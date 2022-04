Bộ Công an bắt Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC và Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS

Ngày 07/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Bà Hương Trần Kiều Dung.

Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Ngày 8/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết và 02 đồng phạm khác (Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.

Ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên HĐQT của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017 ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cũng theo UBCKNN, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiều Dung là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đồng thời là thành viên HĐQT của 6 công ty khác.

Bà Hương Trần Kiều Dung sinh năm 1978, có trình độ Tiến sĩ Luật, là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Tập đoàn FLC. Theo báo cáo quản trị công ty năm 2021 của Tập đoàn FLC, ngoài chức vụ trên tại FLC, bà Hương Trần Kiều Dung còn đang đảm nhiệm loạt chức vụ quan trọng khác tại các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" FLC.

Cụ thể, bà Dung là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC Travel; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM; Thành viên HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC; Chủ tịch Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort; Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu công nghiệp FLC; Chủ tịch Công ty TNHH Cemaco Việt Nam.