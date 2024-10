Một nghiên cứu đa trung tâm do Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia tại Bethesda, Maryland, Mỹ dẫn đầu đã chỉ ra rằng phương pháp giảm stress dựa trên chánh niệm (MBSR) có hiệu quả tương đương với thuốc chống trầm cảm escitalopram trong việc giảm triệu chứng của các rối loạn lo âu như sợ khoảng trống, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn lo âu xã hội. Điều này cho thấy thiền và chánh niệm có thể là phương pháp thay thế an toàn, ít tác dụng phụ so với thuốc điều trị.

Tìm ra liệu pháp giảm trầm cảm đơn giản đến bất ngờ

Các rối loạn lo âu ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, và thường được điều trị bằng thuốc như thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc (SSRI). SSRI, tuy hiệu quả, nhưng cũng đi kèm với nhiều tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, escitalopram, một loại SSRI được bán dưới tên Lexapro và Cipralex, thường gây ra buồn nôn, đau đầu, khô miệng, đổ mồ hôi, mất ngủ và mệt mỏi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 8 tuần, cả hai nhóm được khảo nghiệm đều đạt được mức giảm triệu chứng lo âu tương đương, dù sử dụng hai phương pháp khác nhau. IG.

Trước đó, nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng sau 8 tuần thực hành MBSR, các bệnh nhân giảm căng thẳng và điều chỉnh cảm xúc hiệu quả tương đương với việc dùng escitalopram mà không gặp các tác dụng phụ. Điều này khẳng định tính an toàn và lợi ích của thiền chánh niệm trong việc điều trị lo âu.

Trong nghiên cứu mới nhất, mang tên "Thiền Chánh niệm so với Escitalopram trong Điều trị Rối loạn Lo âu: Phân tích Thứ cấp của một Thử nghiệm Lâm sàng Ngẫu nhiên," được công bố trên JAMA Network Open, nhóm nghiên cứu đã trình bày các kết quả về mức độ lo âu, trầm cảm và chất lượng cuộc sống do bệnh nhân tự báo cáo. Nghiên cứu này gồm 276 người trưởng thành được chẩn đoán mắc các rối loạn lo âu. Các bệnh nhân được phân thành hai nhóm: một nhóm tham gia chương trình MBSR và nhóm còn lại điều trị bằng escitalopram.

Nhóm tham gia MBSR đã thực hành các kỹ thuật thiền chánh niệm hàng tuần, trong khi nhóm dùng escitalopram nhận liều từ 10 đến 20 mg mỗi ngày, kèm theo các buổi theo dõi lâm sàng. Cả hai nhóm đều được đánh giá bằng các thang đo tiêu chuẩn về lo âu, trầm cảm và chất lượng cuộc sống từ cả bệnh nhân và bác sĩ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 8 tuần, cả hai nhóm đều đạt được mức giảm triệu chứng lo âu tương đương. Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ giảm lo âu tổng thể giữa hai phương pháp vào thời điểm kết thúc nghiên cứu. Tuy nhiên, escitalopram đã cho thấy hiệu quả giảm triệu chứng nhanh hơn vào tuần thứ 4, nhưng những cải thiện này không duy trì đến cuối quá trình điều trị.

Nghiên cứu này góp phần mở ra hướng điều trị mới cho các rối loạn lo âu, đặc biệt là đối với những người mong muốn tránh các tác dụng phụ của thuốc. Chánh niệm và thiền, thông qua MBSR, có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả và bền vững cho những người mắc các vấn đề về lo âu.