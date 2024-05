Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, quê Ninh Bình, phó giáo sư ngành Khoa học An ninh, tiến sĩ Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an được giao điều hành Bộ Công an. Ảnh Đ.X

Quá trình công tác của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ:

10/1978 - 9/1989: Chiến sĩ; sau đó là Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự-Kinh tế, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh

- 9/1989 - 3/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Kim Sơn, Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (1989-1994), Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm (1994-1999); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn (1999-2005); Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- 3/2007 - 10/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát môi trường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an

- 11/2011 - 2/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cục, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hàm Thiếu tướng Công an nhân dân (2013)

- 3/2014 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên

- 10/2015 - 5/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV

- 5/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 1/2022: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.