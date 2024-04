TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên; cha con ông Trần Quí Thanh lãnh án

Bắt Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên Đào Văn Ngọc

Ngày 25/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bị can Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn TP.Long Xuyên.

Cùng ngày, công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đào Văn Ngọc.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đào Văn Ngọc. Ảnh: CACC

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên.

Như Dân Việt đã thông tin, trong quá trình điều tra vụ án ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên (đã chết) làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư.

Để phục vụ điều tra vụ án, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập 15 người, trong đó, có 2 Phó Chủ tịch UBND TP là bị can Ngọc và Sinh và 10 người thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Long Xuyên.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người, gồm 2 Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên và Nguyễn Thanh Phong (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP), Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Phòng TN&MT TP), Huỳnh Lê Phong (nguyên Trưởng phòng TN&MT TP).

Cha con ông Trần Quí Thanh lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ông Trần Quí Thanh bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, 3 bị cáo chính gồm ông Trần Quí Thanh, con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi), bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.



Bà Trần Uyên Phương bị HĐXX tuyên phạt 4 năm tù.

Phiên tòa bước vào phần tuyên án lúc 10h. Theo đó, HĐXX tuyên phạt ông Trần Quí Thanh bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù…

Trần Ngọc Bích bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo). Ảnh: Chinh Hoàng

HĐXX tại TAND TP.HCM đọc tuyên án đối với ông Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương. Clip: Chinh Hoàng

Trước đó, theo quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS), căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, người liên quan tại toà, có đủ cơ sở để xác định từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp làm việc, trao đổi với người vay tiền, môi giới rồi thông báo 2 con là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích nên phải chịu trách nhiệm chính; chịu trách nhiệm tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Các bị cáo che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng vốn góp, có biến động sang tên, chuyển nhượng thậm chí khởi kiện tranh chấp ra toà. Bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã ghi nhận, cả 3 cha con nhà ông Trần Quí Thanh có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động…

Chiều hôm qua (24/4), nói lời sau cùng tại phiên tòa, ba cha con ông Trần Quí Thanh đều bày tỏ ăn năn, hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt…

Cáo trạng thể hiện, cha con ông Thanh cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng và theo "luật chơi" riêng.

Ông Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên vay (các doanh nghiệp, cá nhân) phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần để che giấu việc cho vay (hợp đồng giả cách). Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần thực tế.

Tuy nhiên, sau khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản, ông Thanh được cho là chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt các bất động sản, vốn góp, cổ phần.

Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, ông đã "dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản" như: Vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc...

Cơ quan công tố xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, cha con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản với tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Bà Trần Uyên Phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án Minh Thành và 35 thửa đất, tổng trị giá 595 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích đã chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành tổng giá trị 880 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng quan hệ giao dịch giữa các bên là chuyển nhượng tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại, chứng từ giao dịch trong những lần trả tiền, dữ liệu điện tử và nội dung các tin nhắn trao đổi... xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng thực chất là cho vay.

Nhà chức trách đánh giá, trong vụ án này, ông Trần Quí Thanh là người chịu trách nhiệm chính, tiếp đó đến bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích.

Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Sáng 25/4, Toà án Nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An).

Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đã làm thủ tục uỷ quyền, mời Luật sư Nguyễn Quốc Cường và Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tham gia phiên tòa.

Ông Chiêm Quốc Thái với tư cách nhân chứng không có mặt tại tòa. Ông làm đơn xin không có mặt theo lệnh triệu tập.

Trong phiên tòa, phía Bệnh viện Nam An đã rút yêu cầu khởi kiện đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, danh dự và uy tín, số tiền là 14,9 triệu đồng. Đồng thời, Nam An yêu cầu Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 yêu cầu thanh toán 8 tỷ 640 triệu đồng.

Trong quá trình tố tụng, phần hỏi đáp giữa BTC và Bệnh viện Nam An làm rõ việc hoàn thành hợp đồng Hợp đồng quảng bá thương hiệu số 149/2023/HĐQBTH/SV-2023 (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng số 149”).

Sau khi để hai bên hỏi đáp những vấn đề liên quan đến việc tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa BTC và Bệnh viện Nam An, chiều 25/4, chủ tọa có phần hỏi đáp giữa hai bên:

Hình ảnh Lê Hoàng Phương trong đêm đăng quang Miss Grand Vietnam. Nguồn: Tiền Phong

Thẩm phán chủ toạ phiên toà yêu cầu phía Bệnh viện Nam An đưa ra căn cứ đòi bồi thường Hợp đồng số 149, cũng như nêu ra những điều BTC Miss Grand Vietnam 2023 đã thực hiện xong trong hợp đồng.



Sau phần trả lời của phía luật sư cũng như phía đại diện Bệnh viện Nam An về những điều khoản BTC Miss Grand Vietnam chưa thực hiện, HĐXX cho rằng câu hỏi rõ ràng nhưng câu trả lời của phía Bệnh viện Nam An chưa rõ ràng, chưa xác định được những nghĩa vụ mà BTC vi phạm.

Khi được yêu cầu định lượng, nêu căn cứ để yêu cầu BTC Miss Grand Vietnam 2023 bồi thường, đưa ra con số 8 tỷ 640 triệu đồng, phía Bệnh viện Nam An không nêu được căn cứ, chỉ cho rằng Hợp đồng 149 là hợp đồng trọn gói, phía Bệnh viện Nam An đưa ra con số “ước chừng” theo giá thị trường.

Ngoài ra, suốt phiên tòa, đại diện của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An hai lần yêu cầu tạm ngừng phiên tòa. Lần đầu, lý do phía Bệnh viện Nam An đưa ra là triệu tập người làm chứng ra tòa mặc dù đã có đơn xin xét xử vắng mặt và văn bản trình bày ý kiến, ở đây là ông Chiêm Quốc Thái.

Lần thứ hai, phía Bệnh viện Nam An yêu cầu tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ.

Ở gần cuối phiên tòa, khi phía đại diện của Nam An cung cấp tài liệu mới là Hợp đồng ký kết đại sứ thương hiệu, hình ảnh trong buổi ký kết công bố Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Chủ tọa quyết định tạm ngừng phiên tòa do xuất hiện tài liệu mới. Hội đồng xét xử đồng ý để hai bên tiếp cận bằng chứng mới, yêu cầu không sao chép, lưu chụp và phát tán trên mạng xã hội.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường cho biết Ban tổ chức Miss Grand Vietnam và Hoa Hậu Lê Hoàng Phương không có bất kỳ vi phạm Hợp đồng, cũng như Lê Hoàng Phương không vi phạm nghĩa vụ làm đại sứ thương hiệu với Bệnh viện Nam An.

Ông cho rằng vụ việc xuất phát từ cá nhân bác sĩ Thái và Lê Hoàng Phương từ trước khi thi Miss Grand Vietnam 2023, không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa phía công ty và bệnh viện Nam An.

Trong quá trình tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Miss Grand Vietnam 2023, ban tổ chức khẳng định đã thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bệnh viện Nam An đầy đủ, hiệu quả, tuân thủ theo cam kết các bên và quy định pháp luật như sử dụng hình ảnh, tư liệu, logo, tên và thông tin do đối tác cung cấp.



Thảo "lụi" tiếp tục lãnh thêm 1 năm tù

Ngày 25/4, TAND TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo (59 tuổi, trú phường Xuân An, TP.Phan Thiết - còn gọi là Thảo 'lụi', Bảy Thảo) 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thảo "lụi" cùng các đồng phạm trong phiên toà ngày 25/4. Nguồn: NLĐO



Theo bản án, xuất phát từ mâu thuẫn về việc ông N.H.P. (trú phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết) đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê cho mình nên Nguyễn Văn Thảo muốn đến nhà ông để giải quyết.

Sau khi được đàn em can ngăn, Thảo đồng ý cho con trai là Nguyễn Thanh Hào (SN 1993, trú phường Bình Hưng) gọi thêm Phạm Văn Giàu (SN 2000), Võ Tiến Thiên (SN 2000), Huỳnh Văn Hưng (tức Nhí, SN 1999, cùng trú TP.Phan Thiết), Cao Tuấn Nam (SN 2000), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2002, cùng trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1992, trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Vũ Mạnh Chiến (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và một số thanh niên không rõ nhân thân đến nhà của ông P. gây rối.

Tại đây, nhóm của Hào rung lắc cửa cổng, dùng lời lẽ đe dọa ông P. khoảng 5 phút thì rời đi.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang với người dân sinh sống trong khu dân cư nên cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe.

TAND TP Phan Thiết đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cùng với 1 năm 3 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản" đang thụ án, tổng hình phạt mà Thảo "lụi" phải chấp hành là 2 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 4 tháng đến 24 tháng tù giam.

Bắt 4 đối tượng tổ chức mang thai hộ giá tiền tỷ ở Hà Nội

Ngày 25/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Triệu Thị Kim Thảo (SN 1991, trú tại phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Phạm Quốc Tuấn (SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1993, trú tại TP.HCM) và Trần Ngọc Nam (SN 1995, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về cùng tội danh "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: ANTĐ

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, kiểm tra tại số nhà 32/37, ngõ 204 đường Xuân Đỉnh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 phụ nữ (3 người đang mang bầu, 1 người đã cấy phôi thai vào người).

Cơ quan điều tra xác định, những phụ nữ này nằm trong đường dây mang thai hộ do Thảo và Tuấn, cầm đầu. Hai đối tượng khác là Loan và Nam đóng vai trò giúp sức.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng thấy nhiều gia đình hiếm muộn có nhu cầu thuê người mang thai hộ nên đã thuê căn nhà trên tổ chức nuôi, chăm sóc những người mang thai hộ. Khi có khách hàng liên hệ, Tuấn và Thảo thoả thuận giá từ 800 đến 1,2 tỷ đồng mỗi trường hợp.

Sau đó, nhóm này lên mạng tìm phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ, thoả thuận giá từ 300 đến 350 triệu đồng/lần mang thai.