Tiết lộ mối quan hệ rạn nứt giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Nguồn Getty Images

Rạn nứt giữa Paris và Berlin đã bộc lộ vào đầu tuần này khi Macron tuyên bố rằng mặc dù "ngày nay không có sự đồng thuận nào về việc gửi… quân trên bộ" tới Ukraine, nhưng "chúng tôi không thể loại trừ bất cứ điều gì". Trả lời một ngày sau đó, Scholz nói với các phóng viên rằng sẽ "không có binh lính trên đất Ukraine, những người được các nước châu Âu hoặc NATO gửi đến đó" và rằng các nhà lãnh đạo của liên minh đã "nhất trí về vấn đề này".



Bloomberg đưa tin, dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng, tuyên bố của Macron là "cố tình mơ hồ" và nhằm "tạo ra sự không chắc chắn trong tâm trí các nhà hoạch định quân sự Nga" . Tuy nhiên, các quan chức này cho biết, tuyên bố này "đi ngược lại mong muốn rõ ràng của văn phòng ông Scholz".

Macron tiếp tục bình luận của mình bằng cách chỉ trích các thành viên NATO đã không cung cấp gì cho Ukraine ngoài "mũ bảo hiểm và túi ngủ" khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2/2022. Theo Bloomberg, điều này được coi là một hành động khiêu khích và xúc phạm, cho rằng Scholz đã nhanh chóng vượt qua sự miễn cưỡng ban đầu của mình trong việc gửi vũ khí sát thương tới Ukraine, với việc Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev.

Theo số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, bất chấp sự sẵn sàng leo thang rõ ràng của Macron, Đức đã gửi cho Ukraine viện trợ quân sự song phương nhiều gấp 27 lần so với Pháp (17,7 tỷ euro đến 0,64 tỷ euro).

"Ở Berlin", Bloomberg lưu ý, "Macron được coi là một nhân vật quân chủ, người giỏi đưa ra những tầm nhìn lớn hơn là thực hiện". Các trợ lý thân cận của Scholz thừa nhận với Bloomberg rằng "hai người không hợp nhau".

Mặt khác, "Macron coi Scholz là một nhà lãnh đạo không có lòng dũng cảm và tham vọng, người không thể nghĩ xa hơn về ngắn hạn", một quan chức Pháp nói với trang tin Mỹ.

Bằng chứng sâu hơn về sự rạn nứt này xuất hiện hôm thứ Hai khi ông Macron tuyên bố rằng ông đang dẫn đầu một liên minh các quốc gia cung cấp cho Ukraine "tên lửa và bom tầm trung và tầm xa" để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hôm thứ Năm, ông Scholz nói rằng ông không muốn gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus tới Kiev vì chúng có thể được sử dụng để tấn công Moscow.

Scholz cũng khiến các quan chức Anh và Pháp tức giận hồi đầu tuần khi nói rằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP-EG của Pháp – vốn đang được Ukraine sử dụng và gần tương đương với tên lửa Taurus – yêu cầu các phi hành đoàn của Anh và Pháp phải vận hành (tuyên bố ngụ ý rằng cả hai nước đều đã có nhân viên quân sự trên mặt đất ở Ukraine).

Trong thông điệp liên bang thường niên hôm thứ Năm 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang đùa giỡn với ý tưởng can thiệp vào Ukraine "đã quên chiến tranh là gì". Ông nói, Nga có một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, và do đó "hậu quả đối với những kẻ xâm lược tiềm năng sẽ còn bi thảm hơn nhiều" so với những thời đại đã qua.