Thua Viettel, HLV Than Quảng Ninh vẫn "nói cứng"

HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh.

Vòng áp chót giai đoạn 2 V.League 2020, Than Quảng Ninh có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của đội đầu bảng Viettel. Họ cần phải giành chiến thắng để thắp lại hy vọng đua tranh chức vô địch. Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra. Than Quảng Ninh chơi có phần lép vế trước chủ nhà và thúc thủ với tỷ số 0-1. Trận thua này khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chính thức "tung cờ trắng" trong cuộc đua tới ngôi vương. Tuy nhiên, chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân 60 tuổi này không quá thất vọng. Ông khẳng định, Than Quảng Ninh sẽ chơi với quyết tâm cao nhất ở trận cuối cùng (tiếp Hà Nội FC) để có vị trí thứ 3.

"Trước vòng 6 giai đoạn 2 V.League 2020, có 4 đội cạnh tranh chức vô địch, nhưng sau trận đấu hôm nay thì chỉ còn lại 3. Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi đã bị thua trước, và cứ thua trước là cửa khó cho Than Quảng Ninh rồi. Tất nhiên, chúng tôi muốn mục tiêu thực tế cao hơn một chút bởi chắc chắn đứng thứ 4 rồi. Cả đội vẫn phải cố gắng thi đấu để nằm trong Top 3 chung cuộc", HLV Phan Thanh Hùng cho hay.



"Tôi nghĩ không hẳn chúng tôi tự loại mình ra khỏi cuộc đua mà người ta đã đánh bại mình rồi. Tôi hài lòng về một số cầu thủ trẻ bởi lực lượng của mình chỉ có thế. Tôi nghĩ cả quá trình vừa qua các cầu thủ trẻ đã đóng góp rất nhiều", vị HLV 60 tuổi nói tiếp.

"Còn về sự cạnh tranh cho ngôi vô địch, thực tế là Viettel có lợi thế nhất. Cuộc đua ở giai đoạn 2 thì các đội may mắn, bền bỉ và thể hiện được sự đoàn kết sẽ lên ngôi. Trận cuối mới là trận quyết định. Than Quảng Ninh hết cơ hội rồi. Hà Nội FC vẫn là đội bóng nguy hiểm và có bề dày. Họ đã trở lại cuộc đua và vẫn còn cơ hội trong tay.

Cá nhân tôi thấy rẳng, cả 3 đội còn lại đều xứng đáng vô địch. Tôi cảm thấy thể thức V.League năm nay lạ lạ, vui vui, hấp dẫn. Thể thức mới này tạo ra sự cạnh tranh, sự hấp dẫn lớn hơn, tôi nghĩ rằng trận chung kết ngược được quyết định ở lượt trận cuối cùng và giờ trận chung kết đua vô địch cũng vậy", cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam chốt lại.