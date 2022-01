Thực đơn 100 món mỗi bữa của Từ Hi thái hậu: "Kế" đánh lạc hướng

Những bữa ăn xa hoa gồm 100 món của Từ Hi Thái Hậu

Là 1 nhân vật nắm quyền lực thật sự trong giai đoạn cuối cùng của nhà Thanh (Trung Quốc), cuộc sống của Từ Hi thái hậu vô cùng xa hoa và thậm chí còn bị đánh giá là xa xỉ, lãng phí.

Vị thái hậu quyền lực bậc nhất của Thanh triều này khiến hậu thế sửng sốt với thực đơn hơn 100 món ăn trong mỗi bữa ăn. Sức ăn 1 người không thể nào ăn hết được 100 món. Cho dù với mỗi món, Từ Hi chỉ thử 1 miếng cũng "khó lòng" mà thử hết được. Vậy tại sao Từ Hi lại lãng phí đồ ăn đến vậy?

Lý do đầu tiên là do lối sống xa xỉ của chính Từ Hi thái hậu. Không chỉ riêng vấn đề ăn uống, đối với bất cứ phương diện nào trong cuộc sống, bà cũng đều rất hoang phí. Và đối với 1 người như Từ Hi, việc làm này không hẳn là lãng phí mà là 1 hình thức để thể hiện thân phận cao quý của mình.

Từ Hi thái hậu. (Ảnh: Baidu)

Lý do thứ 2, và cũng là nguyên nhân chủ yếu. Đó chính là cách để Từ Hi tự bảo vệ cho tính mạng của bản thân. Từ cổ chí kim, không chỉ riêng Từ Hi, rất nhiều những bậc quân vương khác cũng phải dùng đến cách này để tránh nguy hiểm bởi việc để kẻ khác biết rõ sở thích ăn uống là điều tối kị của họ.

Ngay cả với những vị hoàng đế danh tiếng của Thanh triều như Khang Hi, Càn Long cũng không có bất cứ ghi chép rõ ràng nào về những món ăn đặc biệt yêu thích của họ. Đây là cách để những bậc quân vương tự bảo vệ cho sự an toàn của bản thân.

Ẩn sau những bữa ăn xa xỉ: Cách Từ Hi bảo vệ mình

Và cũng giống như tổ tiên, thân là nhân vật đứng trên vạn người, Từ Hi phải cẩn thận từng chút một. Kẻ muốn bà chết nhiều vô số, con đường ăn uống lại là con đường dễ hạ độc thủ nhất. Do đó, việc bày biện cả trăm món ăn mỗi bữa là để đánh lạc hướng, gây khó khăn cho những kẻ có dã tâm.

Những người muốn hạ độc cũng sẽ không biết nên cho thuốc vào đâu vì không ai rõ món ăn yêu thích của Từ Hi là gì cả. Ngay đến cả những người hầu hạ thân cận Lão Phật Gia cũng không hề biết điều này, bởi Từ Hi sẽ không bao giờ biểu hiện rõ là bản thân thích ăn cái gì. Bà cũng không cho phép tùy tùng, hạ nhân trong cung bàn luận về sở thích ăn uống của bản thân. Đây cũng được coi là 1 lệnh cấm do Lão Phật Gia ban ra, nếu ai phạm phải sẽ bị quy vào tội chết.

Trên chiếc bàn ăn bày biện cả trăm món, Từ Hi sẽ tự ý chọn một vài món bất kì. Hôm nay chọn món này, ngày mai lại chọn món khác, không theo bất cứ một quy luật nào. Hơn nữa, Từ Hi còn yêu cầu đội ngũ đầu bếp phải đổi món mỗi ngày cho bà, những món của hôm nay sẽ không được phép trùng lặp với ngày mai. Và cho dù đã cẩn thận tới vậy, nhưng Từ Hi vẫn sắp xếp để 1 thái giám thử các món ăn trước cho mình. Chính vì vậy, không ai có thể đoán ra nổi vị thái hậu quyền lực này thực sự thích ăn món gì.

Việc dùng 100 món mỗi bữa là cách để Từ Hi bảo vệ tính mạng của bản thân. (Ảnh: Baidu)

Nếu như để cho kẻ có ý muốn hại mình biết được Từ Hi thích ăn gì thì cuộc sống của bà sẽ gặp phải vô vàn những nguy hiểm. Bởi vị trí mà Từ Hi đang ngồi có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Hơn nữa với tính cách độc ác chuyên quyền của vị thái hậu này, vô vàn người muốn đẩy bà vào chỗ chết cũng không có gì lạ.



Đó chính là lý do Lão Phật Gia phải dùng đến 100 món ăn trong mỗi bữa. Điều này không chỉ đơn giản là thể hiện sự xa hoa của 1 nhân vật có thân phận cao quý. Quan trọng hơn hết là "kế" để Từ Hi tự bảo vệ sự an toàn và quyền lực của bản thân.

Thân phận tôn quý trên vạn người của Từ Hi thái hậu nhìn có vẻ có trong tay mọi thứ, nhưng thực tế vị trí này như luôn đứng trước miệng hổ. Từng giờ từng phút đều có những ánh mắt dõi theo, do đó Từ Hi không thể không phòng vệ, không thể giống như những người bình thường, muốn ăn gì là có thể ăn. Cuộc đời đầy quyền lực và vinh hoa phú quý, nhưng đổi lại, Lão Phật Gia phải luôn "căng mình" bảo vệ cho sự an nguy của bản thân.