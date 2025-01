TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 4 đối tượng nhóm “Vỡ nợ làm liều”; khám xét nhà người phụ nữ "nhốt" cán bộ công an

Công an bắt 4 đối tượng nhóm "Vỡ nợ làm liều"

Công an TP.HCM cho biết Công an quận 12 (TP.HCM) vừa bắt giữ 4 đối tượng cướp tài sản, gồm: Trần Quốc Việt (SN 1998), Trần Duy Thiện Tân (SN 1995), Nguyễn Trần Thanh Phương (SN 2004), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999).

Bốn đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/1, anh P.T.P (SN 2003) đến công an trình báo bị một đối tượng xịt hơi cay cướp điện thoại khi anh đang giao dịch với khách hàng.

Cụ thể, hai thanh niên xịt hơi cay vào mắt anh P., đạp anh té ngã, cướp điện thoại rồi rời khỏi hiện trường.

Khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng gây án khi các đối tượng lẩn trốn.



Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai lên mạng xã hội tìm kiếm hội, nhóm “Vỡ nợ làm liều” rồi quen biết với nhau.

Sau đó, các đối tượng cầm đầu rủ rê, lôi kéo những đối tượng có ý định cướp tài sản để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm này tìm kiếm trên mạng các bài đăng có nội dung bán tài sản như điện thoại, xe máy… rồi liên lạc hẹn gặp tại địa điểm do đối tượng chuẩn bị trước.

Khi nạn nhân đến giao hàng, băng nhóm này sẽ phân công vai trò cụ thể: Đối tượng tiếp cận đóng vai là khách hàng làm cho bị hại không có đề phòng; các đối tượng còn lại sử dụng bình xịt hơi cay tấn công bị hại để cướp tài sản.

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, cẩn trọng trong thực hiện các giao dịch mua bán thông qua không gian mạng; chú ý chọn địa điểm giao dịch ở nơi đông người, không nên đi một mình đến địa điểm giao dịch.

Khám xét nhà người phụ nữ "nhốt" cán bộ công an

Chiều 28/1, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang khám xét nơi ở của bà Trần Thị Tâm (khu dân cư suối Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Vào ngày 25/1, bà Trần Thị Tâm đã đưa nhiều người vào xâm phạm bất hợp pháp diện tích đất của ông Đỗ Bách K (trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku) tại phường Hội Phú, TP.Pleiku.

Ông Đỗ Bách K gọi điện báo tin và cán bộ Công an phường Hội Phú đến giải quyết. Lúc này, bà Tâm cho người khóa cổng, "nhốt" các cán bộ công an và chủ nhà trong nhiều giờ.

Bà Trần Thị Tâm cho người khóa cổng, nhốt chủ đất và cán bộ công an trong nhiều giờ. Nguồn: NLĐO

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Trần Thị Tâm đã đặt cọc, mua nhiều thửa đất của bà Nguyễn Thị Hoa tại phường Hội Phú, TP.Pleiku. Tuy nhiên, đến thời hạn công chứng, làm hồ sơ thì bà Tâm không đến công chứng.

Tháng 12/2023, bà Hoa đã bán các thửa đất trên cho ông Đỗ Bách K. Việc mua bán này được cơ quan thẩm quyền công nhận, ông K. đã làm đầy đủ thủ tục.

Tuy nhiên, tại diện tích đất trên, bà Tâm đã cho người khác thuê để canh tác, trồng cây. Ông K. đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng không thành công.

Căn nhà của bà Trần Thị Tâm đang được phong toả, lực lượng chức năng tiến hành khám xét bên trong. Nguồn: NLĐO

Đến ngày 25/1, ông K. đến dọn dẹp, sửa chữa nhà trên đất thì bà Tâm ngăn cản và dẫn đến sự việc trên.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vận động yêu cầu bà Trần Thị Tâm trả lại tài sản, mở cổng nhưng không thành công. Cơ quan chức năng đã phá khóa giải cứu các cán bộ, chiến sĩ bị "nhốt" và bắt giữ bà Tâm cùng chồng.

Cháu bé 3 tuổi nhập viện nghi do bị bạo hành

Ngày 28/1, cơ quan Công an Bình Phước đang tiến hành xác minh làm rõ vụ cháu bé khoảng 3 tuổi nhập viện nghi do bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/1, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước tiếp nhận cháu C.T.M.P. (khoảng 3 tuổi, tạm trú phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương sọ não, với nhiều dấu hiệu nghi bị bạo hành.

Cháu C.T.M.P. bên người thân tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Nguồn: CAND

Cháu P. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu khoảng 6h30 cùng ngày trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc; tim nghe nhỏ, phổi không ran bụng mềm, mắt phải mở nhỏ hơn mắt trái; đồng tử mắt phải giãn... Bên cạnh đó, trán bầm tím và có vết bầm tím vùng giữa ngực, 1 vết bầm vùng thượng vị, có nhiều vết bầm tím ở 2 bên hố chậu và vùng bẹn.

Kết quả chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ cháu đã bị tác động mạnh vào người, vùng đầu và nghi do bị bạo hành. Sau khi tiếp nhận điều trị ban đầu, các bác sĩ đã tiến hành làm thủ tục chuyển đi bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM điều trị do ca bệnh rơi vào tình trạng rất nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc tiến hành xác minh thông tin từ gia đình cũng như những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Được biết, gia đình cháu C.T.M.P. thường trú tại huyện Đồng Phú và lên TP.Đồng Xoài thuê trọ tại phường Tân Thiện.

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Ngày 28/1 (29 Tết), Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 2002, quê Tiền Giang) và Huỳnh Hoài Thương (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và cướp tài sản.

Chiều cuối năm, Thảo điều khiển xe máy BKS 59N-247.30 chở Thương dạo quanh quốc lộ 1 tìm “con mồi” cướp tài sản. Khi đến gần ngã ba Gò Đen (ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) phát hiện anh N.H.N (SN 2006) điều khiển xe máy chở chị N.T.A. (SN 2001, cùng quê Bến Lức) đang lưu thông từ hướng TP.HCM về Long An, tay cầm giỏ xách (bên trong chứa điện thoại di động trị giá 18 triệu, 5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tồ tùy thân), Thảo áp sát để Thương ra tay giật.

Thương bị bắt khi lẩn trốn trong nhà dân. Nguồn: CAND

Thời điểm này, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bến Lức đi tuần phát hiện nên tổ chức truy đuổi. Bị đuổi rát, khi đến khu 1, ấp Chợ, xã Phước Lợi, 2 đối tượng bỏ xe chạy bộ lẩn trốn, tổ công tác chia làm 2 mũi truy xét 2 đối tượng. Đối tượng Thương chui vào một nhà dân ẩn nấp, tổ công tác đã phong tỏa căn nhà và khống chế được Thương.

Tổ công tác truy đuổi hơn 40km và bắt giữ Thảo. Nguồn: CAND

Riêng Thảo chạy bộ ngược ra hướng quốc lộ 1 vào nhà một người dân lấy 2 con dao rồi tiếp tục bỏ chạy. Phát hiện anh D.V.Đ. khi anh Đ. đang điều khiển xe máy BKS 62N1-820.16 lưu thông trên đường, Thảo rút 2 con dao kề vào 2 bên hông anh Đ. khống chế yêu cầu anh Đ. chở mình bỏ chạy. Anh Đ. không đồng ý, Thảo một tay sử dụng dao kè vào lưng anh Đ., tay còn lại chồm lên vị trí tay lái tự điều khiển xe bỏ chạy.

Hai đối tượng gây án đã bị bắt. Nguồn: CAND

Được khoảng 1km, đến khu vực ấp 2, xã Mỹ Yên, anh Đ. bất ngờ đạp phanh nhảy ra khỏi xe bỏ chạy và truy hô, Thảo tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi hơn 40km, đến khu vực ấp 8, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì khống chế được Thảo cùng tang vật.

Cảnh sát hình sự truy xét nhanh 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày cận Tết

Ngày 28/1, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa bắt được 2 đối tượng Phạm Quốc Thắng (SN 1999, HKTT khu Phước Hải, TT.Long Thành, huyện Long Thành) và Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1983, HKTT tổ 12, khu 15, xã Long Đức, huyện Long Thành) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo cơ quan công an, lúc 16 giờ 50 phút chiều 27/1, tại hẻm 84 đường Lê Duẩn (thuộc ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành) xảy ra vụ cướp giật điện thoai iPhone 12 Pro, trị giá khoảng 30 triệu đồng của bị hại Nguyễn Hoàng Minh An (SN 2010) khi em này đang điều khiển xe đạp chở em ruột Nguyễn Hoàng Minh Anh (SN 2011), cùng ngụ khu Phước Hải, TT.Long Thành.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Nguồn: CAO

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã huy động lực lượng tiến hành truy xét.

Theo lời kể của 2 em An và Anh, các em bị một đối tượng sử dụng xe máy cướp giật điện thoại rồi chạy thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến tối cùng ngày, cảnh sát hình sự đã bắt được Phạm Quốc Thắng, thu giữ phương tiện gây án là xe máy BKS: 60G1-528.10.

Phương tiện gây án cùa 2 đối tượng. Nguồn:: CAO

Qua đấu tranh, Thắng khai nhận đã cùng đồng phạm là Nguyễn Tấn Hoàng gây án. Hoàng có nhiệm vụ sử dụng xe máy hiệu Raider BS: 60AN-191.53 đi theo phía sau làm nhiệm vụ cản địa cho Thắng cướp giật điện thoại của em An.

Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh với 2 đối tượng để làm rõ và mở rộng điều tra.