Tìm thấy bằng chứng về trận động đất siêu khủng khiếp, xua đuổi loài người trong 1.000 năm

Cây cối bị tàn phá sau trận động đất. Ảnh BGR

Một nghiên cứu mới được đăng trên Science Advances nói rằng trận động đất lớn ở Chile mới được phát hiện diễn ra vào khoảng 3.800 năm trước. Trận động đất khủng khiếp đến mức dẫn đến việc các bờ biển gần đó bị bỏ hoang trong gần 1.000 năm.



Các nhà nghiên cứu cho biết trận động đất lớn làm biến dạng đường bờ biển của khu vực miền bắc Chile ngày nay. Tuy nhiên, cơn địa chấn ở Chile không chỉ làm rung chuyển trong khu vực mà tạo ra một cơn sóng thần lớn với những con sóng cao tới 20m.

Các nhà nghiên cứu tin rằng trận sóng thần do trận động đất lớn ở Chile gây ra đã di chuyển đến New Zealand. Đó là gần 6.000 dặm tính từ điểm xuất phát. Sóng thần rất mạnh, chúng hất tung những tảng đá ven biển có kích thước bằng ô tô vào đất liền hàng trăm dặm.

Trận động đất mới được phát hiện này đánh bại kỷ lục trước đó về trận động đất lớn nhất được ghi nhận. Trận động đất ở Valdivia xảy ra vào năm 1960. Vào thời điểm đó, các ghi chép cho thấy một trận động đất lớn ở miền nam Chile có cường độ từ 9,4 đến 9,6 độ richter. Trận động đất ở Valdivia đã giết chết 6.000 người và kéo theo sóng thần ra khắp Thái Bình Dương.

Để so sánh, các nhà nghiên cứu tin rằng trận động đất mới ở Chile có cường độ 9,5 độ richter. Vết vỡ mà nó tạo ra dài khoảng 620 dặm, so với vết vỡ dài 500 dặm do trận động đất ở Valdivia gây ra.

James Goff, đồng tác giả của nghiên cứu mới và là nhà địa chất học tại Đại học Southampton ở Anh cho biết không ai tin rằng một trận động đất có kích thước như thế này lại có thể xảy ra ở miền bắc đất nước. Tuy nhiên, giờ đây, Goff nói rằng họ có bằng chứng cho thấy trận động đất ở Chile đã diễn ra hàng nghìn năm trước.

"Sa mạc Atacama là một trong những môi trường khô cằn nhất, khắc nghiệt nhất trên thế giới và việc tìm kiếm bằng chứng về sóng thần ở đó luôn khó khăn", ông Goff giải thích trong một tuyên bố. "Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng về trầm tích biển và rất nhiều cá thể sinh sống lặng lẽ dưới biển trước khi bị ném vào đất liền. Và chúng tôi tìm thấy tất cả những thứ này ở rất cao và một chặng đường dài trong đất liền nên không thể có một cơn bão đưa họ đến đó".

Thật trùng hợp, ngay trước khi tham gia nghiên cứu, Goff đang ở đảo Chatham của New Zealand. Ở đó, ông đang nghiên cứu một số lượng lớn các tảng đá lớn dường như đã được ném vào đất liền hàng trăm dặm. Goff nói rằng họ đã xác định một trận động đất lớn ở Chile với ít nhất 9,5 độ richter đã làm di chuyển các tảng đá. Nhưng họ không có bằng chứng. Với những phát hiện mới này, các nhà nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng cho thấy trận động đất lớn này trên thực tế đã tồn tại.

Trong khi trận động đất lớn ở Chile đã xua đuổi cư dân khỏi bờ biển khi nó xảy ra hơn 3.000 năm trước, các hòn đảo mà nó bị ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương không có người ở vào thời điểm đó. Bây giờ các hòn đảo là địa điểm du lịch nổi tiếng.

Điều đó có nghĩa là bất kỳ cơn sóng thần hoặc động đất nào tấn công khu vực này đều có thể là thảm khốc. Vì vậy, Goff nói rằng ông hy vọng họ có thể học hỏi thêm từ những phát hiện này trong trường hợp điều gì đó tương tự xảy ra một lần nữa.