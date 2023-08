Tiếp tục vinh danh Sacombank "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" Tiếp tục vinh danh Sacombank "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", "Doanh nghiệp dẫn đầu về Chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự"

Tại lễ trao giải HR Asia Awards vừa qua, Sacombank lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia). Đồng thời, Ngân hàng cũng chiến thắng hạng mục giải thưởng đặc biệt "Doanh nghiệp dẫn đầu về Chuyển đổi số trong Lĩnh vực Nhân sự " (HR Asia – Digital Transformation Awards)

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" là giải thưởng quốc tế uy tín thường niên của HR Asia – Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

Năm nay với chủ đề "Tôn vinh sự đa dạng, công bằng và hòa nhập", HR Asia đã sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên Sacombank dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược – cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể). Kết quả khảo sát của Sacombank ở cả ba tiêu chí đều cao vượt bậc so với mức bình quân của thị trường. Giải thưởng "Doanh nghiệp dẫn đầu về Chuyển đổi số trong Lĩnh vực Nhân sự" là giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp đã tích cực chuyển đổi những trải nghiệm tương tác của nhân viên từ phong cách truyền thống sang nền tảng được cá nhân hóa, giúp cải thiện văn hóa, năng suất lao động và sự gắn kết nhân viên tại nơi làm việc. Từ năm 2020, Sacombank đã kết hợp cùng đối tác để triển khai giải pháp quản trị nhân sự SAP SuccessFactors. Đây là một trong những giải pháp quản trị nhân sự hàng đầu dựa trên nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới với hơn 120 triệu người dùng tại 74 quốc gia. Hệ thống đã phục vụ hiệu quả công tác số hóa hoạt động quản trị nhân sự. Đồng thời, giúp Sacombank phân tích, khai thác tối đa dữ liệu từ hệ thống nhằm kịp thời cảnh báo tình hình nhân sự và làm cơ sở tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy định hướng chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng. Không chỉ tập trung vào phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, Sacombank còn có nhiều chính sách phúc lợi linh hoạt, đãi ngộ khác biệt và thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho nhân viên. Ngân hàng cũng đi đầu trong việc triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, các chương trình thể thao khuyến khích lối sống lành mạnh và giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Điển hình, phong trào "Sức trẻ Sacombank" không chỉ thu hút cán bộ nhân viên Sacombank tham gia mà còn nhận được sự quan tâm từ khách hàng, những người yêu thể thao bởi phương thức tổ chức hiện đại (chạy trực tuyến kết hợp ứng dụng di động phân tích chỉ số rèn luyện) và thông điệp ý nghĩa khi kết hợp thể thao với các chương trình cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện. Việc Sacombank được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023" cũng như "Doanh nghiệp dẫn đầu về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Nhân sự" không chỉ là niềm vinh dự mà còn là minh chứng cho tầm nhìn của Sacombank trong việc nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc năng động, hiện đại, số hóa… đáp ứng được nhu cầu và mong muốn phát triển của người lao động. Sacombank ra mắt website Ngân hàng số thế hệ mới 21/07/2023 10:34

