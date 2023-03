"Người đặc biệt "nào đã khiến Văn Thanh rời HAGL để gia nhập CLB CAHN?

Cùng với Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy... Vũ Văn Thanh là một trong những thành viên ưu tú của Khóa 1 Học viện HAGL JMG quyết định rời phố núi để tìm kiếm thử thách mới vào đầu năm 2023 khi hết hạn hợp đồng. Thời điểm ấy, có nhiều tin đồn cho rằng, hậu vệ người Hải Dương sẽ khoác áo CLB Thép xanh Nam Định hoặc Hải Phòng FC. Thế nhưng cuối cùng, bến đỗ của anh là tân binh CLB CAHN.

Vũ Văn Thanh trong màu áo CLB CAHN. Ảnh: FBNV.

Bản hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 2 năm và mức "lót tay" mà Văn Thanh nhận từ đội bóng ngành Công an được cho là không dưới 3,5 tỷ đồng/năm. Vậy tại sao ngôi sao 26 tuổi này lại chọn khoác áo CLB CAHN khi rời HAGL, chứ không phải là CLB Thép xanh Nam Định hay Hải Phòng FC? Trong chương trình "Đây là bóng đá" của On Sports, người đại diện của Văn Thanh đã tiết lộ lý do cụ thể.

"Tôi đánh giá bầu Đức và HAGL làm việc rất nhân văn. Hợp đồng của các cầu thủ (khóa 1-PV) vẫn còn. Bầu Đức để Văn Thanh ra ngoài Bắc thi đấu vì bố của Văn Thanh đã mất. Văn Thanh còn mỗi mình mẹ. Bầu Đức muốn tạo điều kiện cho Văn Thanh ở gần mẹ. Văn Thanh cũng dự định mua nhà ở Hà Nội để đón mẹ lên ở", người đại diện Đặng Hoàng Dương chia sẻ trong chương trình "Đây là bóng đá".

Người đại diện Hoàng Dương của Văn Thanh

Câu chuyện của Văn Thanh không chỉ một mình người đại diện Hoàng Dương biết. Nhà báo Minh Hải trong chương trình cũng đã khẳng định vấn đề này. Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ thêm về câu chuyện bên lề liên quan đến mẹ của Văn Thanh.

"Mẹ của Văn Thanh từng phải đi cắt tóc để bán lấy tiền đóng học cho Văn Thanh. Bố của Văn Thanh mất rất đột ngột với những tâm nguyện chưa thành. Vì thế, Văn Thanh rất muốn trở về ở gần để làm tròn chữ "hiếu", bởi mẹ không thể lên Gia Lai được", nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Nhà báo Minh Hải chia sẻ trong chương trình "Đây là bóng đá".

CLB CAHN dù là tân binh của V.League, nhưng lại là đội bóng "đi chợ" rầm rộ nhất trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2023. Cụ thể, họ đã mang về tới 23 tân binh, trong đó có những cái tên hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Vũ Văn Thanh, Tô Văn Vũ, Phan Văn Đức, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tấn Tài... Thậm chí đội bóng này còn không tiếc tiền để chiêu mộ thủ môn Việt kiều Slovakia Patrik Lê Giang.

Tuy nhiên, dàn sao của CLB CAHN dưới bàn tay của HLV Paulo Foiani lại chưa đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ. Ngoài trận ra quân tưng bừng thắng Topenland Bình Định 5-0, Vũ Văn Thanh đã trải qua 3 trận liên tiếp không biết thắng, gồm thua 2 và hòa 1. Họ tạm thời xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH, với chỉ 4 điểm trong tay.