TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng kinh hoàng ở Quảng Ngãi; 70 nam nữ thác loạn ma túy tại quán bar

Bắt nghi phạm giết 2 vợ chồng, gây thương tích cho 2 cháu nhỏ ở Quảng Ngãi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/6, nghi phạm giết chết 2 vợ chồng anh L.H.T và gây thương tích nặng 2 cháu L.H.N.Y (SN 2018) và L.H.C.N (SN 2020), ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã bị bắt khi đang lẩn trốn sau vườn nhà nạn nhân.

Bắt giữ nghi phạm vụ giết người. Clip: Người dân cung cấp, TH Quốc Hội

Cũng theo thông tin mà PV Dân Việt thu thập, nghi phạm Lê Đình Thiết (SN 1967), hiện đang ở Bà Rịa – Vũng Tàu, là người có họ hàng với gia đình nạn nhân (vợ chồng và 2 con của anh L.H.T).



Lê Đình Thiết. Ảnh: V.T

Lý do gây án theo thông tin sơ bộ ban đầu là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Hiện trường được lực lượng chức năng phong toả. Ảnh: N.Ngọc

Hai cháu L.H.N.Y và L.H.C.N (con vợ chồng anh L.H.T) hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Phát hiện 70 nam nữ thác loạn ma túy tại quán bar New Sky ở Huế

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Huế triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại quán bar New Sky (41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, TP.Huế).

Qua kiểm tra chất ma túy đối với 183 đối tượng tại quán bar New Sky ở TP.Huế, cơ quan công an phát hiện 70 đối tượng (gồm 59 nam và 11 nữ) dương tính với ma túy. Ảnh: Đình Hồng

Trước đó, vào đêm khuya, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Huế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở bar, pub beer "New Sky". Qua tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với 183 đối tượng tại cơ sở này, cơ quan công an phát hiện 70 đối tượng (gồm 59 nam và 11 nữ) dương tính với ma túy.

Các đối tượng thác loạn ma túy tại quán bar New Sky ở Huế được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Ảnh: Đình Hồng

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

2 người tử vong trong đám cháy tại cơ sở làm bột nhang

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/6, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại cơ sở sản xuất bột nhang ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo UBND huyện Bình Chánh, hậu quả từ vụ cháy này đã có 2 người thiệt mạng. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.



Hai người tử vong trong đám cháy tại cơ sở làm bột nhang ở huyện Bình Chánh. Ảnh: M.H

Trước đó, 14h cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ cơ sở sản xuất bột nhang rộng khoảng 1.000m2 trên đường Trần Văn Giàu. Lúc này nhiều công nhân tìm cách chạy ra ngoài.

Người dân tìm cách dập lửa song do chứa nhiều vật dụng dễ cháy, những nỗ lực ban đầu bất thành.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Bình Chánh điều động xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng

TAND TP.Hà Nội ra quyết định ngày 21/6 sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ này là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hồi tháng 3, ông Dũng đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm, xác định lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư thông qua việc bán trái phiếu "khống" nhưng đã khắc phục hết nên phải nhận án 8 năm tù. Ông Dũng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Đỗ Anh Dũng bị phạt 8 năm tù và là bị hại trong vụ án dự án Núi Cuống.

Trong vụ án Nguyễn Sỹ Tá là bị cáo, ông Dũng được xác định bị lừa đảo 80 tỷ đồng tiền đặt cọc mua dự án Núi Cuống (Quảng Ninh) và bị chiếm đoạt 47 tỷ.

Cáo trạng thể hiện, Công ty Đức Anh là chủ đầu tư dự án Núi Cuống và năm 2018, muốn bán lại nên gặp Nguyễn Sỹ Tá, nhờ "tìm khách". Bị cáo Tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng nên giới thiệu mua.

Tá cho hay, ông ta từng làm Giám đốc Nhà khách Chính phủ, số 37 Hùng Vương, nên được "các bác" cho dự án. Nếu ông Dũng muốn mua, cần đặt cọc 20% giá trị chuyển nhượng đồng thời giữ bí mật để Tá đi "cảm ơn các bác".

Năm 2019, nhân viên Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho Tá và được bị cáo này báo lại, giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ nhằm "đảm bảo việc ký kết hợp đồng và thực hiện chuyển nhượng".

Trong năm 2019, bị cáo Tá tới trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh 2 lần, nhận đủ 80 tỷ đồng đặt cọc, viện kiểm sát nêu. Sau đó, ông ta yêu cầu nhóm cổ đông của Công ty Đức Anh phải chi cho mình 20 tỷ đồng nếu bán được dự án Núi Cuống.

Tuy nhiên, Công ty Đức Anh sau đó không bán dự án cho Tân Hoàng Minh. Ông Dũng tìm hiểu và được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh "không xem xét chấp nhận" vì đảo Núi Cuống "chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất".

Ông Dũng cũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh và được biết, dự án Núi Cuống không thuộc sở hữu của bị cáo Tá và người này không chuyển 80 tỷ đồng ông Dũng đặt cọc cho Công ty Đức Anh.

Phía Tân Hoàng Minh sau đó ký hợp đồng mới với Công ty Đức Anh để mua dự án đồng thời đòi tiền Nguyễn Sỹ Tá. Bị cáo này chỉ trả lại 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh, không bán đảo Núi Cuống cho doanh nghiệp này. Hiện tại, ông Đỗ Anh Dũng được xác định là bị hại và có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả 47 tỷ đồng chưa được hoàn trả.

Quá trình điều tra, bị cáo Tá không thừa nhận hành vi phạm tội, cho hay đã giới thiệu ông Dũng tới Công ty Đức Anh để mua dự án và được ông Dũng "thưởng" 80 tỷ đồng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận. Bị cáo khẳng định đã "ký nhưng không đọc" nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc.

Tạm giữ hình sự kẻ doạ giết cả nhà mẹ vợ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự một đối tượng đe dọa giết nhà mẹ vợ.

Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức An (SN 1990; HKTT: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "Đe dọa giết người".

Trước đó, vào ngày 5/6/2024, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của bà T (SN 1960; HKTT: Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) tố giác con rể của bà là Đặng Đức An có hành vi "Đe dọa giết người".

Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự Đặng Đức An để điều tra hành vi đe doạ giết cả nhà mẹ vợ. Ảnh: CAHN

Theo đó, An nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ là chị N nên chị N đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, An liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu vợ quay trở về nếu không An sẽ giết cả nhà mẹ vợ và đăng hình ảnh nhạy cảm của vợ lên các trang mạng xã hội.

Đến trưa ngày 5/6/2024, khi bà T cùng con gái là chị Tr chuẩn bị dọn quầy bán hàng ăn thì An xông vào nhà bà T rồi liên tục có lời lẽ đe dọa. Nếu không gặp được vợ, An sẽ đốt nhà và giết người trong gia đình vợ.

Sau đó, An dùng một con dao bấm, lao vào kẹp cổ rồi khống chế chị Tr. Bà T chạy ra khỏi nhà hô hoán kêu gọi giúp đỡ, còn chị Tr vùng ra được nhưng bị dao của An làm bị thương ở bàn tay. Đối tượng tiếp tục đi vào các phòng trong nhà, lục lấy đồ của vợ rồi mang đi.

Ngày 9/6/2024, Công an huyện Hoài Đức đã đã triệu tập Đặng Đức An lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức An về hành vi "Đe dọa giết người".

Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.