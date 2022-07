Ngày 27/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan phá tụ điểm buôn bán ma túy tại khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP.Huế.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kiếm tại cơ quan công an. Ảnh: M.H.

Cụ thể, vào lúc 6 giờ ngày 27/7, sau thời gian theo dõi, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP.Huế và Công an phường Xuân Phú bất ngờ ập vào căn hộ tại khu C2- Chung cư Vicolnd.

Tại đây, công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Kiếm (SN 2004, tạm trú tại khu C2, khu chung cư Vicoland) đang tàng trữ lượng lớn viên nén màu đỏ, màu xám và gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng.

Các tang vật này là ma túy dạng methaphetamine, MDMA và ketamin.

Cơ quan công an khám xét căn hộ chung cư do Nguyễn Ngọc Kiếm thuê để làm tụ điểm buôn bán ma túy. Ảnh: M.H.

Tại cơ quan công an, đối tượng Kiếm khai nhận số ma túy trên do Kiếm mua để sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời. Kiếm là người thuê căn hộ chung cư để làm nơi buôn bán ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan khác.