TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; nghi phạm giết nữ chủ tiệm tạp hóa sa lưới

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Lê Duy Minh bị bắt về tội nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 19/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) về tội "Nhận hối lộ".

Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bị bắt về tội Nhận hối lộ. Ảnh: Đ.X.

Đây là động thái mới của Bộ Công an trong quá trình điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận, Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau khi có quyết định khởi tố, Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Lê Duy Minh.

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh đã bắt ông Lê Đức Thọ, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Những người đầu tiên trong vụ án này bị bắt là bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP.HCM.

Ngày 11/8, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.

Trước đó, theo kết luận thanh tra năm 2022, Xuyên Việt Oil có nhiều vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, trong đó có việc chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu là phải có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ, hay thương nhân nhượng quyền bán lẻ.

Việc Xuyên Việt Oil mua xăng dầu từ công ty con của mình (Công ty cổ phần Việt Oil Group Lado) bị thanh tra xác định là vi phạm Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không thực hiện xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; chưa kiểm tra, giám sát chất lượng và hoạt động của các tổng đại lý, đại lý trong hệ thống.

Vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại ở Thanh Hóa: Nghi phạm là thiếu niên 15 tuổi, nghiện game đánh bạc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/12, Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã bắt được nghi phạm vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại ở Thanh Hóa.

Hiện trường vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại ở Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 18/12, Công an phường Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn) nhận được thông tin tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm phát hiện chị L.T.H (SN 1995) chết không rõ nguyên nhân.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng xuống hiện trường nơi xảy ra vụ việc để xác định nguyên nhân xảy vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khi chị H đang bán hàng tại quán tạp hoá ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm thì có một đối tượng đến hỏi mua và uống nước tại quán.

L.N.H - nghi phạm vụ nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại ở Thanh Hóa - tại cơ quan công an.

Sau khi uống nước xong, đối tượng bất ngờ lao vào đạp chị H và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt khiến chị H tử vong ngay tại chỗ. Đối tượng sau khi gây án đã cướp tài sản của chị H gồm: 1 điện thoại nhãn hiệu Redmi, số tiền mặt hơn 1,3 triệu đồng và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án, công an đã bắt giữ nghi phạm gây án đang lẩn trốn là L.N.H (SN 2008, trú phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn).

Tại cơ quan công an, nghi phạm H. khai nhận do nghiện game đánh bạc online "tài xỉu" và không có tiền nạp game nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đối tượng đánh dã man học sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi khai gì tại cơ quan công an?

Sáng 19/12, theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, đối tượng Phan Thượng Mỹ (SN 1979, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã khai nhận với Cơ quan điều tra Công an huyện Tư Nghĩa lý do dẫn đến "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" một cách dã man đối với em L.G.K, học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa).

Đại tá Phan Văn Nhẫn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa lấy lời khai đối tượng Phan Thượng Mỹ. Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa cung cấp.

Theo đối tượng Phan Thượng Mỹ, trong quá trình tìm gặp và cùng đi trên đường trước đó (ngày 8/12/2023), ban đầu chỉ muốn dùng lời nói để răn đe em L.G.K mà thôi.

Tuy nhiên, đối tượng Phan Thượng Mỹ khai, em L.G.K đã có một số lời nói "khó nghe" nên đã bức xúc, dừng xe và chặn lại để "cảnh cáo". Thế nhưng thấy em L.G.K phản xạ giơ tay, rồi có hành động như đánh trả lại nên Phan Thượng Mỹ đã không kìm chế được cơn giận dữ, dẫn đến hành vi dùng tay, chân đánh đá liên tục vào em L.G.K, dẫn đến gây thương tích nặng.

Em K phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi xảy ra vụ việc và nhìn lại hành động (được camera của người dân ghi lại) của mình đối với em L.G.K, Phan Thượng Mỹ đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Tư Nghĩa tiếp tục làm rõ để hoàn tất hồ sơ, đưa ra xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Hành vi đánh em K của đối tượng Mỹ. Ảnh cắt từ camera.

Được biết, tối 18/12, sau khi giám định thương tích của em L.G.K là 12%, cùng với kết quả điều tra khác, Công an huyện Tư Nghĩa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

Cặp vợ chồng cùng con rể thành lập đường dây cho vay nặng lãi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/12, Công an TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do 3 người trong một gia đình tổ chức. Đường dây này do một cặp vợ chồng cùng con rể thành lập, cho vay trên địa bàn TP.Bảo Lộc với số tiền lên đến 5 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, Công an TP.Bảo Lộc đã phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Các đối tượng cầm đầu đường dây gồm Hầu Hoàng Thành (48 tuổi), Nguyễn Thị Bích Chi (48 tuổi, vợ Thành) và Nguyễn Chí Hào (con rể Thành và Chi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc).

3 đối tượng Thành, Chi, Hào (từ trái qua) bị Công an TP.Bảo Lộc bắt giữ khẩn cấp vì "thành lập" đường dây cho vay nặng lãi.

Tiến hành trinh sát, ngày 15/12, khi Hầu Hoàng Thành đang gặp người cho vay để thu tiền lãi thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt qua tang. Sau đó, Công an TP.Bảo Lộc đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến nay, vợ chồng Thành, Chi đã cho nhiều người trên địa bàn TP.Bảo Lộc vay tổng tiền khoảng 5 tỷ đồng với lãi suất cao gấp từ 5,48 đến 36,5 lần so với mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Công an TP. Bảo Lộc đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối với Nguyễn Chí Hào, từ năm 2022 đến nay đã cho nhiều người trên địa bàn TP.Bảo Lộc vay tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng, với lãi suất cao gấp 9,13 lần lãi suất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Đến nay, Công an TP.Bảo Lộc đã ra lệnh bắt giữ người khẩn cấp đối với các đối tượng Hầu Hoàng Thành, Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Chí Hào để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Hơn 3.000 người bị lừa tiền cọc khi mua hàng trên mạng xã hội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/12, lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội trên 3.000 nạn nhân với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (SN 1990, ngụ tại quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Gia Nghĩa bắt giữ đối tượng Đàm Văn Tuyên.

Đối tượng khai nhận, vào đầu năm 2021, Tuyên đã mua điện thoại di động, sim, tài khoản ngân hàng và lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau. Sau đó đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp và một số mặt hàng khác lên các hội nhóm, trang mạng xã hội để rao bán. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Để tạo niềm tin cho khách, Tuyên lên mạng Internet tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến các mặt hàng rao bán rồi gửi cho khách hàng.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến ngày bị bắt 16/12/2023 Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của hơn 3.000 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh "sập bẫy" lừa đảo của các đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên, đồng thời thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.