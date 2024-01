Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày mai (3/1), Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ C Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày mai (3/1), Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ C

Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Riêng một số khu vực núi cao có nơi dưới 8 độ C.