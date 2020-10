Ngỡ ngàng với tiêu chuẩn làm dâu của mẹ chồng 4.0, cả ngày con dâu chỉ nói 1 câu

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 194 có sự chia sẻ của mẹ chồng Trần Thúy Hoài (65 tuổi) và nàng dâu Nguyễn Thị Ngoan (27 tuổi).

Ngoan chia sẻ cô đã làm dâu của mẹ được 3 năm, có một con 11 tháng tuổi.

Mẹ chồng 4.0

Nàng dâu Nguyễn Thị Ngoan

Bà Hoài cho biết, con trai yêu đương giấu kín, chỉ dẫn người yêu về giới thiệu vài tuần sau là cưới. Bà thấy con dâu cũng hiền, xinh xắn, công ăn việc làm ổn định. Chuyện hôn nhân của con bà không can thiệp, chỉ hỏi con có tiền cưới vợ chưa, có rồi thì cho cưới. "Con mình ấn tượng thì mình cũng phải ấn tượng", bà Hoài cười.

Còn Ngoan thì đã bị chồng dọa là "mẹ dữ" nhưng khi gặp lại thấy mẹ hiền khô.

Cưới xong vài ngày thì con dâu đi làm, mọi chuyện nội trợ trong nhà mẹ chồng làm là chính. "Thôi thì mình cứ nghĩ, người ta đẻ đứa con, giờ lại về phục vụ con mình là quý lắm rồi, cũng không đòi hỏi gì nhiều", bà Hoài tâm sự.

Bà Hoài chia sẻ, giờ bà còn khỏe nên tự lo cho mình, các con cũng tự lo cho các con, bà không đòi hỏi, yêu cầu các con phải quá săn đón, chăm sóc bố mẹ. Miễn là hai con hòa thuận, hạnh phúc là mình mừng.

MC Quyền Linh hỏi hai mẹ con có chia sẻ gì không, bà Hoài cho biết: "Có 1 câu. Sáng ra thì nói: "Chào mẹ con đi làm", chiều về nói: "Chào mẹ con về". Hết. Cùng lắm có thêm câu: "Mẹ ơi nấu cơm chưa". Ít lời lắm, nhưng mình cũng thông cảm. Mình già, các con còn trẻ, tính nết cũng khác, cũng không có nhiều điều để nói với nhau",

Nhưng bà cũng muốn con dâu thay đổi hơn, sau này còn làm chủ gia đình.

"Có thể mẹ cũng hơi buồn em. Nhưng thời gian đó em mới sinh, không biết do con đầu nên quý con quá hay do trầm cảm, nên em ít cho mẹ bồng cháu. Vì mẹ bồng cháu là mẹ rung, thơm cháu nhiều. Do đó em ngại, nên em ít cho bà bế. Có thể mẹ cũng buồn em nhưng mẹ không nói", Ngoan chia sẻ.



Còn một điều ở con dâu khiến bà Hoài vẫn còn trạnh lòng là khi hai vợ chồng giận nhau là con dâu giận lây sang cả nhà, mẹ chồng mới xuống ăn cơm cũng mặt lạnh: "Con chưa muốn ăn".

MC Quyền Linh cũng cho rằng, giữa bà Hoài và Ngoan có khoảng cách thế hệ khá xa, gần 40 tuổi. Do đó cần có sự kết nối, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Vì hai mẹ con còn ở với nhau cả cuộc đời. Nếu mẹ chồng nàng dâu nếu không có kết nối thì tình cảm sẽ xa nhau. Do đó, hai mẹ con cần dành thời gian cho nhau để tình cảm được gắn kết hơn.