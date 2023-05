TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt trùm giang hồ Tuấn “thần đèn”; xử vụ đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng

Bắt trùm giang hồ Tuấn "thần đèn"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, khoảng 11 giờ 11/5, trên tuyến phố Lê Hoàn và tại số nhà 91 Đại lộ Lê Lợi thuộc (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) rất đông cảnh sát gồm các lực lượng: cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện trước nhà 2 trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh là Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") và một tay giang hồ khác (PV đang xác minh tên cụ thể).

Căn nhà số 173 phố Lê Hoàn là nhà của "trùm" giang hồ khét tiếng xứ Thanh Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"). Theo quan sát của phóng viên, căn nhà hiện đang đóng cửa, lực lượng cảnh sát vẫn ở phía ngoài.

Cách đó một đoạn, tại số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát cũng đang thực hiện khám xét nhà của một dân "anh chị" khác.

Tuấn "thần đèn" là đối tượng lý lịch bất hảo tại địa phương. Tuấn từng nhiều lần vào tù. Đối tượng hoạt động cho vay tài chính. Người này cũng được cho có nhiều mỏ đất, mỏ cát tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trên mạng xã hội, Tuấn được biết đến với một số phát ngôn sốc.

Dưới đây là hình ảnh rất đông cảnh sát chốt chặn, phong toả trước nhà "trùm" giang hồ này.

Hàng trăm cảnh sát xuất hiện trước nhà trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” và một dân “anh chị” khác ở Thanh Hóa.

Nhiều cảnh sát xuất hiện trước căn nhà số 173 phố Lê Hoàn. Đây là căn nhà của “trùm” giang hồ khét tiếng xứ Thanh Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”). Ảnh: H.D

Cả đoạn đường có đông người đứng xem. Ảnh: H.D

Số nhà 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, hàng chục cảnh sát cũng đang thực hiện khám xét nhà của một dân "anh chị" khác. Ảnh: H.D

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Ảnh: H.D

Xét xử vụ đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Rửa tiền", với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Vụ án này do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, khi còn trên cương vị Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo phá án.

Trong vụ án đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu vụ án đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh: PV

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (SN 1959) và La Thị Hồng Yến (SN 1973, cùng ngụ tại tỉnh An Giang) thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Khi vụ án bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng tại An Giang hầu toà. Ảnh: PV

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định: Tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỷ đồng...

Trước đó, ngày 16/3/2023, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, qua 2 ngày xét xử, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa bị bệnh đột xuất, nên phiên tòa bị tạm hoãn.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can mang quan tài đến trụ sở xã gây rối trật tự công cộng

Như Dân Việt đã thông tin: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các đơn vị chức thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Hàng A Tính (sinh năm 1985, trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tính đã có hành vi chở quan tài đến trụ sở UBND xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Quá trình bắt bị can, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 1 xe ô tô tải thùng nhãn hiệu KIA biển kiểm soát 24H - 006.42 và một điện thoại di động Sam sung A14 là tang vật liên quan.

Trước đó vào hồi 17h50 ngày 23/4/2023 tại Km 64+690 QL4D thuộc địa phận bản Tân Hợp, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 25B1-810.70 do cháu Chang A P (SN 2005) trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình điều khiển với xe ô tô BKS 24C-128.83 do anh Lê Duy V (SN 1975) trú tại tổ 5, phường Pom Hán, TP.Lào Cai điều khiển.

Bị can Hàng A Tính đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng khi Tính chở quan tài đến trụ sở UBND xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ảnh Công an Lai Châu

Hậu quả, Chang A P bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, ngày 24/4/2023, hai bên gia đình đã gặp nhau thỏa thuận dân sự. Đại diện gia đình ông Chang A Tủa (bố đẻ Chang A P) yêu cầu anh V phải bồi thường số tiền 400 triệu đồng nhưng anh V không đồng ý và chỉ hỗ trợ tiền mai táng với số tiền 20 triệu đồng nhưng gia đình Chang A P không đồng ý.

Đến 15 giờ 32 phút ngày 25/4/2023, Hàng A Tính (SN 1985) trú tại bản Chu Va 12 đã điều khiển xe ô tô tải BKS 24H-006.42 (là xe ô tô của Tính) chở quan tài chứa tử thi cháu Chang A P cùng khoảng khoảng hơn 60 người đi xe mô tô kéo đến UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu gây áp lực đòi chính quyền địa phương, cơ quan pháp luật phải đứng ra giải quyết, yêu cầu gọi lái xe Lê Duy V đến để giải quyết.

Mặc dù được Chính quyền, cơ quan mặt trận xã và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể giải thích, vận động, thuyết phục nhưng nhóm người này không đồng ý, một số người còn la hét, dùng điện thoại livestream đồng thời phát ngôn kích động xúc phạm chính quyền, xúc phạm cơ quan Công an gây dư luận xấu trong xã hội.

Hành A Tính sinh năm 1985, trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu

Không dừng lại ở đó, lúc 17 giờ 25 phút, Hàng A Tính tiếp tục điều khiển xe ô tô đến khoảng sân trước dãy nhà làm việc "giải quyết thủ tục hành chính một cửa" của UBND xã, để một số người tập trung khênh quan tài, vòng hoa đặt xuống sân. Sau đó Hàng A Tính lái xe trở về nhà.

Sau nhiều giờ giải thích về quy trình điều tra vụ tai nạn giao thông cũng như các chính sách pháp luật khác, khoảng 22h 15 phút cùng ngày, gia đình ông Chang A Tủa nhất trí mang quan tài đã đặt ở sân UBND xã Bình Lư về mai táng.

Hành vi của những người nói trên đã gây cản trở, ảnh hưởng công tác thường xuyên của những công chức, nhân viên tại UBND xã Sơn Bình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an ở địa phương, gây bức xúc trong xã hội về thái độ ngang ngược coi thường pháp luật của Hảng A Tính và những người liên quan.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra ban đầu. Ngày 27/4/2023 Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 25/4/2023 tại Trụ sở UBND xã Sơn Bình để tiền hành điều tra theo quy định.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ 1 xe ô tô tải thùng nhãn hiệu KIA biển kiểm soát 24H - 006.42 và một điện thoại di động Samsung A14 là tang vật liên quan. Ảnh: Công an Lai Châu

Ngày 9/5/2023 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Hàng A Tính để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cùng ngày Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can nói trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người tham gia để phân loại xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án nổ súng, 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, xảy ra tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa ngoài khởi tố vụ án hình sự, trong đó, Võ Duy Ngân, 36 tuổi, cùng 7 người khác cũng bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng cá nhân liên quan.

Hiện trường vụ nổ súng ở Khánh Hòa làm 2 người thương vong. Ảnh: X.N

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, vào khoảng 18h tối 9/5, Võ Duy Ngân, có mâu thuẫn nên gọi điện thoại hẹn gặp Trần Quang Trí (29 tuổi, cùng quê huyện Diên Khánh) trên Tỉnh Lộ 2, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, để giải quyết mâu thuẫn.

Võ Duy Ngân cùng gần chục người thủ theo khẩu súng ngắn dạng rulo, dao, mã tấu, kiếm đi trên 2 ô tô tới điểm hẹn. Còn Trí cũng mang theo hung khí, được Huỳnh Văn Thịnh (23 tuổi, người cùng thôn) chở đi.

Khi đến trước nhà văn hóa thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ, cách điểm hẹn chừng vài trăm mét, hai nhóm gặp nhau. Khi đến nơi, hai bên lớn tiếng và lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, một thành viên trong nhóm của Ngân rút súng bắn khiến Trí và Thịnh ngã gục.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng, Thịnh tử vong, còn Trí bị thương nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự Võ Duy Ngân cùng 7 đồng phạm để phục vụ điều tra.

Người bạn làm ăn với Nguyễn Thái Luyện rút đề nghị chi trả giúp số tiền gần 2.500 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi) và đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Người bạn làm ăn với bị cáo Nguyễn Thái Luyện trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba rút đề nghị chi trả giùm vợ chồng bị cáo Luyện số tiền gần 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, ông Lê Viết An (người bạn làm ăn với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện) trước đó đã có đơn xin khắc phục thiệt hại thay vợ chồng bị cáo Luyện với số tiền gần 2.500 tỷ đồng.



Phiên tòa phúc thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đang tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo. Ảnh: Chinh Hoàng

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã đến tòa sau 2 ngày vắng mặt vì lý do sức khỏe, động thai. Cũng tại phiên tòa bị cáo Mai thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm. Bị cáo Mai cũng thay đổi yêu cầu kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Mai cho biết thêm, ông Lê Viết An là bạn làm ăn chung với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện và nhà đầu tư. Trước đó, ông An xin khắc phục thay số tiền bồi thường thiệt hại cho các bị cáo trong vụ án và yêu cầu được chuyển quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sang cho ông.



Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, theo bị cáo Mai, ông An đã rút đơn xin khắc phục giúp vì ông An cho rằng "số tiền bỏ ra lớn, rủi ro cao".

Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng, hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết. Trong khi đó, Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.