Công an Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới

Xây nhà cho người nghèo

Những cơn mưa nặng hạt kèm gió lạnh cuối tháng 11 không còn khiến gia đình anh Hồ Văn Sương (trú bản Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) lo lắng. Bởi giờ đây, gia đình anh Sương đã ở trong căn nhà mới, vững chãi, ấm áp. Căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Đakrông góp công xây dựng.

Công an tỉnh Quảng Trị xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, từ kinh phí của Trung ương và Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đóng góp thêm ngày công để xây dựng nhà cho người nghèo huyện Đakrông. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị.

Không chỉ ông Sương, 149 căn nhà khác dành cho hộ nghèo ở huyện Đakrông sẽ hoàn thành trong năm 2025, đóng góp một phần không nhỏ vào công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà trị giá 90 triệu đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng.

Với sự đóng góp ngày công của lực lượng đoàn viên thanh niên công an và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, giữa tháng 10/2024, những căn nhà đầu tiên được khởi công. Đến nay, toàn huyện Đakrông có hơn 30 căn nhà xây dựng hoàn thành, bàn giao cho người dân.

Đây là những căn nhà được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an, tiêu chuẩn "3 cứng" gồm nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng và 2 ổn định là đất ổn định, nơi ở ổn định.

Để phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, mẫu nhà được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hiệu quả sử dụng trên 10 năm.

Một căn nhà cho hộ nghèo do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị xây dựng ở huyện Đakrông, góp phần xoá nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đakrông cho biết, mỗi căn nhà mới được xây dựng và bàn giao đến từng hộ dân mang dấu ấn sâu sắc, chứa đậm tình cảm của lực lượng công an nhân dân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị nói riêng.

"An cư mới lạc nghiệp, đó là triết lý đúng đắn từ ngàn xưa. Hộ nghèo của huyện được ở trong những căn nhà vững chãi, ấm cúng, giúp đời sống ổn định, từ đó yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo. Hơn nữa, những căn nhà nghĩa tình này đã gắn bó tình cảm giữa người dân với lực lượng công an ngày thêm khăng khít, góp phần lan toả chủ trương nhân văn, ý nghĩa của Bộ Công an trong hành trình chung tay thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng nông thôn mới" – ông Quang chia sẻ.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

6 tháng nay, người dân thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị được đi lại trên con đường bê tông sạch đẹp. Mỗi buổi chiều thời tiết tạnh ráo, người dân nơi đây lại tập trung tại sân bóng chuyền của thôn để luyện tập, vui chơi, không khí rộn ràng như ngày tết.

Có được điều này là nhờ sự đóng góp của các lực lượng công an, biên phòng, quân sự và các đoàn thể của tỉnh Quảng Trị.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị làm đường bê tông cho người dân thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá. Đây là một trong nhiều con đường bê tông được Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng cho người dân suốt nhiều năm qua. Ảnh: K.H - CA tỉnh Quảng Trị.

Không chỉ thôn Ra Ly Rào, cán bộ, Công an tỉnh Quảng Trị còn để lại dấu ấn đậm nét ở nhiều địa phương khác với những việc làm ý nghĩa như tặng các công trình: "Ánh sáng đường quê" bằng năng lượng mặt trời, "Sân chơi cho em", "Thùng rác thanh niên", khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tôn tạo, xây dựng công trình chiếu sáng cho nhiều nghĩa trang…

Các chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Quỹ học bổng cho con" cũng được Công an tỉnh Quảng Trị duy trì liên tục, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị còn không quản khó khăn, nguy hiểm giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 10/2024, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng với 3 xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Linh. Không màng đến nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ người dân vùng lũ di dời ngay trong đêm.

Ngớt mưa, nước rút tới đâu, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá tới đó.

Ông Thân Trọng Dũng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho hay, lũ rút, để lại khối lượng bùn non rất lớn từ nhà ra đường, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, đời sống nhân dân. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh cùng với lực lượng tại chỗ, xã đã nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người dân huyện Vĩnh Linh khắc phục hậu quả đợt mưa lũ cuối tháng 10/2024. Ảnh: P.T.B

Ông Hà Sỹ Đồng – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay toàn tỉnh đã có 75/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 74,3%), trong đó có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 16,1 tiêu chí/xã. Hiện nay đã có 3 huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh và Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Quảng Trị phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nâng cao và đưa Hải Lăng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ông Đồng khẳng định, có được kết quả khả quan nêu trên là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, các bộ, ngành cùng với nỗ lực, đoàn kết, huy động sức mạnh nội lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đơn vị, nhân dân toàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị.

"Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt mọi lúc, mọi nơi với những đầu việc thiết thực, hiệu quả, góp phần rất lớn để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới" – ông Đồng nhấn mạnh.