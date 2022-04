Bắt Facebooker Đặng Như Quỳnh

Ngày 14/4, trao đổi với Dân Việt, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Như Quỳnh (42 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước".

Bị can Quỳnh bị bắt sau khi đăng tải một số thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân về việc một lãnh đạo doanh nghiệp sắp bị bắt.

Ông Đặng Như Quỳnh bị bắt để điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước".

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua điều tra, xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện ông Đặng Như Quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh.

"Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo", Trung tướng Xô cho biết.

Đặng Như Quỳnh được biết đến là Facebooker có đông lượng người theo dõi. Sau khi xảy ra các vụ việc tại Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Quỳnh đã đưa thông tin được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác (chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản). Các thông tin này có những bình luận, chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 8/4, Trung tướng Tô Ân Xô đã lên tiếng khẳng định một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng về việc xử lý sai phạm nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác. Những thông tin này tập trung đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản…

"Việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư", Trung tướng Xô khẳng định.



Trung tướng Xô cũng cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những cá nhân có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh.

Bắt nghi phạm sát hại học sinh lớp 8 rồi giấu xác ở nương mía

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng Lò Mạnh Cường (SN 2003, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi "Giết người, cướp tài sản".

Lò Mạnh Cường - nghi phạm sát hại học sinh lớp 8 rồi giấu xác trên nương mía.



Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do cần tiền mua ma túy để sử dụng, ngày 4/4, Cường đến khu vực hỏm Buôm Hậu thuộc địa phận bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn với ý định cướp tài sản của người dân qua đường.

Khi thấy em H.V.V (14 tuổi, trú xã Chiềng Lương - học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và THCS xã Chiềng Lương) đi xe máy một mình qua khu vực trên, Cường đã vẫy xe xin đi nhờ và được V đồng ý. Sau đó, Cường đã dùng dao bấm sát hại V và cướp chiếc xe máy.

Như Dân Việt đã thông tin, em V mất tích từ chiều 4/4. Đến chiều 11/4, người dân đi chặt mía thì phát hiện thi thể em V ở bờ nương mía.

Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi để che giấu vụ giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 14/4 cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam về tội danh "Giết người" đối với Nguyễn Trường Khải (SN 2003, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 2h sáng 28/3, Công an huyện Vạn Ninh nhận được thông tin anh Nguyễn Trường Xuân (SN 1995, trú ở ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh với 3 vết thương do vật sắc nhọn tác động vào đầu và vùng đùi trái.



Khi Công an Vạn Ninh đề nghị khám nghiệm tử thi, gia đình từ chối với lý do nạn nhân sử dụng cần sa rồi cầm dao tự sát (!?). Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Vạn Ninh nghi vấn nạn nhân chết bất thường nên phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân anh Xuân tử vong.

Từ kết quả khám nghiệm và nhiều nguồn tin thu thập được, ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh làm việc với một số người trong gia đình của nạn nhân để ghi lời khai.

Sau khi tổng hợp, phân tích và đánh giá lời khai của họ, các điều tra viên phát hiện có nhiều chi tiết mâu thuẫn, thậm chí có lời khai “tiền hậu bất nhất” nên thượng tá Ngô Minh Thư – Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh trực tiếp chỉ đạo các trinh sát hình sự, điều tra viên tập trung thu thập thêm chứng cứ để đấu tranh làm rõ sự thật, qua đó hé lộ hành tung nghi can liên quan cái chết của anh Xuân là Nguyễn Trường Khải – người em họ cư trú cùng nhà với nạn nhân Xuân.

Lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh giải thích và vận động gia đình trước khi khám nghiệm tử thi nạn nhân. Nguồn: CAND

Sau nhiều giờ điều tra, nghi can Nguyễn Trường Khải không trả lời được một số câu hỏi của điều tra viên nên phải khai nhận là hung thủ đã đâm chết anh Xuân chỉ vì mâu thuẫn phát sinh bất chợt vào khoảng 0h20’ sáng 28/3 tại nhà bà Lê Thị Bé, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã.

Vào thời điểm đó, Khải và Xuân đang ngủ trên nền nhà nhưng khi đi uống nước Khải bước qua đầu Xuân nên hai bên lớn tiếng cãi nhau một hồi rồi lao vào đánh nhau thì bà Lê Thị Bé cùng Nguyễn Thị Kim Hương can ngăn. Ngay sau đó, Khải điện thoại cho người mợ là Nguyễn Thị Bé (SN 1990, trú ở thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) đến chở mình về nhà của người này để ngủ. Trong lúc chờ đợi bà Bé, Khải thấy Xuân nhìn mình nên lớn tiếng hỏi : “Liếc cái gì?”, Xuân chửi Khải rồi bước xuống bếp lấy chiếc kéo sắt bước lên để hành hung Khải.

Lo ngại chuyện chẳng lành xảy ra nên bà Hương kêu Khải chạy ra ngoài lánh nạn nhưng Khải chạy xuống phía bếp lấy chiếc kéo sắt khác bước lên phòng khách đâm Xuân nhưng Xuân lùi lại né tránh và vấp ngã trong tư thế ngồi trên nền nhà. Khải cầm kéo xông tới thì Xuân cũng dùng kéo đâm vào chân phải của Khải. Bị thương nhưng Khải vẫn lao tới đâm ba nhát vào vùng đầu và đùi trái của Xuân khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Bà Hương giật lấy chiếc kéo trên tay của Khải ném ra ngoài sân rồi điện thoại kêu bà Bé đến chở Xuân đến Trạm Y tế thị trấn Vạn Giã khâu vết thương rồi đưa về nhà bà Bé ở thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương.

Do nạn nhân có dấu hiệu nguy kịch tính mạng nên ngày sau đó chú ruột của Khải là ông Nguyễn Trường Giang (SN 1986, trú ở tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã) điều khiển xe máy chở Xuân đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn cấp bởi vết thương gây đứt động mạch đùi.

Từ lời khai nhận của Khải phù hợp với các chứng cứ khác có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi giết người, đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Nguyên trụ trì chùa lừa đảo chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng xin nhận mức án tử hình, tòa tuyên chung thân

Như Dân Việt đã thông tin: Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều nay (14/4), TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cung (SN 1982, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; nguyên trụ trì chùa Phước Quang) tù chung thân, bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ (SN 1968, ngụ TP.Vĩnh Long) 3 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Phạm Văn Cung tại tòa. Ảnh: Huỳnh Xây

Liên quan đến vụ án, phía công an đang truy nã Lê Nguyên Khoa (SN 1986, ngụ TP.Cần Thơ), khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ từ năm 2005 và tu tại chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình. Đến năm 2008, Cung được bổ nhiệm làm trụ trì.

Cũng trong năm 2008, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập

Năm 2012, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương đi vào hoạt động, Phạm Văn Cung được giao làm giám đốc trung tâm. Sau đó, Phạm Văn Cung bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc.

Trong thời gian làm trụ trì và giám đốc trung tâm, Phạm Văn Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín. Tự làm các clip về hoạt động từ thiện đưa lên mạng xã hội, quảng bá hình ảnh nhằm tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân.

Phạm Văn Cung còn "nổ" là quen nhiều lãnh đạo cấp cao, lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương để liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế, tự nêu lên hoàn cảnh khó khăn trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi để tìm kiếm sự cảm thông và trợ giúp.

Ngoài ra, Phạm Văn Cung còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để mượn tiền của nhiều người.

Với những thủ đoạn trên, Phạm Văn Cung vay tiền của nhiều người sử dụng vào mục đích cá nhân và sau đó chiếm đoạt của 4 người phụ nữ với số tiền hơn 77 tỷ đồng. Sau khi bị tố giác, Phạm Văn Cung đã trả lại cho một số bị hại hơn 10 tỷ đồng, còn lại hơn 67 tỷ đồng.

Năm 2018, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đình chỉ hoạt động phật sự đối với Phạm Văn Cung. Đến tháng 11/2019, Phạm Văn Cung bị bãi nhiệm khỏi vị trí trụ trì chùa Phước Quang.

Tháng 8/2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long quyết định cho Phạm Văn Cung nghỉ sinh hoạt tôn giáo, thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng ni. Cuối năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam đối với Phạm Văn Cung.

Trong phần xét hỏi, Phạm Văn Cung thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Phạm Văn Cung cho biết, nguyên nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người là do nợ nần.

"Từ năm 2005, bị cáo đã lâm vào cảnh nợ nần cá nhân, không có khả năng chi trả. Do đó mới lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người" - bị cáo Phạm Văn Cung nói tại tòa.

Ngoài nguyên nhân trên, bị cáo Phạm Văn Cung còn cho biết: "Bản thân cũng ham tiền, ham muốn cá nhân nên mới có những việc làm không đúng về sau, cụ thể là suy nghĩ và thực hiện hành vi lợi dụng lòng tin nhiều người để lấy tiền".

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Văn Cung thừa nhận bản thân là người không tốt và xin nhận mức án tử hình. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến các bị hại, người thân.

HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Các cơ quan tố tụng thực hiện đúng quy định. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Cung không yêu cầu luật sư bào chữa là tự nguyện và được tòa chấp nhận.

Theo HĐXX, bị cáo Phạm Văn Cung có hình thức tăng nặng là phạm tội nhiều lần, còn giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và người thân có nộp một phần tiền khắc phục. Còn bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả và có vai trò đồng phạm nhưng không đáng kể nên được xem xét giảm nhẹ.

Bộ Công an đề nghị các tỉnh, thành rà soát tài sản của ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 14/4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành phố, liên quan đến việc điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và một số đơn vị khác.

Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC bị cáo buộc "Thao túng thị trường chứng khoán".

Cơ quan điều tra đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC), bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Trịnh Văn Quyết), bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Trịnh Thị Minh Huế (hai em gái ông Quyết).

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên.

Trước đó, ngày 29/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Quyết về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Sau ông Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp tục khởi tố bị can, bắt giữ 2 em gái của ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS; bà Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC; bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của ông Quyết và đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.