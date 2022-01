TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ bé 3 tuổi bị găm đinh vào đầu; xét xử cựu GĐ Bệnh viện Bạch Mai

Bắt khẩn cấp người tình của mẹ bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu

Ngày 20/1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Hòa, Thạch Thất) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.





Đối tượng Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 13 giờ ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch. Cháu bé được xác định là Đỗ Ngọc A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất).

Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.

Ngay trong ngày 18/1, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (nghề nghiệp thợ mộc) và Nguyễn Thị L (mẹ cháu A).

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Huyên là người tình của chị Nguyễn Thị L. Được biết, Huyên và 2 mẹ con chị L sống tại một căn nhà thuê ở xã Cần Kiệm (Thạch Thất).

Theo Cơ quan điều tra, bước đầu xác định, sau khi ly hôn với chồng là anh Nguyễn Hữu Chung (38 tuổi, Canh Nậu, bố cháu A), chị L nảy sinh tình cảm với Huyên.

Cả hai chung sống cùng nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Tháng 9/2021, Huyên cùng mẹ con cháu A chuyển đến thuê trọ tại xã Cần Kiệm (Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình.

Huyên được xác định đã nhiều lần bạo hành bé gái 3 tuổi là con riêng của chị L.

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và các đồng phạm vụ nâng khống giá thiết bị y tế

Liên quan vụ nâng khống giá thiết bị y tế từ 7 tỷ lên 39 tỷ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, chiều nay (20/1), đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.



Theo đó, vụ án có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Quốc Anh (SN 1959, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1960, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), Trịnh Thị Thuận (SN 1974, cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai), Lý Thị Ngọc Thủy (SN 1968, cựu Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Bạch Mai);

Phạm Đức Tuấn (SN 1979, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) – đơn vị liên kết lắp đặt robot Rosa với giá 39 tỷ đồng), Ngô Thị Thu Huyền (SN 1958, Phó Giám đốc Công ty BMS), Trần Lê Hoàng (SN 1978, cựu Thẩm định viên Công ty cổ phần VFS), Phan Minh Dung (SN 1973, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VFS).

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Ảnh: HC

8 bị cáo đều bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Anh mức án 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hiền 4 đến 5 năm tù; Trịnh Thị Thuận 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lý Thị Ngọc Thủy từ 24 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị Tòa tuyên phạt các bị cáo Phạm Đức Tuấn từ 30 đến 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Ngô Thị Thu Huyền từ 24 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Trần Lê Hoàng từ 30 đến 36 tháng tù và Phan Minh Dung từ 24 đến 30 tháng tù.

Tài liệu truy tố thể hiện, quá trình triển khai thực hiện đề án, ký hợp đồng liên danh, liên kết số 02/HĐLK ngày 27/2/2017 tại Bệnh viện Bạch Mai, các bị cáo Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Lý Thị Ngọc Thủy, Phạm Đức Tuấn, Ngô Thị Thu Huyền, Phan Minh Dung, Trần Lê Hoàng đã lợi dụng chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước.

Việc này tạo điều kiện cho Công ty BMS tham gia liên doanh, liên kết lắp đặt robot Rosa với giá trị 39 tỷ đồng không đúng thực tế, mang lại lợi nhuận cho tập thể, cá nhân bị cáo Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận một số tiền nhất định và gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10,5 tỷ đồng.

Trong vụ án, cơ quan truy tố cáo buộc cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ vai trò chính, là người quyết định để Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết số 02 nêu trên.

Bị cáo Phạm Đức Tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực, tạo điều kiện để cho Bệnh viện Bạch Mai ký được hợp đồng. Các bị cáo Hiền, Thuận, Thủy, Huyền, Dung, Hoàng giữ vai trò đồng phạm thực hiện.

Các bị cáo được nhận định đều thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Phan Minh Dung đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Cũng theo tài liệu truy tố, quá trình triển khai thực hiện đề án liên doanh, liên kết, Phạm Đức Tuấn đã biếu Nguyễn Quốc Anh 400 triệu đồng và 10 nghìn USD; Nguyễn Ngọc Hiền 150 triệu đồng; Trịnh Thị Thuận 50 triệu đồng và các cá nhân Nguyễn Quốc Anh đã nhận 100 triệu đồng và 10 nghìn USD; Nguyễn Ngọc Hiền nhận 150 triệu đồng; Trịnh Thị Thuận đã nhận 50 triệu đồng.

Công an chia 5 nhóm để truy bắt nghi phạm sát hại 2 người ở Sơn La

Một số hộ dân ở bản Sò Lườn, xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, trước đây, nghi phạm V.V.T (SN 1989, bản Sò Lườn) sống hòa thuận, không có mâu thuẫn với ai. Nhưng 2 năm trở lại đây, nghi phạm này thường sống ở lán trông nương, gần rừng có hang đá để chăn nuôi, trồng trọt, cách bản hơn 500m, thỉnh thoảng mới về bản với gia đình. Nghi phạm không có bệnh lý và hiện cũng chưa lập gia đình.

Sau hai ngày, đêm với sự nỗ lực, khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ sát hại 2 người tử vong tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, đến 15 giờ chiều (20/1), các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La vẫn chưa bắt được nghi phạm gây án.

Do nghi phạm khá thông thuộc đường rừng, đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy bắt, cộng với mấy hôm nay trời mưa, rét, việc theo dấu nghi phạm càng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, khu vực nghi phạm V.V.T chạy trốn là nơi có núi đá hiểm trở, nhiều hang đá và rừng nguyên sinh.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ băng rừng truy tìm nghi phạm gây án. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, thông tin: Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng dân quân tự vệ cùng chó nghiệp vụ chia thành 5 nhóm truy tìm, phong tỏa các lối ra, vào. Đến chiều nay (20/1), vẫn chưa tìm ra tung tích của nghi phạm gây án.

"Do đối tượng chạy vào rừng, đồi núi dốc, cao hiểm trở, cùng với thời tiết mưa, lạnh, sương mù, đường trơn, trượt nên khiến cho quá trình truy tìm nghi phạm trong vụ sát hại 2 người tử vong tại bản Sò Lườn đang gặp rất nhiều khó khăn" - Chủ tịch UBND xã Mường Sang, ông Hoàng Văn Thắng, cho biết.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 18/1, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu khiến 2 người tử vong. Theo thông tin người dân cung cấp thì vụ án mạng xảy ra trong một cuộc rượu. Hung thủ đã dùng búa bổ củi để sát hại 2 người trong mâm rượu.



Theo thông tin của người dân, vụ án xảy ra tại lán nương của ông H, cách bản Sò Lườn hơn 300m, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân là anh L.X.P, sinh năm 2000 và anh L.V.I (chưa rõ năm sinh), đều cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang. Hai nạn nhân bị sát hại bằng búa bổ củi vào đầu dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra trọng án, lực lượng Công an xã, lực lượng dân quân tự vệ xã Mường Sang, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, tập trung truy bắt hung thủ.

Thủ đoạn của đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của 5.000 người khắp cả nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng với quy mô rất lớn. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Lê Bá Hải. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định được, đường dây này có hơn 50 đối tượng do Lê Bá Hải (SN 1990, nơi cư trú khu phố Quang Hưng, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở chung cư 143, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cầm đầu.



Đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo trên 35 tỉnh, thành khắp cả nước. Phòng Cảnh sát hình sự đã phải huy động lực lượng đến các địa phương để thu thập thông tin, tài liệu nhằm xác định các đối tượng.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 29/12/2021, Ban chuyên án đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt giữ, khám xét 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa, thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và tài liệu liên quan.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 6/2021 cho đến lúc bị bắt, Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là "văn phòng") hoạt động ở TP.Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Ngoài ra, Lê Bá Hải điều hành đường dây rất chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với các cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.

Clip: Công an Hà Tĩnh bắt đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của 5.000 người khắp cả nước. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Điều tra vụ một phụ nữ bị bắn trong đêm

Ngày 20/1, ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến một phụ nữ bị thương phải đi cấp cứu.

(Nguồn: TTXVN)

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 19/1, bà Võ Thị Nhinh (sinh năm 1955, thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) nghe có người gọi tên con mình nên ra mở cổng xem thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt bắn một phát đạn vào cánh tay.



Ngay sau đó, bà Nhinh được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Công an huyện Phú Hòa đang khẩn trương điều ra, làm rõ vụ việc.