TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 3 người trong một gia đình chết bất thường; 1 người nước ngoài bị đâm tử vong ở TP.HCM

3 người trong một gia đình chết bất thường ở Thái Bình



Chiều 4/6, liên quan vụ 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Thái Bình, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an huyện Vũ Thư phát hiện sự việc: Khoảng 6h00' ngày 4/6, người nhà phát hiện ông N.T.X (sinh năm 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư) chết trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương.

Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn gia đình. Ảnh: Báo Thái Bình

Gia đình nghi ngờ ông X bị người thân sát hại nên đã giấu, không trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Thư phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động điều tra theo quy định.

Quá trình mở rộng hiện trường, Cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện tử thi chị N.T.H (sinh năm 1985) là con gái ông X và cháu N.H.M.H (sinh năm 2019) là con trai chị H ở sông phía trước cửa nhà.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do N.T.H gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, trước khi xảy ra sự việc, N.T.H đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, cầm dao đe dọa bố, mẹ đẻ.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo, điều tra, làm rõ nguyên nhân, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Một người nước ngoài bị đâm tử vong ở TP.HCM

Chiều 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận thông tin đã bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm tử vong một người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận 1 (TP.HCM).

Trưa cùng ngày, người dân sống trên đường Thái Văn Lung (quận 1) nhìn thấy hai người đàn ông nước ngoài mâu thuẫn, giằng co với một người đàn ông Việt Nam. Một lúc sau, người dân phát hiện một trong hai người nước ngoài bị thương ở vùng ngực, chảy nhiều máu, nằm gục trên đường.

Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu bệnh nhân nước ngoài tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhưng nạn nhân đã tử vong. Nguồn: CAND

Người dân hô hoán và gọi xe đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người này đã tử vong.

Nhận tin, Công an quận 1 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh và bắt giữ nghi phạm gây án.

Hiện do mới bắt được nghi phạm và đang làm rõ động cơ gây án của người này, nên cơ quan công an chưa cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Liên quan tới vụ việc này, chiều 4/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, bệnh nhân nam người nước ngoài bị đâm bằng vật sắc nhọn xuyên từ cổ xuống ngực trái đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 11h trưa. Bệnh nhân (SN 1988) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch rời rạc, huyết áp không đo được, sốc mất máu.

Nhiều thiếu niên rủ nhau tắm sông, 3 thiếu nữ mất tích: Đã tìm thấy 1 thi thể

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 thiếu nữ trong vụ đuối nước khiến 3 thiếu nữ bị mất tích khi tắm sông Sài Gòn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Nạn nhân được tìm thấy là em N.Đ.N.H (14 tuổi, quê TP.HCM). Hai nạn nhân chưa được tìm thấy, một em ngụ TP.HCM và một em ngụ TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, sáng 4/6, nhóm 7 người gồm 4 nam, 3 nữ rủ nhau ra sông Sài Gòn tại khu vực bến đò Bò Cạp, khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, TP.Bến Cát để tắm sông.

Do nước chảy xiết, không biết bơi, 3 bé gái đã bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Để 4 cô gái ngồi cốp ô tô do "sợ bẩn xe", tài xế ở Thái Nguyên bị xử phạt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/6, Bộ Công an cho biết, Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế N.D.N. (35 tuổi, ở TP Thái Nguyên) 4 triệu đồng về hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

Nhà chức trách cho biết, ngày 2/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô con màu xanh, nhãn hiệu KIA Cerato mang biển số 20A-518.xx, chở 4 người là nữ giới trong khoang hành lý phía sau, di chuyển qua tuyến đường thuộc thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Hình ảnh anh N. tại cơ quan công an và ảnh 4 cô gái ngồi trong cốp ô tô được ghi lại. Ảnh: Bộ Công an

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Đồng Hỷ xác định người điều khiển trên ô tô trên là anh N.

Tại cơ quan công an, anh N. cho biết, trong quá trình đi chơi, 4 cô gái trên đi bơi, ướt quần áo. Do sợ làm bẩn nội thất xe nên đã ngồi vào khoang hành lý để di chuyển về nhà.

Ngoài bị phạt 4 triệu đồng, anh N. còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Cựu Phó giám đốc chi nhánh Eximbank lừa gửi tiền, chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977), cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dù đây là phiên tòa mở lần đầu nhưng nhiều bị hại, người liên quan vắng mặt nên chủ tọa cho hoãn, thời gian xét xử lại thông báo sau.

Cựu Phó giám đốc chi nhánh của Eximbank tại tòa, sáng 4/6.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2014 - 2022, bị cáo Nhung lợi dụng vị trí làm việc tại Eximbank, dùng 2 thủ đoạn khác nhau để lừa đảo của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Thứ nhất, Nhung đưa thông tin gian dối về việc ngân hàng có ưu đãi chương trình tiền gửi linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; gửi tiền giữ hộ có kỳ hạn; tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5 – 32%/năm hoặc nhận quà tặng giá trị lớn.

Nhung cho hay các chứng chỉ chương trình được quản lý nội bộ của lãnh đạo Eximbank, không phát hành rộng và đề nghị những người có nhu cầu tham gia sẽ gửi tiền cho bị cáo. Cô ta chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của nhà băng và gửi lại chứng từ, tiền lãi kèm gốc, tiền chăm sóc khách hàng cho người gửi tiền.

Thủ đoạn khác, Nhung nói Chi nhánh Ba Đình nơi cô ta làm Phó giám đốc có thanh lý các bất động sản là "nợ xấu" và kêu gọi đầu tư. Việc đầu tư phải qua Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam – doanh nghiệp sân sau của các lãnh đạo Eximbank. Thực tế, công ty này do Nhung thành lập, nhờ người khác đứng tên.

Nhung khẳng định với các nhà đầu tư, nếu gửi tiền vào sẽ nhận lại sau thời gian ký quỹ từ 5 – 25 ngày kèm lợi nhuận từ 10 – 14% vốn ban đầu.

Để các bị hại tin tưởng, Nhung còn làm giả 57 tài liệu của Eximbank, đưa cho họ nhằm khiến họ tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận tiền của nhiều người, Nhung không thực hiện các cam kết mà "lấy của người sau trả cho người trước", còn lại chi tiêu cá nhân hết. Tổng cộng, Nhung lừa đảo của khoảng 100 người tổng số 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, phía điều tra mới xác định được 46 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, Vũ Thị Thu Nhung dùng 477 tỷ để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại nên còn chiếm đoạt 311 tỷ đồng.

Hiện, bị cáo không có khả năng khắc phục hậu quả và phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Nhung tuy vậy được ghi nhận đã "thành khẩn khai báo".