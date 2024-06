Bắt giam nguyên Phó Giám đốc ngân hàng ở Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Nguyễn Văn Minh - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long