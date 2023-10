Trước đó vào tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ có quyết định cho Thượng tướng Bùi Văn Nam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ngoài ông Nam còn có 2 Thượng tướng là ông Lê Quý Vương và Nguyễn Văn Thành được cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Đây là những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu. Ảnh Báo CAND

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê Vụ Bản, Nam Định; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII.

Trong quá trình công tác, Thượng tướng Bùi Văn Nam từng giữ Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục V và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an năm 2008. Cùng năm này, ông được thăng hàm Trung tướng.

Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Hai năm sau đó ông được điều động trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 10/2013, ông được thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, ông còn giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.