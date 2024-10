TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà; giả công an để cướp tài sản

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 6/10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin về vụ việc trên, xảy ra tại địa bàn xã Sơn Giang (huyện Sơn Hà).

Hai người tử vong được xác định là vợ chồng ông Đinh Văn L (SN 1985) và bà Đinh Thị H (SN 1987, cùng ngụ tại thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang).

Theo thông tin, khoảng 11 giờ ngày 5/10, con của ông L là cháu K (SN 2007) khi đi học về thì phát hiện nhà chốt cửa. Lúc này, cháu K mở cửa vào nhà thì phát hiện cả hai vợ chồng ông L đã tử vong.

Tại hiện trường, bà H chết trên giường, ông L chết trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Hà có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng giả công an để cướp tài sản

Chiều 6/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tạm giữ Ngô Quốc Duy (SN 2004, ngụ Tây Ninh) và Võ Văn Tuấn (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng gây án. Nguồn: CAND

Trước đó, vào ngày 5/10, Duy và Tuấn rủ nhau cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Tuấn chở Duy rảo quanh trên các tuyến đường ở huyện Củ Chi tìm kiếm “con mồi” gây án.

Khi chúng ngang qua cây xăng thuộc ấp 10 (xã Hòa Phú) thì thấy anh Nguyễn Hoàng T. (SN 2006, ngụ Kiên Giang) vừa đổ xăng đi ra. Lập tức, cả hai áp sát chặn xe. Sau đó, chúng tự xưng là tổ tuần tra 363 Công an huyện Củ Chi rồi yêu cầu kiểm tra hành chính nạn nhân.

Tang vật của vụ án. Nguồn: CAND

Chưa dừng lại, Duy đánh vào đầu, nạt nộ anh T. và yêu cầu đưa nạn nhân về trụ sở Công an xã Hòa Phú làm việc. Sau đó, Duy lái xe chở anh T., còn Tuấn chạy xe 1 mình.

Đến bãi đất trống trên đoạn đường vắng thuộc ấp 4B (xã Bình Mỹ), Tuấn và Duy giả vờ kiểm tra giấy tờ xe. Đồng thời, chúng yêu cầu anh T. nộp phạt lỗi xe không chính chủ với số tiền 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ có 620.000 đồng. Sau đó, bọn chúng lấy 500.000 đồng của anh T. rồi chạy về nhà trọ.

Qua truy xét, công an bắt giữ các đối tượng trên cùng tang vật.

Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản ở Bến Tre rồi trốn sang Kiên Giang

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang, ngày 6/10, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Dũng (25 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) - đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở Bến Tre.

Đối tượng Trần Hoàng Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre đề nghị công an các tỉnh truy bắt đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra chiều 5/10, tại khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nạn nhân là bà U.T.N. (sinh năm 1962, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) với tình trạng đang bị quấn băng keo ở tay, chân, miệng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành ngay biện pháp tuần tra khép kín các tuyến đường, phối hợp kiểm tra các cơ sở lưu trú để truy bắt đối tượng, đồng thời cử nhiều mũi trinh sát xác minh làm rõ nhân thân lai lịch đối tượng nghi vấn.

Đến 0h05 ngày 6/10, lực lượng công an đã phát hiện Trần Hoàng Dũng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Trung Trực (phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nên đã khống chế bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ một số tang vật và xe gắn máy liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre điều tra theo thẩm quyền.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt trốn lên biên giới

Ngày 6/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt từ Tây Ninh về Bắc Giang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lưu Văn Thành. Nguồn: CAND

Qua thời gian dài, tổ chức xác minh, đánh giá thông tin, nhận định đối tượng có thể đang lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh giáp biên giới Việt Nam – Campuchia; bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/10, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã phá chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lưu Văn Thành, SN 1989, trú tại thôn Phi Lễ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó từ năm 2022 đến khi bị khởi tố, truy nã, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin về việc bản thân có nguồn cung cấp gas với giá rẻ hơn thị trường, Lưu Văn Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng và người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, lẩn trốn tại các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ có đường biên giới giáp với Campuchia.

Khởi tố 1 Tổng Giám đốc vì chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Chiều 6/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hữu Hưng (41 tuổi) là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7/2020, Hưng ký hợp đồng với Giám đốc 1 công ty về việc thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty AVS Đắk Lắk, Lê Hữu Hưng vì lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của đối tác.

Theo hợp đồng, công ty này sẽ đầu tư tiền cho công ty của Hưng để thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Hợp đồng cũng nêu rõ, công ty của Hưng sẽ bàn giao trọn gói kèm theo quyền sử dụng đất diện tích 2,5ha là nơi thi công dự án.

Sau khi ký kết, Hưng đã nhận của đối tác tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Đến ngày 22/10/2020, sau khi việc thi công hoàn thành, Hưng đã ký biên bản bàn giao các công trình trên cho đối tác để đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sau khi đã bàn giao, Hưng còn nợ tiền của nhiều người nên đã tự ý ký văn bản ủy quyền và giao lại các công trình thuộc dự án trên cho người khác để bán tài sản, lấy tiền trả nợ mà không được sự đồng ý của đối tác.

Khi phát hiện sự việc, đối tác yêu cầu ông Hưng bồi thường, hoàn trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng. Sau đó, Hưng đã xin đối tác cho nợ và hứa trả nợ dần thì được đồng ý. Sau nhiều lần hứa hẹn, đến đầu năm 2022, nhận thấy bản thân không thể trả được nợ nên Hưng đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của những người có liên quan và thu hồi tài sản cho bị hại.