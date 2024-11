Một cơn bão hình thành ngoài khơi Philippines, có khả năng đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 7

Bão Yinxing đã hình thành, dự báo sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Yinxing, được nhận định sẽ tăng cấp nhanh chóng. Hiện tại, tất cả các mô hình dự báo đều cho rằng cơn bão này sẽ đi vào biển Đông và như vậy, nó sẽ trở thành cơn bão số 7 theo cách gọi của nước ta.

Áp thấp nhiệt đới đã đề cập trong bản tin trước đã mạnh lên thành bão Yinxing (Ngân Hạnh, tên do Trung Quốc đề xuất; còn ở Philippines gọi là bão Marce) và đi vào vùng trách nhiệm của Philippines (PAR) vào sáng sớm nay, 4/11.

Dự báo của JMA về đường đi của cơn bão Yinxing. Ảnh: JMA.

Theo thông báo sáng sớm nay của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, bão Yinxing đang ở phía Đông Philippines, có sức gió 75 km/h (cấp 9), dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc trong 2 ngày tiếp theo trong khi tiếp tục mạnh lên. Bão Yinxing có thể đạt đến sức gió 150 - 155 km/h (cấp 14) khi nó đến sát hoặc đổ bộ phía Bắc Philippines.

Hiện tại, tất cả các mô hình dự báo lớn, bao gồm của JTWC, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), UKM của Vương quốc Anh và ECMWF của châu Âu đều cho rằng bão Yinxing sẽ đi khá sâu vào biển Đông. Khi các mô hình đã thống nhất như vậy thì có thể hiểu là gần như chắc chắn bão Yinxing sẽ trở thành cơn bão số 7 theo cách gọi của nước ta. Thời điểm bão Yinxing vào biển Đông là khoảng ngày 8 - 9/11 (thứ Sáu đến thứ Bảy tuần này).

Đáng chú ý là theo các dự báo hiện tại thì khi vào Biển Đông, có thể bão Yinxing vẫn giữ được cường độ rất mạnh, với sức gió 125 - 130 km/h (cấp 12), còn gọi là bão cuồng phong, theo JTWC và JMA.

Sau khi bão Yinxing vào biển Đông, các mô hình dự báo trở nên khá khác nhau do cơn bão sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, hơn nữa, dự báo bão xa như vậy thì độ chắc chắn không cao. Tuy nhiên, do bão vẫn rất mạnh khi vào biển Đông và diễn biến khó lường nên người dân lưu ý thường xuyên theo dõi các bản tin để có thông tin cập nhật về cơn bão này.

Khả năng mưa lớn ở miền Trung kết thúc sớm hơn dự báo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định mới nhất về diễn biến mưa lũ ở miền Trung. Theo đó, trong các bản tin dự báo trước đây, cơ quan khí tượng nhận định mưa lũ ở miền Trung sẽ kéo dài đến ngày 10/11, sau đó lại liên tiếp đón thêm 2 đợt mưa lũ nữa, diễn biến còn phức tạp.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau ngày 10/11, mưa lớn ở miền Trung còn có diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt mưa lớn. Trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (4/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/11 đến 8h ngày 4/11 có nơi trên 100mm như: Kim Thủy (Quảng Bình) 113.6mm, Hải An (Quảng Trị) 245.4mm, Điền Hương (Thừa Thiên Huế) 141.8mm,…

Dự báo từ ngày 4/11 đến sáng ngày 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>150mm/6h).

Từ ngày 4/11 đến đêm 5/11, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 4/11 ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, chiều và đêm 6/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.