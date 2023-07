EVN vận hành hồ chứa thuỷ điện chưa sát thực tế thủy văn

Theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về tình hình cung ứng điện của EVN và đơn vị liên quan,trong đó có tình hình vận hành các hồ chứa thuỷ điện trên cả nước, đặc biệt là miền Bắc (khu vực xảy ra tình trạng hồ thuỷ điện thiếu nước trong tháng 5, 6/2023).

Cụ thể, từ tháng 7/2022, các nhà máy thuỷ điện tại miền Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Tuyên Quang, Thác Bà (thuộc lưu vực sông Hồng) vẫn được các công ty con của EVN khai thác phục vụ phát điện. Ở trung Bộ có nhà máy như Trung Sơn (thuộc lưu vực sông Mã); Bản Vẽ (thuộc lưu vực sông Cả) vẫn khai thác, phục vụ phát điện.

Kết luận Thanh tra của Bộ Công Thương nêu rõ hàng loạt vấn đề vi phạm trong điều hành, vận hành thuỷ điện và điều hành hệ thống điện của EVN và đơn vị liên quan (Ảnh: EVN)

Kết luận Thanh tra Bộ Công Thương cho rằng: Dù đã được dự báo và quan trắc về số liệu thủy văn về lưu lượng nước về chỉ đạt 60- 80% so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, việc vận hành các hồ làm giảm mực nước các hồ so với kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2022.

Đồng thời làm giảm mực nước các hồ chứa so với kế hoạch năm và thấp hơn đáng kể so với mực nước dâng bình thường, ảnh hưởng đến việc điều tiết chuẩn bị nước cho phát điện mùa khô năm 2023 và dẫn đến công tác vận hành chưa sát thực tế thủy văn, chưa chủ động trong các kịch bản ứng phó, đảm bảo cung cấp điện.

Sang năm 2023, trong các tháng 3, 4, 5 các nhà máy thủy điện tại miền Bắc vẫn được huy động cao, dẫn đến giảm mực nước các hồ thủy điện.

Kết luận Thanh tra Bộ Công Thương chỉ rõ: EVN và các đơn vị liên quan đến cung ứng điện có vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023.

Đồng thời, để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất-kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.

Liên quan đến nguồn than cho nhiệt điện, báo cáo kết luận Thanh tra của Bộ Công Thương cho biết, trong 5 tháng đầu năm, TKV và Tổng công ty Đông Bắc cơ bản cung cấp đủ khối lượng than cam kết tại Hợp đồng mua bán than năm 2023 đã ký, dự kiến cả năm 2023 cấp đạt và vượt khối lượng than đã cam kết tại Hợp đồng năm 2023. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng thiếu than cục bộ ở một số nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) tại thời điểm đầu năm và kéo dài đến tháng 5.

Từ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (theo phân cấp quản lý nhà nước) căn cứ Kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ Kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Tổng Giám đốc, các Ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), căn cứ Kết luận thanh tra, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực - TKV, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân vi phạm có liên quan.