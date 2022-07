Ngày 5/7, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Hiện địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi phía trước.

Học sinh đã chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Ảnh tư liệu thi năm 2021: Tuệ Mẫn

Bà Châu cho hay, kỳ thi năm nay có 12.737 em đăng ký dự thi và sở tổ chức 545 phòng thi. Trong đó, 11.522 thí sinh THPT, 1.215 thí sinh GDTX, 36 thí sinh tự do, có 10 thí sinh được miễn tất cả môn thi, 1.070 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ. Đến nay, sở đã thực hiện chia phòng, đánh số báo danh, in cấp giấy báo thi, phiếu ảnh dự thi theo đúng kế hoạch.

Toàn tỉnh sẽ tổ chức thi tại 23 điểm thi chính thức, 8 điểm thi dự phòng tại 8 huyện/thị/thành phố và hầu hết điểm thi tập trung ở khu vực thuận lợi lưu thông cho học sinh và cán bộ coi thi.

Năm nay Bộ GDĐT cử 80 cán bộ, giảng viên đến Bà Rịa - Vũng Tàu thanh tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT. Ảnh tư liệu thi năm 2021: Tuệ Mẫn



“Đợt thi này, chúng tôi điều động 1.809 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; trong đó 47 chiến sĩ công an phối hợp bảo đảm an ninh tại 23 điểm thi. Năm nay để tăng tính khách quan, Bà Rịa - Vũng Tàu đón 80 cán bộ, giảng viên do Bộ GDĐT phân công đến thanh tra công tác coi thi”, bà Châu cho hay.

Trong khi đó, liên quan đến điểm thi ở huyện đảo Côn Đảo, ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đề thi sẽ được vận chuyển ra điểm thi tại huyện Côn Đảo bằng máy bay trực thăng.

Cũng theo ông Tuyền, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi Sở GTVT, Công ty Trực thăng miền Nam và Sở GDĐT về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Công ty Trực thăng miền Nam sẽ hỗ trợ mở chuyến bay vào sáng nay, 5/7, đưa 18 thành viên đoàn cán bộ coi thi cùng đề thi ra Côn Đảo để tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện theo đúng lịch thi của Bộ GDĐT. Sau kỳ thi, ngày 9/7, trực thăng đưa bài thi và các thành viên đoàn cán bộ coi thi về TP.Vũng Tàu.