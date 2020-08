Thương tâm bé gái 12 tuổi chết trong tư thế treo cổ

Sự việc đau lòng được phát hiện vào khoảng 18 giờ chiều 23/8 tại một căn phòng trọ trên đường An Sơn 2, xã An Sơn, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên thấy bé gái 12 tuổi ở lâu trên gác trọ không xuống, cha mẹ bé liên tục gọi con mà không được.

Khi bước lên gác, điếng người khi thấy con treo cổ trên cao, đã ngưng thở.

Ngay sau đó, cha mẹ bé truy hô và gọi cho xe cấp cứu nhưng đã quá muộn. Bé đã tử vong từ trước.

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. (Ảnh: T.H.)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai người liên quan.

Theo cha mẹ bé trước khi chuyện xảy ra, họ có la mắng con về việc thường xuyên chơi điệm thoại.

Được biết, gia đình nạn nhân mới đến thuê trọ tại xã An Sơn không lâu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.