Tiktok đang "đọc não bộ của người dùng"?

TikTok liệu có đang "đọc não của bạn"?

Nền tảng truyền thông xã hội TikTok đã trở nên phổ biến và hiện có hơn một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới.

Có thể thấy, ứng dụng truyền thông xã hội nổi bật TikTok đã khá tốt trong việc giữ chân người dùng trên nền tảng của mình và những người đam mê đang gặp khó khăn trong việc loại bỏ thói quen này. Giám đốc điều hành Open Influence và chuyên gia truyền thông xã hội Eric Dahan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital rằng, không có gì ngạc nhiên khi thuật toán của TikTok thu hút người dùng.

Nguồn cấp dữ liệu chính của TikTok được gọi là trang (For You) "Dành cho bạn" cung cấp các video ngắn được lưu hành dựa trên các tương tác cụ thể của mỗi người dùng với ứng dụng và nội dung của ứng dụng. Hay nói cách khác, trang For You (Dành cho bạn) là một nguồn cấp dữ liệu vô tận về nội dung được quản lý mà thuật toán của TikTok cho rằng bạn sẽ quan tâm. Thuật toan đã xem xét các video bạn đã tương tác trước đây, tài khoản và thẻ bắt đầu bằng # bạn theo dõi, vị trí và tùy chọn ngôn ngữ của bạn cũng như loại nội dung bạn tạo.

Thuật toán của TikTok đã thu hút sự chú ý của thế giới. Điều này có thể là một vấn đề? Ảnh: @AFP.

"Nước sốt bí mật thực sự là thuật toán"

Ông nói, đúng như tên gọi, kết quả chứng minh rằng nguồn cấp dữ liệu của TikTok thực sự được tạo ra để "dành cho bạn". "Nước sốt bí mật thực sự là thuật toán", Eric Dahan cho biết. "Đó là phân lớp trong một thuật toán đề xuất nội dung thực sự vững chắc và định dạng nội dung thực sự vừa vặn", ông nói thêm.

"Và do đó, thuật toán có thể nhanh chóng học hỏi - và người dùng có thể trải nghiệm thoải mái, trọn vẹn qua nó".

TikTok đánh lừa não bộ của bạn" bằng cách "bắn dopamine kiểu nhân tạo

Người dẫn chương trình phát thanh lâu năm Celeste Headlee, tác giả của cuốn sách "Không làm gì: Làm thế nào để thoát khỏi thực trạng làm việc quá sức, làm quá mức và sống thiếu thốn", đã có những nhận xét thú vị của riêng mình để chia sẻ về chủ đề này.

Fox News Digital đã ngồi lại với cô ấy gần đây tại Lễ hội Sách Quốc gia của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC. Cô ấy giải thích rằng, theo quan điểm của cô ấy, TikTok "được thiết kế để gây nghiện".

Tác giả, người đã thực hiện nghiên cứu về chủ đề tránh kiệt sức và đạt được sự nghỉ ngơi thực sự, nói rằng ứng dụng truyền thông xã hội thực sự "đánh lừa não bộ của bạn" bằng cách "bắn dopamine kiểu nhân tạo".

"Đó là một loại hormone nhân tạo được kích hoạt bằng cách kéo một máy đánh bạc, nên gọi TikTok bắn dopamine kiểu nhân tạo gây nghiện cũng là một lý do rất chính đáng".

Headlee khuyến khích những người đang nghiện TikTok cần nhớ rằng họ phải nỗ lực để "phá vỡ cơn nghiện theo đúng nghĩa đen". Headlee, người có trụ sở tại DC, cho biết: "Sẽ mất một chút thời gian. Sẽ rất tốn công sức". "Và bạn sẽ phải có chiến lược về nó".

Cùng với quan điểm của Celeste Headlee, Tiến sĩ Julie Albright, một nhà xã hội học chuyên về văn hóa kỹ thuật số, giải thích với người dẫn chương trình của loạt video trên YouTube, Tech First rằng: "Khi bạn đang cuộn, đôi khi bạn nhìn thấy một video, bức ảnh hoặc thứ gì đó thú vị và nó thu hút sự chú ý của bạn . "Và bạn nhận được lượng dopamine nhỏ đó trong não, ở trung tâm khoái cảm của não. Vì vậy, bạn muốn tiếp tục cuộn tiếp để xem".

Giống như trải nghiệm sử dụng TikTok với máy đánh bạc tại sòng bạc, chuyên gia lưu ý rằng khi bạn cuộn mắt sẽ bắt gặp một số thứ nó thích và một số thứ nó không, điều này giúp bạn tiếp tục ở lại nền tảng tham gia nhiều hơn nữa.

Tương tự, một báo cáo của The Wall Street Journal ví TikTok như một "kho kẹo vô hạn" cho não bộ và một "cỗ máy dopamine" cung cấp lượng dopamine tràn ngập cho mỗi video mới.

TikTok dường như "đọc não của bạn", dựa trên những suy nghĩ và sở thích cá nhân

Giám đốc điều hành Open Influence và chuyên gia truyền thông xã hội Eric Dahan cho biết, định dạng video ngắn của TikTok đặc biệt phù hợp với sở thích của Thế hệ Z - nhóm tuổi người dùng chính - chẳng hạn như tạo video trên thiết bị di động và luôn cập nhật các xu hướng mới nhất. "Điều đó làm cho nó hấp dẫn hơn rất nhiều so với chỉ các đề xuất nội dung thực sự tốt", ông nói. "Đó là lý do tại sao nó gây nghiện".

Thậm chím Dahan đề cập rằng, so với các ứng dụng truyền thông xã hội khác, định dạng của TikTok bị lệch so với kết nối xã hội, vì người dùng có thể cuộn để xem hàng giờ đồng hồ và không bao giờ tương tác với một người duy nhất. Ông nói: "TikTok thực sự là một ứng dụng nội dung. Đây không phải là nền tảng tương hỗ nơi bạn đang tương tác qua lại" với những người khác.



Thay vào đó, ứng dụng này dường như "đọc não của bạn", Dahan mô tả - dựa trên những suy nghĩ và sở thích cá nhân. "Nó có sự cân bằng phù hợp, thu hẹp những gì bạn quan tâm trong khi đề xuất hiển thị cho bạn những gì bạn có thể quan tâm tương tự từ các hành vi sử dụng trước đó được ghi lại", ông nói.

Ngày càng có nhiều người tin tưởng vào xu hướng "TikTok khiến tôi mua nó"

Mặc dù ứng dụng có mục đích giải trí, nhưng TikTok thường được sử dụng để thúc đẩy các thương hiệu. Dahan đã vạch ra quy mô mạnh mẽ của cách TikTok di chuyển thị trường và sự quan tâm của người tiêu dùng, khi ngày càng có nhiều người tin tưởng vào xu hướng "TikTok khiến tôi mua nó".

Ông nói: "TikTok đang bán hết các sản phẩm hoạt động tốt trên nền tảng này. "Mức độ lan truyền có thể có trên TikTok – điều mà trước đây nó chưa được giới thiệu mạnh mẽ ngay lúc đầu".

"Với Instagram, bạn bị giới hạn về lượng khán giả của mình, trong khi trên TikTok, điều thực sự phổ biến là bạn tạo ra một phần nội dung tuyệt vời và bạn sẽ tiếp cận được lượng khán giả lớn hơn gấp nhiều lần so với cơ sở người dùng đang theo dõi của bạn".

Giám đốc điều hành còn tiết lộ rằng TikTok đã trở thành một "phần lớn" trong hoạt động kinh doanh của riêng Open Influence. Ông nói: "Nó ngày càng trở thành một nền tảng quan trọng để thu hút người tiêu dùng. TikTok có một lượng ảnh hưởng lớn".

Tính chất gây nghiện của nó đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu tâm lý và mối quan tâm của các bậc cha mẹ, khi TikTok trở thành một trong những ứng dụng được trẻ em sử dụng nhiều nhất, liên quan đến phân phối dopamine kỹ thuật số. Ảnh: @AFP.

Những nguy hiểm của việc sử dụng TikTok quá mức là gì?

Mặc dù các trang web truyền thông xã hội, chẳng hạn như TikTok, có thể cung cấp kết nối, giải trí và là phương tiện thể hiện nghệ thuật, nhưng việc lạm dụng các ứng dụng này có thể ảnh hưởng đến bạn trong cuộc sống hàng ngày.

TikTok là một nền tảng liên tục đưa ra những điều mới mẻ để não bộ tập trung vào. Khi dành nhiều thời gian trên TikTok, não bộ sẽ quen với những thay đổi liên tục của ứng dụng, khiến não "cảm thấy khó thích nghi với hoạt động phi kỹ thuật số bên ngoài thực tế nơi mọi thứ không di chuyển nhanh như vậy", Tiến sĩ Michael nói.

Còn Manos, giám đốc lâm sàng tại Bệnh viện Nhi đồng Cleveland cũng nói với tạp chí PsyPost rằng, việc sử dụng TikTok "như một cơ chế có thể có hại vì nó không giải quyết được các vấn đề tâm lý tiềm ẩn như cô đơn và lòng tự trọng, tính đố kỵ, tự ti về bản thân; Việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là ở thanh thiếu niên, cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề tâm lý sâu sắc hơn mà xã hội có thể cần phải can thiệp tức thời".