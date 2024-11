Tin bão mới nhất: Vị trí và cường độ của bão số 7 Yinxing

Hồi 13 giờ (08/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Tin bão mới nhất: Cập nhật bão số 7 Yinxing có diễn biến khó lường, vẫn giữ nguyên cường độ giật cấp 17. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão số 7 Yinxing trong 24 đến 72 giờ tới

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 13h/09/11 Tây Tây Bắc, 15-20km/h 18,6N-114,8E; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc Cấp 13-14, giật cấp 17 Vĩ tuyến 16,0N-21,0N; phía Đông kinh tuyến 113,0E Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); riêng phía Đông cấp 4 13h/10/11 Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Nam khoảng 10km/h, suy yếu dần 18,3N-112,1E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc Cấp 13, giật cấp 16 Vĩ tuyến 16,0N-21,5N; kinh tuyến 110,5E-116,0E Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) 13h/11/11 Tây Nam, 5-10km/h, suy yếu thêm 17,1N-110,4E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Tây Bắc Cấp 9, giật cấp 13 Vĩ tuyến 16,0N-21,0N; kinh tuyến 108,5E-115,0E Cấp 3: phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Về tác động của bão số 7 Yinxing

Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chia sẻ với báo chí, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Nam bộ và cả nước trong ngày hôm nay nắng ráo do không khí lạnh ở phía bắc suy yếu. Trong khi đó, nhiễu động gió đông trên cao cũng hoạt động yếu; còn cơn bão số 7 đang ở khoảng cách khá xa so với đất liền, đã hút hết mây giông trên khu vực Biển Đông và tâm bão. Tuy nhiên, hoàn lưu bão không lớn nên chưa ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.

Hiện nay, không khí lạnh suy yếu, nhưng đến ngày 11/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường đẩy đường đi của bão lệch về phía nam. Cũng do không khí lạnh tăng cường khiến sức mạnh của bão suy yếu xuống còn cấp 10 giật cấp 12. Đến đêm 11 rạng sáng 12/11, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan ngay trên biển. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão nên khu vực miền Trung có mưa vừa đến mưa to.