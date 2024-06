TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt đối tượng vận chuyển 18 bánh heroin; cháy nhà, 4 người chết ở Hà Nội

Bắt đối tượng vận chuyển 18 bánh heroin

Ngày 16/6, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an huyện Mai Châu vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa về Hòa Bình.

Đối tượng Ma Văn Châu cùng tang vật. Ảnh: CACC

Đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị Công an huyện Mai Châu bắt giữ là Ma Văn Châu (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Cha Lan, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 16/6, tại km 4+700 Quốc lộ 15 thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông (Đội Cảnh sát giao thông, trật tự), Công an huyện Mai Châu phát hiện 1 phương tiện xe mô tô BKS 36K1- 102.14 do đối tượng Ma Văn Châu điều khiển theo hướng Hồi Xuân, Thanh Hóa - Tòng Đậu, huyện Mai Châu có dấu hiệu khả nghi.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, tiếp tục tăng ga bỏ chạy vào phía đường nội thị mới của thị trấn Mai Châu rồi vứt xe, nhảy xuống ruộng nhằm bỏ chạy thoát thân nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế và bắt giữ. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng đã vứt lại 1 ba lô màu đen sau đó đã được lực lượng chức năng thu giữ.



Qua kiểm tra ba lô mà Ma Văn Châu vứt lại trong quá trình bỏ chạy, tổ công tác đã phát hiện có 9 bọc nilông màu trắng, bên trong chứa 18 bánh hình chữ nhật.



Xét hỏi tại chỗ, đối tượng khai nhận toàn bộ 18 bánh trên là ma túy loại heroin đang được Ma Văn Châu vận chuyển thuê cho một đối tượng khác không biết tên.



Hiện, vụ việc được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp nhận, điều tra làm rõ.

Cháy nhà, 4 người chết ở Định Công Hạ, Hà Nội

Liên quan vụ cháy nhà dân ở Định Công Hạ, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 18h22' ngày 16/6/2024, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.



Vụ cháy nhà ở Định Công Hạ xảy ra vào chiều tối 16/6. Ảnh: CAHN

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội tại hiện trường vụ cháy nhà dân ở Định Công Hạ. Ảnh: CAHN

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP; đồng chí Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP, lãnh đạo UBND quận, BCH Công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Clip xe cứu thương rời khỏi hiện trường vụ cháy.

Đến 19h30' đám cháy đã được khống chế và 20h00', đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà N.M.H (SN 1971); 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S (SN 2013), N.T.A (SN 2018), N.D.K (SN 2022).



Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ 2 lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm tại đơn vị này.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: IT

2 người bị bắt là ông Lê Văn Hùng – Viện trưởng và ông Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng.

Trước đó, ông Bùi Thế Hùng – nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ngoài ra, các bác sĩ Phạm Văn Thắng (Phó Trưởng khoa Điều trị nam 4) và bà Lâm Thị Ánh Hồng (Điều dưỡng trưởng khoa Giám định), bác sĩ Nguyễn Văn Trọng (Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất) và bác sĩ Hà Ngọc Khánh thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng bị bắt giữ để điều tra.

Bên cạnh đó, nhiều người khác cũng được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai, làm rõ các sai phạm.

Theo cơ quan chức năng, những người bị bắt này liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân, một số hồ sơ kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị thuộc Bộ Y tế, nơi tiếp nhận, khám và điều trị cho các bệnh nhân tâm thần có nhu cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ sở thực hiện việc giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các hoạt động điều tra của các cơ quan tố tụng.

Vụ Chủ tịch huyện bị lừa hơn 170 tỷ đồng: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương

Ngày 15/6, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai họp kỳ thứ 39 khóa XI để thông qua một số vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: BĐN

Theo nguồn tin, cơ quan chức năng đã thanh kiểm tra tài sản và việc kê khai tài sản, thu nhập của bà Hương, sau khi nữ cán bộ này trình báo bị lừa hơn 170 tỷ đồng hồi tháng 3.



"Bà Hương đã không trung thực qua các lần kê khai tài sản, thu nhập. Bà Hương còn được cho quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản…", nguồn tin nói.

Bên cạnh đó, bà Hương cũng bị xác định làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, tạo dư luận xấu trong xã hội, mất uy tín cho bản thân và Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào tháng 3/2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị nhóm lừa đảo công nghệ cao đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, lấy đi số tiền khoảng 170 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 3/2024, tại buổi họp báo quý I/2024, đại diện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã thông tin nhanh về vụ việc này. Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương (SN 1973) giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiệm kỳ 2021-2025.

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu

Ngày 16/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Nhịn (SN 1979, ngụ xã Đại Phúc, huyện Càng Long) điều tra về hành vi giết người.

Nhịn cùng hung khí gây án. Nguồn: CAND

Theo kết quả điều tra, tối 5/6, tiếp nhận tin báo xảy ra vụ án giết người tại ấp Rạch Cát, Công an xã Đại Phúc đã khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, nắm thông tin vụ việc ban đầu, đồng thời báo cáo nhanh đến Ban lãnh đạo Công an huyện Càng Long.

Xác minh được biết, chiều cùng ngày, anh Trần Văn Tiền (SN 1972, ngụ xã Phương Thạnh) nhậu cùng Nhịn và một số người khác ở ấp Rạch Cát (xã Đại Phúc).

Trong lúc nhậu, Tiền và Nhịn xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người căn ngăn, Nhịn vẫn dùng dao chém anh Tiền, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhịn nén hung khí và bỏ trốn.

Công an xã Đại Phúc phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Càng Long nhanh chóng triển khai lực lượng, chốt chặn các hướng. Đến tối cùng ngày, Công an đã phát hiện, bắt giữ Nhịn tại khu vực cầu Rạch Cát (xã Đại Phúc).