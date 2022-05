Thông tin chính thức việc bắt Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 8/5, thông tin từ Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y và một Hiệu trưởng.

Chấp hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN (Trường tư thục) cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1.



Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1. Ảnh: Đ.X

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 7/5, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110; ông Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn.

Đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm.

Khởi tố bị can nhiều lần hãm hại con gái ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Văn Bảy (SN 1980, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa.

Trước đó, chị L.Đ. (ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) đến cơ quan công an tố cáo Bảy hiếp dâm con gái ruột là cháu Đ.T.T. (SN 2007) tại nhà ở xã Tân Thành.

Qua điều tra, công an bước đầu xác định, Bảy và chị Đ. kết hôn với nhau từ năm 2006. Cả hai có 4 người con chung, cháu T. là con đầu. Đến tháng 3/2021, Bảy và chị Đ. đã ly hôn.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 19/2/2021, sau khi đi đám giỗ người quen tại thị xã Trảng Bàng về nhà, thấy cháu T. đang đút cơm cho em ăn thì đối tượng nảy sinh ý định hiếp dâm. Nghĩ là làm, Bảy đã bế cháu T. vào phòng ngủ để hãm hại. Sau đó, Bảy dọa giết con ruột nếu kể lại sự việc cho chị Đ. và những người khác.

Những lần kế tiếp, lợi dụng chị Đ. đi làm nên đối tượng đã nhiều lần hãm hại con ruột của mình. Cũng giống như trước đó, Bảy cho nạn nhân 50.000 đồng và dọa giết nếu tiết lộ sự việc.

Sau khi Bảy và chị Đ. ly hôn. Cháu T. sống với chị Đ. Đáng buồn, trong thời gian này, lợi dụng chị Đ. đi làm từ lúc 4 giờ sáng, Bảy tiếp tục nhiều lần đến nhà để hãm hại cháu T.

Đến tháng 4/2022, chị Đ. mới được nghe cháu T. kể lại sự việc trên và tố cáo hành vi của Bảy đến cơ quan công an. Qua điều tra, Bảy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Chiêu "ra văn bản lùi ngày" để giấu sai phạm của cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Như Dân Việt đã đưa tin, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong vụ việc này, ông Nam bị cho là vào năm 2012 - 2013 đã ký văn bản giao đất 2 khu đất có diện tích lần lượt 43ha và 145ha với giá rẻ hơn quy định cho Tổng Cty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Cty SX - XNK), gây thiệt hại hơn 761 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Nam trước khi bị khởi tố.

Năm 2016, Tổng Cty SX - XNK phải cổ phần hóa nên Phạm Văn Cành thay mặt Tỉnh ủy Bình Dương ký công văn số 407, yêu cầu đưa khu đất 43ha về Cty Impco quản lý; đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Tổng Cty SX - XNK dùng cách mang khu đất đi góp vốn rồi mua bán lòng vòng. Kết quả, đến năm 2017, khu 43ha công sản bị chuyển về tay tư nhân với giá rẻ, gây thiệt hại 984 tỷ đồng.

Quá trình bán đất, bị can Minh có báo cáo Tỉnh ủy bằng văn bản và yêu cầu cấp dưới báo cáo trực tiếp cho Bí thư Trần Văn Nam. Tháng 4/2017, Thường trực Tỉnh ủy họp và qua các văn bản nên "biết rõ Tổng Cty SX - XNK đã làm trái nội dung phê duyệt khi chuyển nhượng khu đất 43ha", cáo trạng nêu.

Viện Kiểm sát cho rằng, Trần Văn Nam cùng đồng phạm tại Tỉnh ủy có trách nhiệm quản lý tài sản nên đáng lẽ phải ngăn chặn, yêu cầu đưa 43ha về Cty Impco theo văn bản số 407 ban hành năm 2016. Tuy nhiên, với "động cơ che giấu sai phạm", nhóm này ra văn bản mới, đồng ý cho Nguyễn Văn Minh bán đất công.

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán việc quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty SX - XNK. Để che giấu việc đồng ý cho bán 43ha đất sai quy định, Bí thư Trần Văn Nam tổ chức họp cùng Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành (lúc này đã nghỉ hưu).

Cáo trạng thể hiện, tại cuộc họp, ông Nam đề nghị Phạm Văn Cành "điều chỉnh" công văn 407 đã ban hành năm 2016 theo hướng khu đất 43ha không phải chuyển về cho Cty Impco; để lại cho doanh nghiệp của bị can Minh tiếp tục quản lý. Công văn này được ghi "lùi" 3 năm, đề ngày 29/8/2016.

Để hợp thức văn bản trên, Nguyễn Văn Minh cùng soạn đề nghị Tỉnh ủy cho Tổng Cty SX - XNK được giữ lại 43ha nhưng cũng "lùi" ngày ký về 20/8/2016.

Giải thích lý do có các văn bản "lùi ngày" trên, nhóm Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm khai, vào năm 2019, khu đất 43ha đã được chuyển nhượng cho tư nhân nên "không thể khắc phục". Mặt khác, Tổng Cty SX - XNK thuộc Tỉnh ủy nên nếu doanh nghiệp này sai phạm sẽ "ảnh hưởng uy tín của Tỉnh ủy". Do vậy, các bị can đã cùng nhau "hợp thức".

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra "chưa chứng minh làm rõ được yếu tố tư lợi, hưởng lợi" với nhóm bị can Nam, Cành và Liêm.

Một số cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước bị xác định "có trách nhiệm" trong quá trình kiểm toán, xử lý tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra đã hết nên cảnh sát sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ nhằm giải quyết theo quy định.

Đâm chết bạn nhậu vì bị chê lười làm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung (SN 1981, trú tại thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người", quy định tại khoản 1 (Điều 123 - Bộ luật Hình sự 2015)

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h30' ngày 26/4, Nguyễn Quang Trung cùng anh N.V.C (SN 1988, ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) và một số người khác đến uống bia tại quán bia Hưng Liên ở ngõ 31, đường Ngô Miễn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.

Ảnh minh họa.

Trong cuộc nhậu, anh C. nói với Trung là “lười làm việc, toàn để người khác làm hộ” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trung dùng cốc thủy tinh trên bàn ném nhưng anh C dùng tay đỡ được. Lúc này, anh Ngô Văn Hưng chủ quán bia chạy ra can ngăn, đẩy Trung vào khu bếp còn anh C cầm ghế nhựa, cốc thủy tinh ném về phía Trung.

Đỉnh điểm, Trung đã lấy 1 con dao bầu nhọn có sẵn trong khu bếp truy đuổi và đâm một nhát vào ngực của anh C. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong.

2 người thương vong từ tiếng nhạc quá lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Huỳnh Văn Điều (58 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, vào trưa 2/5, sau khi nhậu, ông Điều về nhà mở máy phát nhạc để nghe. Đến khoảng 17h cùng ngày, 2 người hàng xóm là ông Huỳnh Văn Thanh (58 tuổi) và anh Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi) đến nhà chửi bới, yêu cầu ông Điều tắt nhạc.

Khi Điều ra sân để nói chuyện thì bị ông Thanh và Phương ném đá vào người. Bực tức, Điều liền vào nhà cầm chiếc kéo đi ra thì tiếp tục bị hai người hàng xóm xông vào đánh.

Trong lúc xô xát, ông Điều dùng kéo đâm liên tiếp vào người ông Thanh và anh Phương. Hậu quả, ông Thanh tử vong tại chỗ, Phương bị thương.

Sau khi gây án, hung thủ đã đến Công an tỉnh Bến Tre đầu thú.