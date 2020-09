Tiền vốn vay trao tay, nông dân ở đây làm ngay được các mô hình làm giàu mới

Nhiều nông dân có thu nhập "khủng"

Dự án "Chăm sóc cây cà phê" được triển khai tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah với số vốn Quỹ HTND giải ngân là 200 triệu đồng cho 10 hộ tham gia, trên diện tích sản xuất khoảng 10ha.

Gia đình ông Bùi Trung Tuyến (ở thôn 8, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) là một trong những hội viên nông dân được hưởng lợi từ Quỹ HTND thông qua dự án "Chăm sóc cây cà phê" trên địa bàn xã.

Ông Tuyến phấn khởi cho biết: Mặc dù số tiền vay chỉ 20 triệu đồng nhưng đã phần nào giúp gia đình ông giải quyết kịp thời nhu cầu vốn sản xuất của gia đình. Với số tiền này, ông dùng để mua phân bón, vật tư chăm sóc 6 sào cà phê. Thời hạn vay kéo dài 2 năm đã tạo điều kiện cho gia đình ông có thời gian tích lũy để trả nợ, tình trạng đi vay mượn khi vào vụ chăm sóc cũng không còn nữa.

Từ nguồn Quỹ HTND, nhiều hội viên được vay vốn để phát triển sản xuất cà phê, nâng cao thu nhập. Ảnh: Đức Thụy

Ông Nguyễn Minh Trưởng - Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết: Ban Chấp hành Hội ND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020 là có 100% Hội ND cấp huyện xây dựng Quỹ HTND đạt tối thiểu 1 tỷ đồng/huyện; 50% Hội ND cấp xã có Quỹ HTND đạt 100 triệu đồng/xã; 100% các cấp Hội sử dụng có hiệu quả Quỹ HTND, hội viên nông dân hoàn thành nghĩa vụ trả gốc lẫn lãi đúng thời gian quy định.

Bà Cao Thị Quyên - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 8 (xã Nghĩa Hưng) cho hay: Tham gia vay vốn dự án đa phần là hộ cận nghèo, hộ có diện tích cà phê không lớn, nguồn thu nhập phụ thuộc chính vào cây cà phê. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, các hộ tham gia vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Tham gia dự án trồng dâu nuôi tằm, gia đình ông Nguyễn Văn Lập (tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê) được vay 40 triệu đồng để mua cây, con giống, vật tư thiết yếu và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Ông Lập đã trồng được 7 sào dâu, đảm bảo nguồn thức ăn để nuôi 2 hộp tằm/tháng. Nhờ trồng dâu nuôi tằm, gia đình ông có thêm thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng.

Xây dựng hơn 250 mô hình điểm

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Trưởng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai cho biết: Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND trong tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trích ngân sách xây dựng Quỹ HTND. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên đóng góp xây dựng và sử dụng quỹ hiệu quả.

Đến nay, Quỹ HTND toàn tỉnh đã đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với năm 2019. Với nguồn quỹ này, các cấp Hội ND đã hướng dẫn hơn 1.700 hộ và 874 nhóm hộ làm các thủ tục cần thiết vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động.

Số tiền Quỹ HTND giải ngân cho hội viên, nông dân vay đã được đầu tư vào nhiều ngành nghề và lĩnh vực sản xuất khác nhau. Đáng chú ý, để tăng hiệu quả nguồn vốn vay, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh còn gắn việc cho vay vốn với công tác hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập các tổ, nhóm liên kết thực hiện sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong đó, nhiều mô hình vay vốn triển khai tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng ngô sữa lấy thân (dùng làm thức ăn chăn nuôi) tại xã Tú An, thị xã An Khê; trồng hoa chất lượng cao tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê…

Cùng với nguồn vốn vay Quỹ HTND, các cấp Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho gần 45.000 hội viên vay trên 1.519 tỷ đồng vốn ưu đãi; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hơn 23.000 hội viên vay trên 2.271 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Từ các nguồn vốn vay trên, các cấp Hội đã thực hiện 179 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng 253 mô hình điểm sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, liên doanh liên kết. Hội còn tín chấp với các doanh nghiệp trong tỉnh cho nông dân vay trả chậm hơn 179.000 tấn phân bón các loại; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ hơn 10 triệu cây giống các loại cho hội viên...

Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai khẳng định: Có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển, hội viên nông dân Gia Lai càng thêm tin tưởng, đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do các cấp Hội ND phát động ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Số hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm tăng nhanh qua các năm. Năm 2020, toàn tỉnh có 95.775 hộ hội viên, nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.