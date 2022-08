TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé gái bị bạn nhậu của cha giở trò đồi bại; mua dao đi gây án mạng

Bé gái bị bạn nhậu của cha giở trò đồi bại

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lép (SN 1985, cư ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Nguyễn Văn Lép. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12h ngày 3/8, Nguyễn Văn Lép lại nhà của ông N.T.T (1983, là hàng xóm với Lép) để nhậu.

Trong lúc nhậu thì Lép đi vệ sinh phía sau nhà và nhìn thấy cháu T (SN 2010, là con gái ruột của ông T) đang nằm chơi điện thoại trong phòng một mình. Lợi dụng ông T nhậu ngoài trước nhà đang hát karaoke, Lép đã đi vào phòng của B.T giả vờ kêu B.T đi mua rượu.

Sau khi vào được phòng, Lép nằm đè lên người cháu T rồi dùng sức cưỡng bức nhằm muốn quan hệ tình dục với T. Tuy nhiên do T kháng cự mạnh và kêu cứu nên Lép buộc phải thả nạn nhân ra. Lép bước ra ngoài đóng cửa rồi ra nhà trước nhậu tiếp với ông T. Ngay sau đó, em T cũng chạy ra nhà trước và kể lại cho ông T nghe mình bị Lép xâm hại.

Nghe vậy, Lép lo sợ bị ông T đánh nên đã bỏ chạy đến nơi mình làm thuê để lẩn trốn. Sự việc sau đó được ông T đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Lép.

Sau khi xác minh, điều tra vụ việc, cơ quan công an mời Lép lên làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Lép đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Mua dao đi gây án mạng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/8, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao vụ án giết người xảy ra trên địa bàn cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Trần Công Hiếu (SN 2005, trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Phúc Dân (SN 2005, trú La Tháp, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tối 25/8, Hiếu nhờ Nguyễn Ngọc Khương (SN 2004, trú cùng địa phương với mình) chở đến chợ Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Khương đứng ngoài đợi, còn Hiếu vào chợ mua 1 con dao.

Sau đó, Hiếu tiếp tục nhờ Khương chở đến số 92 Nguyễn Đỗ Cung. Đến nơi, phát hiện Dân đang ngồi nhậu với đám bạn tại vỉa hè trước nhà này, Hiếu lập tức xuống xe đi đến đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng Dân rồi lên xe bỏ chạy.

Do vết thương quá nặng nên Dân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Minh và Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Đến 20h40, cảnh sát bắt giữ Hiếu khi đang có mặt tại đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê), còn Khương bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Hòa Khương.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân vụ con rể giết mẹ vợ ở Hoà Bình

Như Dân Việt đã thông tin vụ con rể giết mẹ vợ ở Hoà Bình: Trao đổi với phóng viên, bà B.T.N.A (vợ đối tượng Bùi Văn Phiên ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) chia sẻ: "Chúng tôi lấy nhau được 16 năm và có 2 con. Anh Phiên ở rể. Gần đây, bố mẹ tôi có chia cho chị gái tôi mảnh đất ngay cạnh nhà để chị gái tôi xây nhà, nhưng anh Phiên không đồng ý nên thường xuyên cãi nhau về chuyện đó".

Lời kể của vợ nghi phạm trong vụ truy sát 4 người thân ở Hòa Bình. Nguồn: Zing

Hiện trường vụ án con rể giết mẹ vợ ở Hòa Bình. Ảnh: Trọng - Linh

Hôm qua (26/8), Phiên đi uống rượu từ sáng. Khoảng 14 giờ chiều, Phiên về nhà thì thấy bố vợ và chị gái vợ ở đó. Phiên tiếp tục cãi nhau với bố vợ về chuyện chia đất. Lời qua tiếng lại, Phiên xuống bếp lấy dao nhọn tấn công bố vợ và chị gái nhưng họ may mắn chạy thoát.

“Tấn công bố và chị gái tôi không thành, anh Phiên tiếp tục sang nhà chị gái tôi ngay cạnh. Lúc đó, tôi và mẹ cùng con trai ở đó. Thấy bố cầm dao vào nhà, con trai giữ cửa bảo mẹ với bà chạy đi. Tuy nhiên do mẹ tôi nằm trong buồng không kịp dậy nên bị chém, còn tôi chạy thoát lối cửa sau. Sau đó, anh Phiên quay lại đuổi chém con trai, may mắn là con chạy kịp”, chị A vừa lau nước mắt vừa kể.

Chị B.T.N.A (vợ đối tượng Bùi Văn Phiên) chia sẻ với PV. Ảnh: Trọng - Linh



Chia sẻ thêm với PV, bà N.T.T (hàng xóm) thông tin: Gia đình anh Phiên thường xuyên cãi nhau, nhất là chuyện đất cát. Ngày nào đi uống rượu về là anh Phiên lại gây chuyện, ầm ĩ xóm làng. Thường ngày, anh Phiên sống khép kín, không phải người thân thiện, ít giao du với hàng xóm, láng giềng.

Trước đó, trao đổi với PV, bà Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng uỷ xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng Bùi Văn Phiên. Ảnh: CTV

Nghi phạm là đối tượng Bùi Văn Phiên (SN 1984, trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình).

Các nạn nhân được xác định là ông B.V.D. (70 tuổi, bố vợ của Phiên), bà B.T.M. (65 tuổi, mẹ vợ) và chị B.T.T. (43 tuổi, chị vợ).

Vụ 2 bộ xương người trong rừng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy nghi của nạn nhân

Ngày 26/8, theo nguồn tin của PV Dân Việt, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện ra chiếc xe máy nghi của hai nạn nhân tử vong tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Đăk Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) và xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Được biết, chiếc xe máy được tìm thấy trong bụi rậm, cách làng Kon Trang (xã Đăk Rong) khoảng 2km, cách vị trí hai nạn nhân tử vong khoảng hơn 3km và cách trung tâm xã Hiếu (huyện Kon Plông, Kon Tum) khoảng 15km.

Chiếc xe máy nghi của nạn nhân được phát hiện ở trong bụi rậm. Ảnh: CTV

Theo các cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 7/2022, 1 người dân làng Kon Trang đi lấy măng đã nhìn thấy chiếc xe máy trên, sau nhiều ngày vẫn không ai đến lấy nên đã đưa về dùng. Khi biết tin phát hiện hai thi thể trong rừng, người này nghi ngờ là xe của nạn nhân nên đưa xe đến để lại chỗ cũ.

Qua kiểm tra, chiếc xe máy không có biển kiểm soát, là loại xe wave màu đen, bạc. Từ số khung, số máy lực lượng chức năng tạm thời xác định chiếc xe máy trên có nguồn gốc đăng ký tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện các cơ quan chức đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin để làm rõ chủ sở hữu của chiếc xe máy trên.

Chiếc xe máy hiện đang được giữ tại xã Đắk Rong.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 22/8, một số người dân của huyện Kbang trong khi đi hái măng tại khu vực rừng giáp ranh xã Đak Rong (huyện Kbang) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab. Tại hiện trường có 1 chiếc va li màu xanh, bên trong không có đồ dùng, áo quần cá nhân mà chỉ có 1 chiếc kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để khâu bao bì... Ngoài ra còn có tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc. Tuy nhiên, các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính và lai lịch

Sau đó, 2 bộ xương đã được bàn giao cho UBND xã Đăk Rong tổ chức chôn cất vào tối 24/8 tại nghĩa trang thị trấn Kbang.

Ái nữ đại gia Bình Dương: “Nghiệp của ba, phải cùng gánh”

Như Dân Việt đã thông tin: Trước cáo buộc có hành vi giúp cha mình - bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - phạm tội, Nguyễn Thục Anh cho hay không trốn trách nhiệm, đã cùng gia đình khắc phục hậu quả bởi "là đứa con gái được ba yêu thương nhất, nghiệp của ba mình phải cùng gánh".

Nội dung được bị cáo Thục Anh nêu khi nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án gây thất thoát 5.700 tỷ đồng và tham ô tài sản 815 tỷ đồng tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX – XNK).

Bị cáo Thục Anh bị Viện kiểm sát xác định giúp sức bố, tức bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty SX - XNK trong hành vi tham ô tài sản, bị đề nghị phạt từ 3 – 4 năm tù.

Chồng Thục Anh, bị cáo Nguyễn Đại Dương bị xác định giúp bố vợ thâu tóm 43ha đất vàng ở Bình Dương rồi bán cho doanh nghiệp tư nhân, gây thất thoát 984 tỷ đồng. Phía công tố đề nghị tòa tuyên Dương từ 6 – 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thục Anh tại tòa. Ảnh: Nam Anh

Nói lời sau cùng, Thục Anh cho hay 2 năm qua là: "Chuỗi ngày địa ngục của mình và gia đình khi cha, chồng rồi chính bị cáo bị khởi tố". Nữ bị cáo gửi lời cảm ơn mẹ đẻ vì đã theo dõi 3 cha con trong suốt 10 ngày tòa xét xử.

Bị cáo Thục Anh cho hay là con út trong gia đình có 6 anh chị em nhưng sớm sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào ba mẹ hay chồng mình. Dù làm ở đâu, cô luôn quý "từng đồng vốn của người chủ" và "từ tâm thức đến hành động, chưa bao giờ có ý muốn chiếm đoạt hay thụ hưởng bất cứ thứ gì không phải do công sức mình tạo ra".

Thục Anh do vậy rất bất ngờ khi bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" nhưng khẳng định không bao giờ trốn tránh trách nhiệm hay "than oán bất cứ điều gì". Bởi lẽ, cô tin tưởng, đứng tên cổ phần thay cha mình tại một doanh nghiệp.

"Nếu ba mình sai phạm, mình phải cùng chịu trách nhiệm. Là đứa con gái mà ba yêu thương nhất, nghiệp của ba mình phải cùng gánh", nữ bị cáo trình bày. Dù vậy, Thục Anh cho hay đã cùng gia đình khắc phục toàn bộ các hậu quả, cho dù có "mất đi tất cả những tài sản còn lại của gia đình".

Cô nói thêm, từng làm trong hệ thống Bệnh viện Hạnh Phúc với hoài bão phục vụ trong ngành y tế nhưng năm 2019 phải nghỉ việc tại đây vì không muốn làm ảnh hưởng uy tín bệnh viện.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh đã yếu, phải được cảnh sát hỗ trợ đi lại. Ảnh: X.A

Năm 2022, Thục Anh vào làm việc tại một tập đoàn kinh tế lớn nhưng: "Lần đầu tiên trong đời, bị cáo phải tạm quên họ tên thật của mình mà sử dụng tên viết tắt là Nguyễn T.A, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến công ty vì không một tổ chức nào có thể tự hào khi có lãnh đạo cấp cao đang bị truy tố về tội danh Tham ô tài sản".

Nữ bị cáo xin tòa khoan hồng cho 28 bị cáo trong vụ án bởi những hậu quả tài sản đã và sẽ được khắc phục hoàn toàn nhưng "những mất mát về danh dự, gia đình và tương lai, không một ai có thể bù đắp được".

Thục Anh nói thêm, lần hầu tòa này là lần đầu xa 2 con trong suốt 2 năm qua nên khi con hỏi mẹ đi đâu, cô trả lời "mẹ đi thi". Theo cô đây là một kỳ thi đặc biệt nhất trong đời mà kết quả phụ thuộc vào HĐXX, những người cầm cân nảy mực công tâm.

Chiều 30/8, HĐXX sẽ tuyên án sơ thẩm trong vụ.