Thủy điện miền bắc ồ ạt xả nước phát điện do lo ngại bão lũ

Hàng loạt nhà máy thủy điện miền Bắc xả nước thoát điện

Cụ thể như nhà máy thủy điện Sơn la xả hơn 3.200 m3/s, thủy điện Hòa Bình xả hơn 2.400 m3/s, thủy điện Lai Châu xả gần 1.000 m3/s.



Theo Cục Điều tiết điện lực, sản lượng điện phát của thuỷ điện trong tuần này này đạt 1.682,6 triệu kWh chiếm 27,5% tổng sản lượng nguồn phát và tăng 24% so với tuần trước.

Hàng loạt thủy điện tại miền Bắc phát điện

Cơ quan này cho hay, công suất phát của thuỷ điện tiếp tục tăng mạnh (tuần trước sản lượng điện phát của thuỷ điện đã tăng 55,9% so với tuần trước liền kề) do nước về các hồ đã được cải thiện, đồng thời các hồ phải vận hành để duy trì mực nước trước lũ theo quy trình vận hành liên hồ, tránh xả thừa.

Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam cho biết, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ 15/7-21/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nền nhiệt ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo thấp hơn so với tuần giám sát, do đó nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia trong tuần tới được dự báo thấp hơn so với tuần giám sát.

Các thủy điện tại miền Bắc phát điện ồ ạt, ba nhà máy thủy điện lớn dọc sông Đà xả nước cao nhất (Ảnh chụp màn hình)

Các nhà máy thuỷ điện trong tuần tới sẽ được khai thác theo tình hình thuỷ văn thực tế và định hướng tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 7/2023, đáp ứng ràng buộc lưới điện, nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ.

Theo dữ liệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 11-17/7 tiêu thụ điện cả nước đã giảm cao nhất trong ngày 12/7 từ 915 triệu kWh xuống mức 761 triệu kWh ngày 16/7, ngày 17/7, điện tiêu thụ cả nước là 837 triệu kWh, mức trung bình ngày 15/7.

Từ ngày 14-17/7, điện tiêu thụ cả nước ở ngưỡng dưới 900 triệu kWh, giảm gần 100 triệu kWh so với các ngày từ 11-13/7.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện ngày 18 tháng 7, các hồ thủy điện lưu lượng về nhiều, hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua hồ Lai Châu: 869 m3/s; hồ Sơn La: 2117 m3/s; hồ Hòa Bình: 3350 m3/s; hồ Thác Bà: 190 m3/s; hồ Tuyên Quang: 493 m3/s; hồ Bản Chát: 79.9 m3/s.

Hiện, mực nước tại các hồ thủy diện như Sơn La chỉ còn cách gần 5 mét nữa là đến mực nước lũ, hồ Hòa Bình là 4 mét và hồ Tuyên Quang là 6 mét.

Trong tuần nay, tỷ trọng thủy điện trong sản lượng điện cả nước đã đạt gần 35% tổng công suất, nhiệt điện than giảm xuống dưới 43%, đây là chỉ dấu cho thấy thủy điện ngày càng có công suất lớn đối với ngành điện thời gian gần đây.