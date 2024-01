Thưởng ngoạn du xuân tại Cổng Trời Đông Giang với gói siêu rẻ

Chương trình du xuân "Khai xuân Cổng Trời" khu du lịch sẽ diễn ra từ ngày 12/2 - 18/2/2022 (mùng 3 Tết đến hết mùng 09 Tết Nguyên đán), mở ra hành trình đầu năm mới giàu trải nghiệm trên vùng đất âm vang đại ngàn.

Giá vé siêu ưu đãi

Nhằm thu hút du khách và mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn nữa cho du khách du xuân dịp đầu năm, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sẽ cho ra mắt nhiều chương trình trải nghiệm cùng không gian Xuân độc đáo tái hiện nhiều hoạt động văn hóa với các hoạt động giao lưu, cùng nhiều trò chơi dân gian, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn mang đến nhiều cảm xúc ấn tượng, khó quên với du khách.

Check in nhiều điểm đến hấp dẫn. Ảnh: PV

Cụ thể, đại diện đơn vị quản lý và vận hành Khu du lịch (KDL) sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết, "kể từ ngày 12.2.2024, khu du lịch dành tặng chương trình ưu đãi cho du khách vào tham quan đến hết ngày 15.04.2024 bao gồm giá vé tham quan, combo dịch vụ và phòng lưu trú. Cụ thể, mức giá áp dụng dành cho du khách toàn quốc chỉ còn 150 nghìn đồng/người lớn và 100 nghìn đồng/trẻ em cao hơn 1m. Trẻ em có chiều cao dưới 1m đều được miễn phí vé tham quan. Gói combo gồm vé vào cổng và phòng khách sạn được áp dụng chỉ còn mức giá là 299 nghìn đồng/ một khách. Đặc biệt, KDL sẽ không áp dụng phí phụ thu đối với các dịch vụ trong suốt thời gian Tết Nguyên Đán.

Không gian Xuân độc đáo tại khu du lịch. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, dựa trên nền tảng cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái làm cốt lõi, trong năm 2024, khu du lịch sẽ chính thức khởi động trở lại các tour du lịch kết nối các điểm đến với gói combo đa dạng như 3 ngày 2 đêm, 2 ngày 1 đêm nhằm khai thác đa dạng các điểm đến dựa trên hệ sinh thái của tập đoàn FVG với các dịch vụ lữ hành, ăn uống mua sắm, nghỉ dưỡng…

Khai xuân Cổng Trời

Bước qua đến "Cổng Trời", nơi được người dân địa phương ví là "cửa ngõ giao thoa giữa trời và đất" với những khối thạch nhũ đẹp được kiến tạo qua hàng ngàn năm, du khách sẽ bước đến một thế giới diệu kỳ như lạc bước đến chốn bồng lai huyền ảo. Phía sau tuyệt tác phong hóa Cổng Trời mở ra một loạt tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hài hòa với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cùng quần thể các hang Ngọc Đế, động Tiên Cung, thác suối tự nhiên đẹp như tranh.

Tăng cường các hoạt động trò chơi dân gian...

....và giao lưu cùng đồng bào địa phương trong dịp tết Nguyên đán tại khu du lịch. Ảnh: PV

Du khách có thể tham quan nhiều địa điểm độc đáo trong khu du lịch như: Đền bà Lâm Cung Thánh mẫu, núi Thanh Long, tượng Bạch Hổ, thác Tiên, Trứng Rồng, hệ thống 7 cây cầu bắc ngang qua sông Ngân, công viên rừng Bòn bon…, trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực tại Làng văn hóa Cơ Tu.

Điểm nhấn của du xuân "Khai Xuân Cổng trời" chính là chương trình Hái lộc cầu may đầu xuân, viết ước nguyện bình an. Đặc biệt, là chương trình Giao lưu hát giao duyên cùng đồng bào, gian hàng Tết đầu năm, các chơi trò chơi dân gian sẽ diễn ra từ khung giờ 14h00 – 17h00 tại khu du lịch. Du khách được lựa chọn trang phục đồng bào để chụp hình check in tại nhiều điểm đến trong khu du lịch.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, yên bình... Ảnh: PV

Năm mới không thể thiếu không khí rộn ràng của những lễ hội văn hóa. Tạm gác lại những bộn bề lo toan, du xuân trải nghiệm đầu năm mới ngược về phía Tây xứ Quảng, cùng đồng bào nơi đây nô nức trẩy hội vui xuân với mùa xuân đại ngàn để hiểu thêm về quê hương, nguồn cội, thêm yêu thương những giá trị văn hóa truyền thống được đồng bào Cơ Tu gìn giữ qua hàng nghìn năm lịch sử. Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, yên bình, hứa hẹn là điểm cộng để bạn ưu tiên lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để thuận lợi cho chuyến du lịch và trải nghiệm khám phá của riêng mình.