TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắn cảnh sát cơ động trọng thương; con dùng dao đâm mẹ tử vong

Cảnh sát cơ động bị bắn trọng thương

Ngày 10/5, Công an tỉnh Kon Tum đang mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum thăm hỏi chiến sĩ cảnh sát cơ động bị bắn trọng thương khi đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum). Nguồn: CAND

Trước đó, vào rạng sáng 7/5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Đăk Bla (TP.Kon Tum) thì phát hiện nhóm thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy và dùng súng bắn trọng thương hạ sĩ Bloong Điệp, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ được 1 đối tượng tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum).

Mở rộng điều tra, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục bắt giữ đối tượng dùng súng bắn trọng thương hạ sĩ Bloong Điệp khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần dũng cảm của chiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã tặng Giấy khen cho hạ sĩ Bloong Điệp - chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum hỏi thăm sức khỏe và tặng quà, động viên hạ sĩ Bloong Điệp đang nằm điều trị tại đây. Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum mong muốn, sau khi điều trị bình phục trở lại công tác, hạ sĩ Bloong Điệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngại nguy hiểm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Xin tiền không được, con dùng dao đâm mẹ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/5, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa.

Con hẻm nơi gia đình Quý sinh sống. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày Nguyễn Thanh Quý (ngụ TP.Biên Hòa) hỏi xin tiền mẹ ruột là bà Hà Thị Ngọc T (68 tuổi). Tuy nhiên do hết tiền nên bà T từ chối.

Bất ngờ Quý đã lấy dao đâm vào vai, ngực bà T. Do bị đâm bất ngờ nên bà T đã lao nhanh ra khỏi nhà, chạy ra tới đường thì gục xuống nền đường, chết tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quý để phục vụ điều tra.

Theo các nhân chứng, Quý đã từng vào bệnh viện để mua thuốc điều trị bệnh động kinh.

Đối tượng thường xuyên gây chuyện, lớn tiếng với mẹ và đến nay thì ra tay sát hại mẹ.

Điều tra vụ nổ súng, 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/5, nguồn tin từ UBND huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ nổ súng làm 2 người thương vong.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu từ UBND huyện Diên Khánh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/5 tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Nhiều người nghe tiếng nổ súng, ẩu đả giữa hai nhóm người, một lúc sau thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong.

Nam thanh niên tử vong tên là H.V.T. Người còn lại là T.Q.T, bị thương nghi do trúng đạn cao su, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện sức khỏe của người này đã ổn định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Công an huyện Diên Khánh khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái vụ "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức tuyên án đối với Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong vụ án này, Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A) bị truy tố tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm". Đồng thời, trước đó hôm 28/4, Thái bị VKS Cấp cao tại TP.HCM đề nghị giữ nguyên mức án 8 năm tù như tòa sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A), y án 8 năm tù. Ảnh: N.T

Luật sư bảo vệ phía bị hại cho rằng, mức hình phạt 8 năm tù tòa sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái. Từ đó, luật sư kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm, đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội "Giết người" với vai trò đồng phạm của Trang.

Theo VKSND Cấp cao tại TP.HCM, các tổn thương trước ngày 12/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A. Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 12/12/2021 thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu V.A. và đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu.

Việc xác định Thái có đồng phạm với Trang hay không thì qua các chứng cứ và việc xét hỏi các bị cáo cho thấy nguyên nhân cái chết của bé V.A. là do phù phổi cấp, sốc chấn thương. Thời điểm bé V.A. bị đánh gây ra vết thương tử vong, Thái không có mặt...

"Căn cứ theo Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, VKS đề nghị tòa bác kháng cáo của phía bị hại vì không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội "Giết người", đại diện VKS nêu quan điểm.

Từ đó, HĐXX quyết định y án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang trước đó hôm 5/5 đã gửi đơn xin rút kháng cáo đến TAND Cấp cao tại TP.HCM. Trang chấp nhận án tử hình như tòa sơ thẩm đã tuyên. Lí do rút kháng cáo là vì Trang sợ dư luận làm ảnh hưởng đến gia đình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau. Đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A học trực tuyến ở nhà do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Từ ngày 7 - 22/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập bé V.A bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi) gây nên nhiều vết bầm trên người cháu V.A. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn chửi mắng và đánh bé V.A.

Ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của bé V.A. Ngày 22/12/2021, V.A ở nhà học với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu V.A quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu V.A nên gọi về nhà, nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy.

Đến 18h cùng ngày, Trang thấy bé V.A bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu V.A rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé V.A tử vong sau đó.

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng đồng phạm hầu tòa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (10/5), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và các đồng phạm trong vụ "bán rẻ" 3 khu đất cho Công ty Tân Việt Phát, gây thiệt hại cho Nhà nước 45 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng bị truy tối với tội danh giống như ông Hai là các cựu cán bộ như: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận…

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Phong bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng dẫn giải cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và đồng phạm đến tòa sáng 10/5. Clip: Bách Thuận

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, với chức trách, nhiệm vụ được giao, bị cáo biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất 18, 19, 20 thuộc quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B phường Phú Hải (TP.Phan Thiết) cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017 nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013 trái quy định.

Cùng thực hiện hành vi phạm tội với ông Hai là các bị cáo Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng, Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy, Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Phong và Ngô Hiếu Toàn.

Các cá nhân trên là lãnh đạo, cán bộ UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản lý đất đai và tài chính về đất đai.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai được dẫn giải đến tòa sơ thẩm vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 10/5. Ảnh: Bách Thuận

Họ đều biết quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn thống nhất đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao 3 lô đất 18, 19, 20 thuộc quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B phường Phú Hải cho Công ty Tân Việt Phát nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất.

Hành vi của những cựu cán bộ trên cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Nguyễn Ngọc Hai được xác định là người chịu trách nhiệm với vai trò chính; các cá nhân Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng, Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy, Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Phong, Ngô Hiếu Toàn có vai trò đồng phạm.

Ghi nhận của Dân Việt, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 10/5, ông Nguyễn Ngọc Hai cùng các đồng phạm được dẫn giải đến tòa. Vị cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được cán bộ hỗ trợ tư pháp dẫn giải nhanh chóng về phòng xét xử.

Phiên tòa này có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia tố tụng, riêng cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai có 7 luật sư bào chữa.