Tiền đạo Việt kiều Kaelin Nguyễn 1m86 thử việc ở đội Hạng Nhất

Vào tháng 3 năm nay, tiền đạo Việt kiều gốc New Zealand là Kaelin Nguyễn (tên đầy đủ là Kaelin Nguyễn Trương Khôi) đã có mặt tại Việt Nam và tập luyện, thử việc ở CLB Hải Phòng. Đây là thông tin được trang Vietnam Football Scout rất có uy tín về các cầu thủ Việt kiều trên khắp thế giới đề cập.

Thậm chí, Kaelin Nguyễn đã được HLV Philippe Troussier của ĐT U23 Việt Nam khi đó điền tên vào danh sách tham dự Panda Cup. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, Kaelin Nguyễn đã không thể kịp hội quân cùng U23 Việt Nam để chứng tỏ khả năng.

Kaelin Nguyễn từng tập luyện tại CLB Hải Phòng. Ảnh: Erik Tùng (chụp màn hình)

Ở thời điểm đó, CLB Hải Phòng cũng được cho là muốn chiêu mộ tiền đạo 21 tuổi có thể hình rất tốt (cao 1m86) này. Nhưng do thời gian quá gấp khi giai đoạn hai của V.League 2023/2024 chuẩn bị diễn ra nên CLB Hải Phòng không thể ký hợp đồng với Kaelin Nguyễn.

Vào đầu tháng 8, khi CLB Hải Phòng đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2024/2025, lại xuất hiện nhiều thông tin cũng như video đăng tải trên mạng xã hội cho biết, Kaelin Nguyễn tiếp tục quay lại thử việc ở đội bóng đất cảng. Đương nhiên, thông tin Kaelin Nguyễn sẽ được ký hợp đồng nếu thể hiện tốt năng lực cũng đi kèm với chi tiết về sự xuất hiện của anh.

Nhưng sau đó, Kaelin Nguyễn đã trở về New Zealand. Gia đình Kaelin Nguyễn đã chia sẻ những lý do cụ thể dẫn tới sự việc này. Theo đó, hai bên không tìm thấy tiếng nói chung trong việc ký hợp đồng. Bên cạnh đó, gia đình Kaelin Nguyễn cũng xin phép ban lãnh đạo CLB Hải Phòng cho anh trở về New Zealand để tham dự trận chung kết Siêu cúp quốc gia New Zealand cùng CLB chủ quản Wellingtom Olympic AFC và được đồng ý.

Kaelin Nguyễn (phải) xuất hiện trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Bà Rịa - Vũng Tàu FC.

Mới đây, lại xuất hiện thông tin cho hay, Kaelin Nguyễn đang thử việc trong màu áo của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu - đội bóng thuộc giải Hạng Nhất Quốc Gia Việt Nam. Thậm chí, trong trận giao hữu giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và Gia Định FC, tiền đạo cao 1m86 này đã có mặt trên sân.

V.League 2024/2025 đã khởi tranh, nên Kaelin Nguyễn đã không còn cơ hội khoác áo CLB Hải Phòng ở mùa giải năm nay, nhưng giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 phải tới 26/10 mới diễn ra, và vì thế, cầu thủ Việt kiều New Zealand này còn nguyên cơ hội ký hợp đồng với CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Thêm nữa, đẳng cấp của một đội bóng hạng Nhất có lẽ phù hợp với Kaelin Nguyễn vào lúc này.

Ở mùa giải vừa qua, Kaelin Nguyễn đã chơi 14 trận cho CLB Wellington Olympic AFC, trong đó có 9 trận đá chính. Tiền đạo này đã ghi được 4 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Có chi tiết đáng chú ý, trong những trận đấu Kaelin Nguyễn góp mặt, đội bóng của anh chỉ thua 1 trận, còn lại đều giành chiến thắng.