TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, trong bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 1-31/10 mới đây, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1-2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tin bão mới nhất: Trong tháng 10, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Ảnh: IT

Nhận định xa hơn, cơ quan này cho biết, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-4 cơn bão/ATNĐ, trong đó khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Đến khoảng ngày 4-6/10, bão có khả năng đi vào khu vực Bắc Biển Đông, với xác suất 60-70%.

Trong khi đó, mô hình dự báo của Windy cho thấy, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực ngoài khơi xa vùng biển phía đông của Philippines. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển vào Biển Đông trong khoảng ngày 5 - 6/10.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 10/2023, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm (cao hơn từ 5-15%); khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn từ 5-15%) so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tin bão mới nhất: Dự báo, bão Koinu sẽ vượt qua Philippines trong vài ngày tới và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2024. Ảnh: Windy

Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đồng thời hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Theo nhận định ban đầu từ các đài khí tượng trên thế giới và khu vực, bão Koinu sau khi đi vào Biển Đông sẽ di chuyển về khu vực Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc), ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy vậy, có khả năng khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ nằm trong diện ảnh hưởng của mưa sau bão.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.