Tích hợp AI tạo sinh, trợ lý ảo VinFast “thế hệ mới” có gì đặc biệt?

Trợ lý ảo tự nhiên hơn, thông minh hơn nhờ AI tạo sinh

Trợ lý ảo VinFast tích hợp AI tạo sinh được đánh giá sẽ tạo ra sự khác biệt so với các phiên bản trước đây. Điểm nổi bật trong phiên bản lần này là khả năng tương tác và trò chuyện tự nhiên, liền mạch đồng thời sở hữu kho tri thức khổng lồ. Với lợi thế này, Trợ lý ảo VinFast có thể linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng mà không còn giới hạn ở các câu lệnh mẫu.

Một ví dụ minh họa cho khả năng tương tác liền mạch là trợ lý ảo có thể hiểu và tương tác theo một đoạn hội thoại cùng ngữ cảnh "Cho anh một lịch trình đi nghỉ ở Nha Trang 4 ngày 3 đêm?", "Cho anh lịch trình cụ thể của ngày đầu tiên?" và "Nhà anh có hai bé 10 tuổi và 15 tuổi thì nên đi chơi ở đâu phù hợp?"

Trợ lý ảo tích hợp AI tạo sinh kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị và đột phá với hàng loạt tính năng mới.

Cụ thể, tính năng tra cứu thông tin về xe giúp người dùng có thể dễ dàng biết được chi tiết về mọi khía cạnh của xe như: thông số kỹ thuật, chế độ bảo hành - bảo dưỡng, thông về pin và trạm sạc; giải đáp các thắc mắc về dịch vụ của VinFast cung cấp… thậm chí tư vấn, so sánh các dòng xe và các thông tin liên quan đến xe nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng. Ví dụ như: "So sánh xe VF 9 với dòng xe xăng cùng phân khúc?","So sánh chi phí sử dụng VF 9 với xe xăng cùng loại trong một tháng?" hay có thể cá nhân hóa theo từng trường hợp cụ thể: "Nhà có 4 người, 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 10 tuổi thì nên mua xe gì?", "Có 600 triệu thì nên mua xe gì?"... mang đến sự so sánh trực quan hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định.

Với kho tri thức đa dạng, trợ lý ảo còn có khả năng cung cấp các thông tin thường thức một cách nhanh chóng và chính xác "Hà Nội có bao nhiêu quận?", "Dân số của tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?", "Nhà Lý có bao nhiêu đời vua?". Mục tiêu của sản phẩm là trở thành một bách khoa toàn thư có thể cung cấp thông tin thuộc nhiều chủ đề hấp dẫn như phim ảnh, cung hoàng đạo, tư vấn thực đơn và công thức nấu ăn...

Trợ lý ảo ViVi tích hợp AI tạo sinh được xây dựng dựa trên kiến trúc do chính các kỹ sư của VinBigdata phát triển, khẳng định trí tuệ và năng lực của người Việt.

Bên cạnh đó, trợ lý ảo còn cung cấp thông tin thuộc nhiều chủ đề hấp dẫn như phim ảnh, cung hoàng đạo, tư vấn thực đơn và công thức nấu ăn... Ngoài ra, nhiều tính năng thú vị khác cũng đang được tiếp tục phát triển và tích hợp lên xe trong tương lai gần.

Theo ông Nguyễn Kim Anh - Giám đốc sản phẩm VinBigdata (Tập đoàn Vingroup): "Trợ lý ảo VinFast (phát triển từ Trợ lý ảo ViVi) là sản phẩm mũi nhọn của VinBigdata, việc bổ sung công nghệ AI tạo sinh vào sản phẩm nhằm đưa việc tương tác giữa khách hàng và trợ lý ảo trở nên tự nhiên, thông minh hơn. Công nghệ này cũng có thể dễ dàng tích hợp vào các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Vingroup nói riêng và các công ty, tập đoàn bên ngoài nói chung".

Mô hình AI tạo sinh thuần Việt

Để làm chủ công nghệ AI tạo sinh, đội ngũ VinBigdata đã nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều các phương án khác nhau, chọn cách tiếp cận "không theo số đông" để thiết kế kiến trúc mô hình nhằm cải thiện hiệu năng và tốc độ tính toán, tiết kiệm chi phí hạ tầng. Hướng đi này đã giúp VinBigdata tạo nên kỳ tích khi làm chủ hoàn toàn được công nghệ AI tạo sinh từ tầng lõi sâu nhất chỉ trong 9 tháng kể từ sau "cú nổ ChatGPT" toàn cầu, rút ngắn thời gian rất nhiều so với các "ông lớn" khác trên thế giới.

Tiếp nối thành công của ViGPT - "ChatGPT phiên bản Việt" được ra mắt vào cuối năm 2023 của VinBigdata, Trợ lý ảo Vivi tích hợp công nghệ AI tạo sinh là kết quả của hàng trăm tỷ đơn vị dữ liệu tiếng Việt nhằm tăng tính tự nhiên trong giao tiếp cũng như tối ưu quá trình tổng hợp thông tin.

"Mô hình ngôn ngữ lớn của VinBigdata được đào tạo bằng công nghệ học không giám sát (unsupervised learning) trên hàng trăm triệu giờ dữ liệu tiếng nói đa vùng miền cùng 200 tỷ token (đơn vị) dữ liệu tiếng Việt - tương đương với 300 triệu trang tài liệu văn bản, giúp mô hình có khả năng nhận dạng tiếng nói tiên tiến nhất hiện nay", ông Nguyễn Kim Anh - Giám đốc sản phẩm VinBigdata chia sẻ.

GS Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học VinBigdata thử nghiệm Trợ lý ảo ViVi tích hợp AI tạo sinh trên xe cùng TS Nguyễn Kim Anh, Giám đốc Sản phẩm VinBigdata.

Kiến trúc của trợ lý ảo phiên bản mới kế thừa những điểm ưu việt trong kiến trúc của phiên bản trước, liên quan đến các mô hình nhận diện ý định người dùng, nhận diện thực thể, logic điều khiển xe. Đây là những mô hình đã được tinh chỉnh và mài dũa rất cẩn thận bằng những phương pháp đột phá.

Kiến trúc này được xây dựng theo hướng tiếp cận mới nhất hiện nay có tên là Generative Agents trong đó mô hình ngôn ngữ lớn có vai trò hiểu ngữ cảnh trò chuyện, đưa ra phản hồi cho người dùng một cách tự nhiên, điều phối trợ lý ảo tương tác với các công cụ hỗ trợ để lấy thông tin chính xác cũng như thực hiện các tác vụ một cách chính xác.

Để xây dựng Trợ lý ảo theo kiến trúc mới này, các kỹ sư của VinBigdata đã dày công xử lý rất nhiều bài toán như đồng bộ hóa thông tin điều khiển trên xe & thông tin ngữ cảnh của đoạn hội thoại, thiết kế và xây dựng các hàm/công cụ thể mô hình ngôn ngữ lớn có thể tương tác thông qua tính năng function calling, và xây dựng các kho tri thức lớn.

Nắm giữ nguồn dữ liệu khổng lồ lên tới 3500 terabyte dữ liệu đặc trưng không ngừng được làm giàu và sở hữu những cụm siêu máy chủ AI thế hệ mới nhất từ NVIDIA giúp mô hình của VinBigdata sở hữu khả năng phân tích, học hỏi và đưa ra kết quả chính xác hơn, nhanh chóng hơn.

Hiện tại, ngoài trợ lý ảo VinFast được tích hợp AI tạo sinh, VinBigdata đang triển khai hợp tác với các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong việc đưa công nghệ này đến gần hơn với người dân. Có thể kể tới Trợ lý ảo hỗ trợ dịch vụ công, đang thử nghiệm cùng Trung tâm Thông tin (Bộ TT&TT) để cung cấp những thông tin liên quan đến văn bản pháp luật, chính sách, quy định về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Trong tương lai, định hướng của VinBigdata là không ngừng nghiên cứu, làm giàu kho dữ liệu và phát triển các thế hệ trợ lý ảo ưu việt hơn, phục vụ đa dạng lĩnh vực và giải quyết các bài toán thực tiễn của người Việt bằng chính công nghệ do người Việt làm chủ.