Thua U20 Syria, U20 Việt Nam bị loại?

Màn đọ sức giữa U20 Việt Nam và U20 Syria xứng đáng được gọi là trận "chung kết" của bảng A giữa hai đội cùng dẫn đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, U20 Việt Nam đứng dưới do kém hiệu số (+11 so với +14). Theo quy định của AFC, chỉ có đội nhất bảng mới giành vé trực tiếp vào vòng chung kết, còn lại 5 đội nhì bảng tốt nhất có vé vớt. Do đó, để chắc suất vượt qua Vòng loại U20 châu Á 2025, U20 Việt Nam cần đánh bại U20 Syria.