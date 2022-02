TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cháy nổ 2 vợ chồng tử vong; lời khai nữ nghi phạm giết chủ nợ giấu xác dưới hố biogas

Cháy nổ sáng mùng 1 Tết làm 2 vợ chồng tử vong, con trai bị bỏng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 1/2 (mùng 1 Tết), người dân nghe tiếng nổ phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng ông LVT (trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) rồi phát hiện khói, lửa bốc lên. Lúc đó, con trai lao vào cứu bố, mẹ đang mắc kẹt trong phòng nhưng bất lực không thể cứu. Người con trai cũng bị bỏng. Hai vợ chồng ông T. tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do nổ bình gas tủ lạnh đặt trong phòng ngủ của vợ chồng ông T. rồi gây cháy phòng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông T thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương, anh em, bà con xóm giềng đang đến chia buồn, động viên gia đình và công tác chuẩn bị lễ tang vợ chồng ông T.

Nguyên nhân vụ nổ, cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời khai nữ nghi phạm giết chủ nợ, giấu xác dưới hố biogas

Bước đầu tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Thị Vuông (SN 1984, trú tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) khai nguyên nhân giết chủ nợ, giấu xác dưới hố biogas.

Đối tượng Nguyễn Thị Vuông - nữ nghi phạm giết chủ nợ, giấu xác dưới hố biogas. Nguồn: ANTĐ

Cụ thể lời khai của nữ nghi phạm giết chủ nợ, giấu xác dưới hố biogas: Đầu tháng 2/2021, Nguyễn Thị Vuông vay lãi của chị Phạm Thị T - người cùng thôn số tiền 158 triệu đồng. Đến đầu tháng 1/2022, Vuông đã trả tiền gốc và lãi cho chị T là 162 triệu đồng, thế nhưng chị T yêu cầu Vuông phải trả số tiền còn lại là 133 triệu đồng.

Khoảng 16h ngày 28/1, chị T đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn, lúc này Vuông đưa cho chị T số tiền 100 triệu đồng và xin khất nợ số tiền còn lại là 33 triệu đồng. Đến 17h30 cùng ngày, chị T tiếp tục đến nhà Vuông nhưng do Vuông không có tiền trả nên 2 bên xảy ra xô xát.

Quá trình xô xát, Vuông nhặt 1 đoạn gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu chị T khiến chị T ngã xuống đất. Thấy chị T bất tỉnh, nghĩ chị đã chết nên Vuông đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải sau đó nhét vào sọt nhựa, ném xuống hố biogas của gia đình để phi tang.

Nhiều người vẫn đốt pháo lậu trong đêm giao thừa

Pháo lậu vẫn nổ rực ở Hà Tĩnh Pháo hoa cùng nhiều loại pháo nhập lậu với tiếng nổ chói tai vẫn rực trời một số địa phương ở Hà Tĩnh. Công an đang kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Nguồn: Zing

Trước và sau thời khắc giao thừa năm Nhâm Dần 2022, nhiều xã, phường tại khu vực TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) pháo nổ rền vang, kéo dài hàng chục phút, bất chấp lệnh cấm.

Theo ghi nhận của PV, dọc đường Quang Trung đoạn qua xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và xã Hộ Độ, Mai Phụ (huyện Lộc Hà)... có hàng chục điểm bắn pháo hoa tự phát, liên tục trong hơn 30 phút, gồm cả pháo tầm thấp và tầm cao.

Người dân địa phương cho hay việc pháo nổ đêm giao thừa không còn xa lạ với họ. Năm nay, dù người dân được phép mua, sử dụng các loại pháo không nổ của Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sản xuất nhưng tình trạng pháo lậu, pháo hoa nổ còn diễn ra.

Sau "bữa tiệc" pháo hoa đêm giao thừa Nhâm Dần 2022, dọc tuyến đường Quang Trung qua đoạn xã Thạch Hạ xác pháo vương vãi.

Trung tá Đặng Văn Thông, Trưởng Công an xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh), thừa nhận có tình trạng pháo nổ ở nhiều nơi trên địa bàn song không bắt quả tang được trường hợp nào. Cán bộ đơn vị đang kiểm tra, xử lý những người vi phạm.

"Năm nay pháo giảm nhiều so với các năm. Lượng pháo hoa nổ và pháo không tiếng nổ được sử dụng đã gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý người vi phạm”, vị này nói.

Còn thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, cận Tết, công an phối hợp chính quyền địa phương đã đến từng hộ dân tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không đốt pháo nổ và triển khai ngăn chặn song tình trạng pháo nổ tự phát đêm giao thừa vẫn diễn ra.

"Pháo vẫn nổ đêm giao thừa năm nay nhưng giảm nhiều so với mọi năm. Với các địa phương để diễn ra tình trạng nổ pháo, đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý ", thiếu tá Hùng nói.

Bắt tạm giam người Trung Quốc phát tán hàng vạn tin nhắn giả mạo mỗi ngày

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Chen Jiong (quốc tịch Trung Quốc) về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Chen Jiong. Nguồn: Dân Trí

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, tại một số khu vực trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra tình trạng một số người dân nhận được các tin nhắn từ đầu số "8079" (tin nhắn giả nhà mạng) được gửi đi từ các thiết bị giả mạo trạm BTS của các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam. Toàn bộ dữ liệu này không đi qua hệ thống của các nhà mạng.

Tình trạng giả mạo tin nhắn thương hiệu của ngân hàng, công ty điện lực, nhà mạng, tổ chức… diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy (Công an TP.Hà Nội) phát hiện, bắt giữ Chen Jiong có hành vi giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS brandname) để vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Chen Jiong khai nhận thêm về việc hiện còn nhiều đối tượng khác tại Việt Nam sử dụng các thiết bị giả mạo BTS tương tự như Chen Jiong, để phát tán các tin nhắn với nhiều nội dung khác nhau, tập trung ở các tỉnh, thành lớn trong cả nước.

Chen Jiong khai, mỗi ngày đối tượng sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán khoảng 60.000 - 70.000 tin nhắn thành công tới người dùng.

Các thiết bị di động trong phạm vi phủ sóng của BTS giả này ban đầu sẽ có hiện tượng mất tín hiệu, sau đó chuyển về chế độ 2G và có thể tiếp tục sử dụng để nghe, gọi, nhắn tin nhưng tốc độ chậm hơn bình thường do phải đi qua trạm giả trung gian mới kết nối tới trạm BTS thật của các nhà viễn thông.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Sòng bạc "hô biến" thành bàn nhậu khi thấy công an

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà số 580 đường ĐT.747 thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Các con bạc bị bắt quả tang. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt quả tang tại căn nhà nói trên có hàng chục con bạc đang tham gia đánh bạc ăn tiền với hình thức lắc tài xỉu bằng điện thoại di động.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền hơn 270 triệu đồng, 1 xe ô tô Camry, 10 xe máy của các con bạc cùng nhiều tang vật sử dụng cho việc đánh bạc.

Sòng bạc này do đối tượng Võ Hùng Tân (SN 1983; ngụ huyện Bắc Tân Uyên) đứng ra tổ chức. Tân cho đàn em cảnh giới bên ngoài nếu phát hiện công an sẽ thông báo để các con bạc tắt điện thoại và bày bia, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn để “hô biến” thành bàn tiệc nhằm qua mắt cơ quan chức năng.