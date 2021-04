Tìm lai lịch người phụ nữ chết thương tâm giữa rừng cao su ở Long Thành, Đồng Nai

Theo Thanh Niên: Ngày 2/4, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) phát đi thông báo tìm thân nhân, lai lịch của người phụ nữ chết trên con đường đi giữa rừng cao su nối từ xã Long Đức với Lộc An (H.Long Thành).

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 1/4, Công an H.Long Thành nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nằm chết trên đường, đoạn thuộc khu 14 (xã Long Đức).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an H.Long Thành xác định trên đầu nạn nhân có một vết thương hở do vật tày tiết diện rộng tác động gây ra, gây chảy nhiều máu, tử vong do chấn thương sọ não.

Theo một số người dân sinh sống gần đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 1/4 họ có thấy người phụ nữ đứng trên đường la hét, chửi bới, có biểu hiện thần kinh không bình thường. Khoảng 10 phút sau, người này đi về phía hiện trường (nơi xảy ra vụ việc), vụ việc sau đó thế nào thì họ không rõ.

Công an H.Long Thành thông báo ai có thông tin gì về lai lịch và gia đình của người phụ nữ chết giữa rừng cao su trên, đề nghị liên hệ Công an H.Long Thành để cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 31/3, người dân xã Bài Sơn (Đô Lương) cũng phát hiện một người đàn ông tử vong trong rừng thông thuộc khu vực xóm 3. Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động, trên cơ thể bị một nhát đâm ở cổ và một nhát đâm ở bụng, máu chảy rất nhiều.

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận thông tin, Công an xã Bài Sơn cùng Công an huyện Đô Lương đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Bá N. (trú xóm 3, xã Bài Sơn).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, đầu giờ chiều 31/3 anh N. vào rừng cạo nhựa thông thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.