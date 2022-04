Thượng Hải (Trung Quốc) phong toả vì dịch Covid-19: Công nhân Tesla khốn khổ

Thượng Hải đã chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trong tháng trước và trong nỗ lực kiềm chế sự gia tăng, các nhà chức trách đã thực hiện một số biện pháp ngăn chặn quyết liệt đã được áp dụng trong nhiều tuần qua. Những biện pháp đó đã và đang ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả nhà máy quan trọng của Tesla ở thành phố khổng lồ của Trung Quốc.

Nhà sản xuất ô tô này đã phải đóng cửa nhà máy Thượng Hải vào ngày 28 tháng 3 do khó đảm bảo công nhân và nguồn cung cấp linh kiện từ các nhà cung cấp cũng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp. Tới ngày 18/4, Tesla được cho là đãkhởi động lại sản xuất.

Trong một bản ghi nhớ, nhà máy của Tesla ở Thượng Hải yêu cầu công nhân ngủ trên sàn nhà máy. Các công nhân này sẽ hoạt động trong một "hệ thống vòng kín" từ ngày 18/4 cho đến ngày 1/5. Theo đó, công nhân Tesla tại cơ sở của nhà sản xuất ô tô ở Thượng Hải sẽ được yêu cầu ngủ trên sàn nhà máy khi Tesla khởi động lại sản xuất sau ba tuần ngừng hoạt động, tờ Bloomberg đưa tin.

Ấn phẩm trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề cho biết, địa điểm này sẽ hoạt động như một "hệ thống vòng kín" để tránh nguy cơ tiếp tục ngừng hoạt động trong bối cảnh Trung Quốc có chính sách không khoan nhượng đối với việc lây nhiễm COVID-19.

Tesla Thượng Hải gia nhập hệ thống "Vòng lặp kín" với công nhân ngủ trong nhà máy. Ảnh: @AFP.

Hãng sản xuất ô tô điện đã gửi cho các công nhân của mình một bản ghi nhớ nêu chi tiết cách thức hoạt động của hệ thống mà tờ Bloomberg có được, nội dung cho biết Tesla sẽ cung cấp cho công nhân một túi ngủ và nệm và dành một phần diện tích sàn nhà máy để làm chỗ ngủ.

Mọi người sẽ được yêu cầu ngủ trên sàn trong một khu vực được chỉ định và sẽ có các không gian khác được phân bổ để tắm vòi sen, giải trí (cả hai mục phụ này đều đang thiết kế) và phục vụ ăn uống, bản ghi nhớ cho thấy.

Tất cả nhân viên sẽ phải kiểm tra axit nucleic hàng ngày trong ba ngày đầu tiên để chẩn đoán các ca nhiễm chủng mới của virus corora, kiểm tra nhiệt độ hai lần một ngày và rửa tay bốn lần một ngày, hai lần vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều, bản ghi nhớ cho thấy. Người lao động sẽ được cung cấp ba bữa ăn miễn phí và được trợ cấp khoảng 63 USD mỗi ngày/ người, mặc dù số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào vị trí và trình độ của một người.

Theo Bloomberg, các công nhân đã bắt đầu lại công việc vào thứ hai ngày 18/4 và dự kiến sẽ ở trong hệ thống hoạt động vòng kín này cho đến khoảng ngày 1/5. Mặc dù điều đó có thể thay đổi theo chính sách phòng chống đại dịch của thành phố.

Người lao động cũng sẽ phải làm việc 12 giờ một ngày, với một ngày nghỉ cứ sau sáu ngày. Trước đây, các nhân viên sẽ làm việc theo ca 8 tiếng với 4 ngày và 2 ngày nghỉ. Hiện tại, người phát ngôn của Tesla đã không trả lời yêu cầu bình luận từ phía Bloomberg.

Được biết, hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải của Tesla, nơi sản xuất ô tô cho thị trường Trung Quốc và cũng là một trung tâm xuất khẩu quan trọng, đã bị tạm dừng kể từ ngày 28 tháng 3 sau khi chính phủ đưa ra lệnh khóa cửa hai giai đoạn bắt đầu ở khu vực phía đông sông Hoàng Phố của thành phố nơi có nhà máy.

Tesla ban đầu hy vọng sẽ chỉ dừng hoạt động trong 4 ngày, nhưng mọi thứ kéo dài tới tận 3 tuần sau khi chính quyền mở rộng các hạn chế đi lại thắt chặt ở nửa phía đông của thành phố. Hầu như toàn bộ Thượng Hải hiện bị khóa chặt chẽ vào khoảng thời gian đó. Việc ngừng sản xuất này đánh dấu một trong những lần ngừng hoạt động lâu nhất kể từ khi nhà máy bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2019.

"Đây là một quý khó khăn * đặc biệt * do gián đoạn chuỗi cung ứng và chính sách zero-COVID của Trung Quốc", giám đốc điều hành Elon Musk cho biết trong một tweet gần đây. Trong khi các dây chuyền sản xuất pin và động cơ dường như đã hoạt động trở lại với tốc độ tối đa, nhưng sản lượng xe tổng thể dự kiến sẽ tăng chậm trong nhiều tuần và thậm chí vài tháng tới.

Tesla đã khởi động lại sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải và đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt đối với nhân viên hoạt động trong cái gọi là hệ thống vòng kín, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Ảnh: @AFP.

Hiện tại, các quan chức ở Thượng Hải đã khuyến khích các công ty khởi động lại hoạt động sản xuất vốn đã bị tạm dừng do thành phố cấm cửa nghiêm ngặt bằng cách sử dụng các hệ thống vòng kín, trong đó công nhân sống ngay tại nhà máy của họ. Cho đến nay, hơn 600 công ty đã bắt đầu lại hoạt động, bao gồm cả Quanta Computer Inc, công ty sản xuất máy tính xách tay cho Apple Inc.

Tesla không phải là công ty duy nhất triển khai hệ thống vòng kín. Đầu tháng này, The Wall Street Journal đưa tin rằng gần 5.000 công nhân tại nhà sản xuất ô tô nhà nước lớn nhất Trung Quốc, SAIC Motor đang sống trong các ký túc xá trong bối cảnh ngừng hoạt động.

Trong khi nhà máy ở Thượng Hải của Tesla không có chỗ ở riêng, nhiều công ty sản xuất của Trung Quốc có ký túc xá, nhà ăn và các tiện nghi khác cho công nhân. Năm 2013, tờ Insider đưa tin, các công nhân Trung Quốc lắp ráp iPhone của Apple đã làm việc theo ca 11 giờ và sống trong ký túc xá tại chỗ tại Nhà máy Jabil.

Nhà máy ở Thượng Hải của Tesla ngày càng trở thành một phần lớn trong hoạt động của nhà sản xuất ô tô. Trước khi ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 3, nhà máy này đã sản xuất hơn 2.000 chiếc EV mỗi ngày và đóng góp vào khoảng một nửa số xe Tesla giao trên toàn thế giới vào năm ngoái.