Bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên

Sáng 12/4, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên (An Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên.

Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Bảo Sinh (SN 1976, chỗ ở hiện tại phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh an Giang đã công văn gửi Thường trực UBND TP.Long Xuyên về việc triệu tập 15 người, trong đó có ông Nguyễn Bảo Sinh để phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra năm 2019, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên.

Liên quan vụ án trên, sáng 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nhà và bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Lê Phong, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, cư trú thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (SN 1976, cư ngụ phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), là cán bộ Phòng TN&MT TP.Long Xuyên, do liên quan đến sai phạm đất đai.

Bị can Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thiện Thanh cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại TP.Long Xuyên. Chiều 29/3 Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của một số cán bộ, viên chức đang công tác tại Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên.

Trước đó, ngày 1/8/2022, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế tự tử. Thời điểm này, ông Trung đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra một vụ án có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai đang được Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng.