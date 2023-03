Tiền vệ Bùi Ngọc Long: "Tan mộng" Nhật Bản, U23 Việt Nam gạch tên, HLV Lê Quốc Vượng từ chối

Bùi Ngọc Long có thể coi là một trong những cầu thủ có sự nghiệp lận đận bậc nhất Việt Nam. Tiền vệ 21 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel FC, nhưng rồi không được đội bóng quân đội ký hợp đồng chuyên nghiệp, buộc phải rời đi năm 18 tuổi. Thời gian sau đó, Bùi Ngọc Long xin vào làm nhân viên phục vụ tại căng-tin VFF, rồi lại ra ngoài làm phụ bếp và đi đá phủi.

Bùi Ngọc Long từng khoác áo Than Quảng Ninh thi đấu tại V.League. Ảnh: VPF.

Giữa năm 2019, Bùi Ngọc Long xuống Quảng Ninh thử việc và được đội bóng đất Mỏ ký hợp đồng. Năm 2020, cầu thủ gốc Thanh Hóa này được HLV Phan Thanh Hùng đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh dự V.League và ra sân tổng cộng 4 trận. Thế nhưng cuối năm 2021, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cả những khó khăn về nhà tài trợ, Than Quảng Ninh buộc phải giải thể. Bùi Ngọc Long một lần nữa trở thành cầu thủ tự do và quyết định gia nhập Sài Gòn FC.

Khoác áo Sài Gòn FC, Bùi Ngọc Long nằm trong nhóm 5 cầu thủ trẻ được lãnh đạo đội bóng gửi sang Nhật Bản thi đấu theo dạng hợp tác trao đổi cầu thủ. Cụ thể, tiền vệ 21 tuổi này thi đấu theo dạng cho mượn tại Azul Claro Numazu. Tại đây, cầu thủ sinh năm 2001 có hai lần ra sân từ ghế dự bị tại J3 League, đá chính một trận ở Cúp Hoàng đế.

Tưởng như Bùi Ngọc Long sẽ có quãng thời gian xuất ngoại đáng nhớ thì những tin không vui lại ập đến. Sài Gòn FC gặp khó khăn về tài chính, chấm hứt hợp tác với Azul Claro Numazu và thanh lý hợp đồng với toàn bộ các cầu thủ, trong đó có Bùi Ngọc Long. Trong thời điểm bị Sài Gòn FC thanh lý hợp đồng, Bùi Ngọc Long bị mắc kẹt tại Nhật Bản và phải rất khó khăn, anh mới có thể trở về Việt Nam vào cuối năm 2023 để hoàn tất các giấy tờ thanh lý.

Bùi Ngọc Long trong màu áo U23 Việt Nam.

Cuối năm 2022, nhận lời mời từ Hòa Bình FC, Bùi Ngọc Long nhanh chóng có mặt tại đội bóng Miền Tây Bắc này để thử việc. Tuy nhiên, anh đã không gây được ấn tượng với HLV Lê Quốc Vượng và không được ký hợp đồng, đành phải lủi thủi trở về để tìm kiếm cơ hội ở các đội bóng khác.

Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám Bùi Ngọc Long. Hôm đầu tháng vừa qua, tiền vệ 21 tuổi này có tên trong đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, Anh là cầu thủ duy nhất trong số 41 cầu thủ đang tập trung tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF từng ra nước ngoài thi đấu.



Thế nhưng sau đợt sát hạch lần 1, Bùi Ngọc Long đã bị loại. Những màn trình diễn của anh là chưa đủ để ghi điểm trong mắt HLV Troussier, qua đó có thể cùng U23 Việt Nam tham dự Doha U23 Cup 2023. Không thể cùng U23 Việt Nam đến Qatar cũng khiến cơ hội dự SEA Games 32 của Bùi Ngọc Long khép lại khi HLV Troussier từng tuyên bố, 23 cái tên cuối cùng mà ông chốt danh sách hôm 16/3 sẽ là những người tham gia chiến dịch bảo vệ tấm HCV tại Campuchia vào tháng 5 tới.