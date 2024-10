Người đàn ông nằm chết bất thường trước tiệm thuốc tây ở TP.HCM

Công an đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường trước tiệm thuốc tây trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tiệm thuốc tây nơi người đàn ông tử vong. Nguồn: Công Lý

Trước đó, hơn 7h ngày 5/10, người đàn ông trung niên đến tiệm thuốc tây tại góc đường Chiếc Lược - Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để mua thuốc.



Một lúc sau, người dân thấy người đàn ông trên nằm gục trên vỉa hè trước tiệm thuốc tây.

Khi đến xem họ phát hiện người này đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa, điều tra vụ việc.

Công an có mặt tại hiện trường điều tra cái chết của người đàn ông. Nguồn: Công Lý

Người dân xung quanh cho biết, người đàn ông ở trọ trên địa bàn quận Bình Tân, hàng ngày làm nghề chở hàng hóa thuê.



Hiện công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực cũng như tại tiệm thuốc tây để điều tra nguyên nhân, làm rõ danh tính người đàn ông tử vong.

Truy bắt đối tượng côn đồ chém thiếu tá công an trọng thương, khả năng mang theo súng tự chế khi trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an Yên Bái, khoảng 15h30' ngày 4/10, Công an xã Tân Hương (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân: Tại thôn Khe May, xã Tân Hương có đối tượng Lục Văn Đông, sinh năm 1979, trú tại thôn Khe May đang có hành vi dùng kiếm đe dọa không cho người dân gặt lúa. Tổ công tác do thiếu tá Lương Văn Chiến – Trưởng Công an xã Tân Hương dẫn đầu cùng 3 cán bộ Công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đến giải quyết vụ việc.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thăm hỏi thiếu tá Lương Văn Chiến – Trưởng Công an xã Tân Hương, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, lúc này đối tượng Lục Văn Hùng, sinh năm 1975, trú thôn Khe May (là anh trai của Lục Văn Đông) cầm dao đe dọa và chửi bới tổ công tác.

Tổ công tác đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống nhưng đối tượng không chấp hành, thiếu tá Chiến đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo (súng đạn cao su) yêu cầu Hùng chấm dứt hành vi đe dọa tổ công tác, tuy nhiên đối tượng Hùng không chấp hành lại còn dùng dao đuổi tổ công tác.

Cùng lúc đó, đối tượng Lục Văn Đông từ trên đồi chạy xuống tay cầm kiếm dài khoảng 1,5m chém vào lưng và sau gáy thiếu tá Lương Văn Chiến, rồi tiếp tục đuổi theo các thành viên của tổ công tác, sau đó 2 đối tượng cầm theo hung khí chạy về phía đồi sau nhà.

Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng là những đối tượng manh động, liều lĩnh, có khả năng khi bỏ trốn chúng còn mang theo súng tự chế và có khả năng tiếp tục gây án. Hiện Công an huyện Yên Bình đang phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh tiến hành tổ chức truy đuổi, vây bắt các đối tượng trên.

Sáng 5/10, đại tá Đinh Xuân Thiệp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng các lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thăm hỏi thiếu tá Lương Văn Chiến – Trưởng Công an xã Tân Hương, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Một cô giáo lừa đảo hơn 83 tỷ đồng

Ngày 5/10, thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1983, trú tại thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Huế. Ảnh: Báo Bắc Giang

Từ năm 2020 đến 2022, Huế đã chiếm đoạt hơn 83,2 tỷ đồng từ 24 nạn nhân, chủ yếu cư trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.



Nguyễn Thị Huế từng là giáo viên. Ban đầu, Huế mở văn phòng giao dịch bất động sản và vay tiền của nhiều người để kinh doanh.

Tuy nhiên, do không thể trả nợ, Huế đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản như: Nhận tiền góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản, vay tiền người này trả nợ người khác; nhận tiền đặt cọc và "mua bán" lô đất dù không có đất để "bán" hoặc nhận "bán hộ" lô đất đã góp vốn và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Một trong những thủ đoạn của Nguyễn Thị Huế là vào tháng 12/2020, Huế rủ chị Q. (trú tại thôn Trám, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang) góp 1 tỷ đồng để đầu tư bất động sản, hứa sẽ trả 50 triệu đồng mỗi tháng gọi là lợi nhuận. Chị Q. sau đó còn nhờ Huế "bán hộ" một lô đất và chuyển thêm 2,3 tỷ đồng cho Huế. Tuy nhiên, Huế không "mua đất" hay trả lợi nhuận như đã hứa, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 3,3 tỷ đồng của chị Q.

Thiếu tá công an ở Long An bị đối tượng đập ly vào đầu gây thương tích, vì sao bị kỷ luật cảnh cáo?

Thiếu tá Phan Ngọc Sơn (38 tuổi, Trưởng Công an xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị bạn nhậu đập ly uống bia vào đầu gây thương tích, khâu nhiều mũi đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Thị Diễm Quỳnh cho biết, bà đã nắm được thông tin sự việc đối tượng Bảo An đánh gây thương tích cho thiếu tá Sơn, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Thông tin thêm với phóng viên, bà Quỳnh cho hay, Đảng ủy xã Dương Xuân Hội vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tá Sơn.

Phóng viên thắc mắc tại sao thiếu tá Sơn bị đánh thương tích lại bị kỷ luật cảnh cáo, bà Quỳnh giải thích: "Không chỉ việc thiếu tá Sơn bị đánh mà còn có nhiều tình tiết khác liên quan đến đạo đức lối sống...".

Theo đó, tháng 8/2024, trong lúc cùng bạn nhậu tại quán karaoke ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thiếu tá Phan Ngọc Sơn (38 tuổi, Trưởng Công an xã Dương Xuân Hội) có lời qua tiếng lại với một thanh niên tên Phan Bảo An, ngụ xã Thanh Phú Long dẫn đến mâu thuẫn.

Ngay sau đó, đối tượng Bảo An cầm ly bia đập vào đầu trượt xuống vùng mặt thiếu tá Sơn gây thương tích chảy nhiều máu. Thiếu tá Sơn được đưa đến bệnh viện huyện Châu Thành khâu vết thương nhiều mũi và phải nằm điều trị.



Sau khi xuất viện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành yêu cầu thiếu tá Sơn đi giám định tỷ lệ thương tật để xử lý đối tượng.

Xe container tông dải phân cách, lao vào nhà dân, tài xế chết tại chỗ

Khoảng 11h30 ngày 5/10, người dân sống ở khu phố 2, đường Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra họ phát hiện xe đầu kéo container biển số 43H - 070.01 tông thẳng vào nhà số 160 khiến nhà này bị sập hơn một nửa, gạch đá bay tứ tung.

Xe container tông vào dải phân cách, sau đó lao vào nhà dân ở khu phố 2, đường tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Cú tông mạnh khiến ngôi nhà địa chỉ số 160 khu phố 2, đường Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, TP.HCM bị bể nát hơn một nửa. Ảnh: Chinh Hoàng

Camera an ninh nhà dân ghi lại sự việc. Clip: T.T

Theo người dân, khi xem lại camera, xe container biển số 43H - 070.01 di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi Bình Dương. Khi đến đoạn khu phố 2, đường Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, TP.HCM xe đột ngột mất lái tông vào dải phân cách, sau đó lao thẳng vào nhà dân địa chỉ số 160.



Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế kẹt cứng trong cabin, chết tại chỗ, ngôi nhà bị tông bể nát, hư hại nặng.

Người dân cho biết, khi tai nạn xảy ra, một phụ nữ trong nhà may mắn chạy kịp. Xe container tông vào quán nước trước nhà, sau đó lao thẳng vào cửa chính ngôi nhà.

Lực lượng chức năng huyện Củ Chi, TP.HCM đã đến hiện trường, giải quyết vụ việc.