Thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện nay trên các trang mạng xã hội đăng tải thông tin: "Thông báo khẩn: Hiện tại trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa cụ thể các xã lân cận Phù Lưu, Tế Tiêu, Xuy Xá đã xuất hiện những trường hợp bắt cóc trẻ em, học sinh… với nhiều thủ đoạn tinh vi, vì vậy các bậc phụ huynh hết sức chú ý và đề cao cảnh giác đặc biệt khu vực trường mầm non…".



Công an TP.Hà Nội cho biết, đến nay chưa nhận được trình báo nào liên quan đến vụ việc mà một số trang mạng xã hội đăng tải về việc bắt cóc trẻ em. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa kiểm tra, xác minh thông tin.

Đến nay, Công an TP.Hà Nội, chính quyền địa phương chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về vụ việc như trên.

Trước diễn biến trên, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố tiếp tục tập trung xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.