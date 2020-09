Tìm thấy căn cứ của người ngoài hành tinh trên Sao Thủy?

Mặc dù NASA đã từng nhiều lần đưa ra xác nhận rằng sao Thủy, hành tinh gần Mặt trời nhất, rất khó để có sự sống, nhưng các nhà theo thuyết âm mưu vẫn cố gắng tìm kiếm không ngừng những manh mối chứng tỏ người ngoài hành tinh ở đó. Bằng cách phân tích hình ảnh của hành tinh này, nơi có bầu khí quyển độc hại và nhiệt độ bề mặt hơn 430 độ C, một "thợ săn" UFO tin rằng anh ta đã tìm thấy bằng chứng về một căn cứ của những sinh vật ngoài hình tinh.

'Bằng chứng' xuất hiện dưới dạng một cấu trúc được chụp lại trên bề mặt Sao Thủy. Căn cứ được cho là có chiều ngang khoảng 5 km với một cánh cửa khổng lồ trải dài 1,5 km. Nghiên cứu về hình ảnh này, ông Scott C Waring, một cái tên nổi tiếng trong những người đam mê nghiên cứu về người ngoài hành tinh cho biết rằng: "Những sinh vật ngoài kia không thể sống trên bề mặt, đó có lẽ là cánh cổng dẫn tới một thành phố trong lòng đất. Đây sẽ là một ngôi nhà an toàn cho họ cũng như phù hợp với logic suy đoán của chúng ta." Trên blog cá nhân của mình ông cho biết thêm: "Đó là lý do tại sao bao lâu nay chúng ta chỉ tìm thấy những vết tích mà chưa một lần nhìn thấy họ. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ khám phá dưới lòng đất của những ngôi sao trong Hệ Mặt trời."

Ý kiến của ông Waring đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số khán giả đồng tình cho biết: "Sự sống không thể tồn tại trên bề mặt tiếp xúc với không gian trừ khi có các tòa nhà để ẩn nấp giúp như Trái đất của chúng ta, tuy nhiên, sự sống có thể tồn tại dưới mặt đất, các thành phố được xây dựng trong lòng đất để chứa hàng chục nghìn người."

Tuy nhiên, cơ quan vũ trụ cũng tin rằng sự sống trên sao Thủy gần như không thể xảy ra do nhiệt độ khắc nghiệt. Cơ quan này cho biết: "Không có bằng chứng nào về sự sống trên sao Thủy từ trước cho tới tận ngày nay. Nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 430 độ C (800 độ F) và giảm xuống -180 độ C (-290 độ F) vào ban đêm. Hãy thử tưởng tượng và đoán xem liệu sự sống có thể tồn tại trong môi trường này được hay không."

Ngoài ra, các chuyên gia của cơ quan vũ trụ NASA còn cho biết, sự nhầm lẫn của nhiều người là do tác động của não trong hội chứng pareidolia, những người có hiệu chứng này có thể nhìn thấy những sự vật quen thuộc tại nơi mà chúng không tồn tại như tảng đá, đám mây… Có rất nhiều ví dụ về hiện tượng này trên Trái đất và trong không gian."