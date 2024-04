Thừa Thiên Huế không đồng ý cấm xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng vào cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Như tin đã đưa, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa thống nhất phân luồng, điều tiết xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe đầu kéo, xe tải từ 6 trục trở lên sẽ không lưu thông vào cao tốc Cam Lộ- La Sơn từ ngày 4/4.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Khu Quản lý đường bộ II, đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao ra, vào tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và các đoạn tuyến phù hợp phương án điều tiết phương tiện.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn vào ngày 18/2 có nền đường bó hẹp. Ảnh: CTV.

Liên quan đến vấn đề này, vào ngày 29/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản góp ý về phương án phân luồng giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận tỉnh.

Theo nội dung văn bản của Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan ở tỉnh, địa phương này không đồng ý với phương án phân luồng cho các phương tiện xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm, xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ mooc, sơ mi rơ mooc lưu thông xuống quốc lộ 1A.

Nguyên nhân Thừa Thiên Huế không đồng ý phương án này là do khi chưa có cao tốc, số vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A chiếm tỷ lệ cao, số người chết hàng năm chiếm 48-50% trên tổng số toàn tỉnh. Sau khi cao tốc đưa vào khai thác sử dụng, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A giảm rất nhiều, hiện số người chết còn chiếm khoảng 18-20%.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, ưu điểm của đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới lưu thông, các phương tiện xe thô sơ như xe máy, xe mô tô hai bánh, xe đạp và người đi bộ không được phép lưu thông trên tuyến. Cao tốc không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định, có hệ thống hàng rào bảo vệ 2 bên tuyến đường.

Ngoài ra, hiện nay trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh có chiều dài 113,3 km đi qua các khu đô thị với quy mô 4 làn xe, trong đó có làn hỗn hợp xe thô sơ cùng tham gia. Vào giờ cao điểm, người và lưu lượng phương tiện tại các khu công nghiệp, khu dân cư ở trung tâm huyện lỵ tham gia giao thông lớn.

Có 46 trường học tiếp giáp dọc tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh nên lượng học sinh khi đến trường và khi tan trường cũng rất lớn. Trong đó, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi được đi xe dưới 50cc, chưa được đào tạo, hướng dẫn khi tham gia giao thông, gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao.

Hiện ở tỉnh có 216 đường nhánh đấu nối với quốc lộ 1A, lưu lượng phương tiện tại các điểm giao cắt lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Kết quả thống kê cho thấy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến các ô tô tải, ô tô đầu kéo với xe mô tô, xe gắn máy.

Ngoài ra, dọc tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh có 2 bệnh viện, 8 chợ, 5 thị trấn với dân cư đông đúc, số lượng người đi bộ qua lại trên tuyến tại các vị trí này rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Số lượng phương tiện ô tô, mô tô, xe máy, xe đạp lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A qua tỉnh trên thực tế còn rất nhiều.

Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ 1A qua các thành phố, đô thị hình thành tuyến đường tránh 2 làn xe với giao thông hỗn hợp dài 36 km, không có dải phân cách cứng, không được tổ chức giao thông như tuyến cao tốc. Tuyến cũng được khai thác nhiều năm nên chất lượng đường xuống cấp. Khi các phương tiện ô tô đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên tuyến đường tránh sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao tai nạn giao thông hơn khi lưu thông trên tuyến cao tốc.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh thời gian qua ngoài do hạn chế về điều kiện hạ tầng thì nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp vẫn do ý thức của người tham gia giao thông. Đó là việc tài xế điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, vượt ẩu, dừng xẹ không đảm bảo quy định, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ, chở hàng quá tải trọng, không giữ khoảng cách an toàn...

Trên cơ sở đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị đơn vị quản lý tuyến phải khẩn trương khắc phục kịp thời các nội dung đoàn khảo sát liên ngành kiến nghị để khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt an toàn giao thông chung.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị nên bổ sung hệ thống an toàn giao thông và tổ chức giao thông trên tuyến cho phù hợp như: Biển báo tốc độ tối đa và tối thiểu; giảm tốc độ xuống 60km/h tại làn phía ngoài lề tại các điểm lên xuống cao tốc; giảm tốc độ phía ngoài lề xuống 60km/h tại các đoạn vượt khi còn 200m là kết thúc vượt, kết hợp các biển báo nhắc và nhắc lại.

Cùng với đó là bổ sung giá long môn, cần vươn treo biển báo để các lái xe dễ quan sát; kéo dài các đoạn hình nêm chuyển từ 4 làn qua 2 làn và ngược lại; lắp đặt camera phạt nguội; các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp phương tiện cố tình vi phạm về luật giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.